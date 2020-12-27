2020'nin en çok ceza puanı alan pilotu Albon oldu

Formula 1'de sürücüler, sezon boyunca karıştıkları olaylardan ötürü çeşitli ceza puanları alıyorlar ve eğer bu ceza puanları son 12 aylık süreçte 12'yi bulursa, o zaman bir yarıştan men ediliyorlar.

Alex Albon, kendisi adına kolay geçmeyen yılda toplam yedi ceza puanı aldı ve bu alanda zirvede yer aldı.

Albon Silverstone'da Kevin Magnussen'le, Monza'da Romain Grosjean'la, Nürburgring'de de Daniil Kvyat'la yaşadığı olaylardan ötürü ceza puanları aldı. Ayrıca Sochi'de de olması gereken yerden piste dönmediği için kendisine ceza puanı verildi.

Sonuç olarak son 12 aylık süreçte yedi ceza puanı aldı ve bu alanda zirvede yer aldı. Albon, gelecek yıl gridde yer almayacağı için ceza puanlarının kendisini etkilemesi beklenmiyor.

Listenin ikinci basamağında bu yıl çeşitli cezalar alan Lewis Hamilton yer alıyor. İngiliz pilot toplamda altı ceza puanına sahip ve 2021'in Temmuz ayına kadar bu ceza puanlarında herhangi bir düşme olmayacak.

Kimi Raikkonen ve Daniil Kvyat'ın dört ceza puanı bulunuyor.

Charles Leclerc, George Russell, Antonio Giovinazzi ve Lance Stroll'ün üç, Lando Norris, Sergio Perez ve Romain Grosjean'ın iki, Esteban Ocon ile Daniel Riciardo'nun ise bir ceza puanı var.

2020 sezonunda yedi sürücü ceza puanı almadı. Bu isimler Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Max Verstappen, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Kevin Magnussen ve Nicholas Latifi.

Ceza puanı durumu: