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Fransa'da yine iki DRS bölgesi olacak

Paul Ricard'ın ev sahipliği yapacağı Fransa Grand Prix'sinde iki DRS bölgesi olacağı açıklandı.

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, Editör
Fransa'da yine iki DRS bölgesi olacak
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Paul Ricard bu hafta sonu 2022 Formula 1 sezonunun 12. yarışına ev sahipliği yapacak ve yarışta, geçen yılla aynı şekilde iki DRS bölgesi olacak.

Bu DRS bölgelerinden ilkinin algılama noktası 7. virajdan 75 metre önce, aktivasyon noktası ise 7. virajdan 170 metre sonra yer alacak.

İkinci DRS algılama noktası 14. virajda, aktivasyon noktası ise 15. virajdan 115 metre sonra yer alacak.

 

Pilot hakem

Eski Formula 1, ChampCar, IndyCar, WEC ve FIA ​​GT sürücüsü Enrique Bernoldi, Fransa Grand Prix'sinin pilot hakemi olacak.

Bu hafta sonu kendisine eşlik edecek diğer hakemler Gerd Ennszer, Jean Marie Krempff ve Matthew Selley olacak.

Bernoldi bu yıl Suudi Arabistan ve Avustralya Grand Prix'lerinde bu görevi üstlenmişti.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem
Bahrain Bahreyn GP United Kingdom Derek Warwick
Saudi Arabia Suudi Arabistan GP Brazil Enrique Bernoldi
Australia Avustralya GP Brazil Enrique Bernoldi
Italy Emilia Romagna GP Finland Mika Salo
United States Miami GP
 United States Danny Sullivan
Spain İspanya GP
 Italy Vitantonio Liuzzi
Monaco Monako GP
 United Kingdom Derek Warwick
Azerbaijan Azerbaycan GP Finland Mika Salo
Canada Kanada GP Italy Emanuele Pirro
United Kingdom Britanya GP United States Danny Sullivan
Austria Avusturya GP Italy Vitantonio Liuzzi
France Fransa GP Brazil Enrique Bernoldi
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