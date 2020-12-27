Marko: "Albon'u göndermemizin sebebi tutarsız olmasıydı"

Red Bull, 2021 F1 sezonu için Alex Albon'la yollarını ayırma kararı aldı ve yerini Racing Point'ten ayrılan Sergio Perez alacak.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, pek çok söylenti çıkmasına rağmen çoğu zaman Albon'un iyi bir iş yaptığını ve göründüğü kadar kötü olmadığını savunuyordu.

Ancak sonunda Taylandlı sürücüyle yollar ayrıldı.

Motorsport.com'a konuşan Marko, bunun sebebi sorulduğunda, "Tutarlı olmaması yüzünden bu kararı aldık. Mesela rüzgar şiddetlendiğinde veya farklı bir yönden estiğinde, bundan çok kolay etkilendi. Ya da lastikleri aşınmaya başladığı vakit orantısız şekilde zaman kaybetmeye başladı."

"Yani sürüşünden bahsediyorum. Elbette rüzgara karşı çok duyarlı bir aracımız var. Ama Max tüm bunlarla baş edebiliyor." yanıtını verdi.

Max Verstappen'e karşı yarışmanın kolay olmadığını kabul eden ve bunu sadece Daniel Ricciardo'nun yapabildiğini söyleyen Marko, genel olarak durumun biraz da zihinsel olduğunu düşünüyor.

"Elbette zihinsel bir tarafı da vardı. Tüm haberler ve tatmin edici olmayan sonuçlar onun güvenini etkiledi. Sezon boyunca Verstappen'le arasındaki fark, azalmak yerine arttı. Ufak olabilir ama arttı."

Marko, gelecek yıl diğer takımların ihtiyaç duyması halinde Albon'u kullanabileceğini de söyledi.

Sözlerine Albon'un kararı nasıl karşıladığını değerlendirerek başlayan Marko, "Horner, açıklamadan hemen önce cuma günü onunla bir konuşma yaptı."

"Onu testlerde yoğun şekilde kullanacağız. 2022'de test edilmesi gereken 2022 lastikleri var. Bunun için ayrı testler olacak. Çok sayıda simülatör sürüşü yapacak ve pek çok yarışta yedek sürücü olarak görev alacak. Sonuçta programı dört aracı kapsıyor, yani kullanma fırsatı var."

"Ayrıca diğer takımların kısa sürede başak bir pilota ihtiyaç duymaları halinde onu kullanmalarına izin vermeye hazırız. Böylece biraz mesafe tamamlamış olur."

"Bu, onun için 'son' anlamına gelmiyor. Onu daha tutarlı hale getirip getiremeyeceğimize bakacağız." dedi.