Fransa'da yine iki DRS bölgesi olacak
Paul Ricard'ın ev sahipliği yapacağı Fransa Grand Prix'sinde iki DRS bölgesi olacağı açıklandı.
Paul Ricard bu hafta sonu 2022 Formula 1 sezonunun 12. yarışına ev sahipliği yapacak ve yarışta, geçen yılla aynı şekilde iki DRS bölgesi olacak.
Bu DRS bölgelerinden ilkinin algılama noktası 7. virajdan 75 metre önce, aktivasyon noktası ise 7. virajdan 170 metre sonra yer alacak.
İkinci DRS algılama noktası 14. virajda, aktivasyon noktası ise 15. virajdan 115 metre sonra yer alacak.
Pilot hakem
Eski Formula 1, ChampCar, IndyCar, WEC ve FIA GT sürücüsü Enrique Bernoldi, Fransa Grand Prix'sinin pilot hakemi olacak.
Bu hafta sonu kendisine eşlik edecek diğer hakemler Gerd Ennszer, Jean Marie Krempff ve Matthew Selley olacak.
Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:
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