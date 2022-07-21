Fransa'da yine iki DRS bölgesi olacak

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Paul Ricard bu hafta sonu 2022 Formula 1 sezonunun 12. yarışına ev sahipliği yapacak ve yarışta, geçen yılla aynı şekilde iki DRS bölgesi olacak.

Bu DRS bölgelerinden ilkinin algılama noktası 7. virajdan 75 metre önce, aktivasyon noktası ise 7. virajdan 170 metre sonra yer alacak.

İkinci DRS algılama noktası 14. virajda, aktivasyon noktası ise 15. virajdan 115 metre sonra yer alacak.

Pilot hakem

Eski Formula 1, ChampCar, IndyCar, WEC ve FIA ​​GT sürücüsü Enrique Bernoldi, Fransa Grand Prix'sinin pilot hakemi olacak.

Bu hafta sonu kendisine eşlik edecek diğer hakemler Gerd Ennszer, Jean Marie Krempff ve Matthew Selley olacak.

Bernoldi bu yıl Suudi Arabistan ve Avustralya Grand Prix'lerinde bu görevi üstlenmişti.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem Bahreyn GP Suudi Arabistan GP Enrique Bernoldi Avustralya GP Enrique Bernoldi Mika Salo Miami GP

Danny Sullivan

Monako GP

Derek Warwick Derek Warwick Azerbaycan GP Mika Salo Mika Salo Kanada GP Emanuele Pirro Britanya GP Britanya GP Danny Sullivan Danny Sullivan Avusturya GP Avusturya GP Vitantonio Liuzzi Vitantonio Liuzzi Fransa GP Fransa GP Enrique Bernoldi Enrique Bernoldi