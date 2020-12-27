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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Ferrari'den mucize beklememeliyiz"

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Leclerc: "Ferrari'den mucize beklememeliyiz"
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, Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, 2020'deki zor sezonun ardından 2021 yılında Ferrari'den mucize beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Hem motor hem de aerodinamik anlamda beklenen adımı atamayan Ferrari, 2020 sezonunda 1980'den sonraki en kötü yılını geride bırakmıştı.

İtalyan ekip şu anda gridin en kötü motoruna sahip ve aynı zamanda şasi tarafında da pek iyi görünmüyor.

Takım patronu Mattia Binotto, gelecek yıl en kötü motora sahip olmayacaklarından emin olduğunu söylemişti ve ayrıca şasideki sorunlardan bazılarının çözüldüğünü belirtiyordu.

Ancak bu yıl iki podyum alan Charles Leclerc, Ferrari'den mucize beklenmemesi gerektiğini düşünüyor.

Leclerc, "Bu sezon iyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum ancak gelecek yıl bizden bir mucize beklenebileceğini sanmıyorum."

"2020 yılına bakarsak, bizim açımızdan gerçekten zor bir yıl oldu. 2020'de pek çok anlamda, özellikle de araç tarafında epey zorlandık. Araçta çok fazla probleme sahiptik ve bunların olmasını beklemiyorduk. Yine de çok şey öğrendiğimizi biliyorum ve kaydettiğimiz ilerleme konusunda iyimserim."

"Ama dediğim gibi, gerçekçi olmalıyız ve bundan ötürü önümüzdeki yılın kolay olmayacağını hepimiz biliyoruz. Umarım en kısa sürede tekrar kazanabiliriz."

"Elbette mor sektörleri çok özlüyorum! Bu yıl bunu çok az yapabildim. Umarım kısa süre içerisinde tekrar yapabiliriz."

"Ama şu an için tüm mor sektörleri bir araya getirmemiz mümkün değil. Bunun için zamana ihtiyacımız var."

Leclerc, gelecek yıl için ne dilediği sorulduğunda, "Umarım gelecek yıl iyi bir araca sahip oluruz. Ama her şeyden önce umarım dünya yeniden normale döner. Bence herkes için en iyisi bu olur." yanıtını verdi.

 

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Editör Kemal Şengül

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