Indycar Challenge COTA: Norris, spin atmasına rağmen kazandı!

INDYCAR iRacing Challenge serisinin beşinci ayağı bu hafta sonu Amerika'nın COTA pistinde gerçekleşti ve bu hafta sonu McLaren Formula 1'in genç yeteneği Lando Norris de özel davetle yarışta yer aldı.

Sıralama turlarında pole pozisyonu 1:43.469'luk turuyla Norris'in olurken, en yakın rakibi 1:43.865 yapan Will Power'dı.

Sonrasında Felix Rosenqvist, Scott McLaughlin ve Pato O'Ward yer aldı. Norris startla birlikte yerini korumayı başardı ve Power ikinci, O'Ward ise üçüncü sırada yer aldı.

Norris ilk pit stopunu yarışın 11. turunda yaptı. Pit stoptan hemen sonraki tur piste güvenlik aracı girdi. 15. turla birlikte yarış yeniden başladı. Power lider, Rosenqvist ikinci, Norris ise altıncı sıradaydı.

Kısa sürede dördüncülüğe çıkan Norris, bir anda aracının kontrolünü kaybederek spin attı.

Norris spin sonrası 15. sırada kadar geriledi. Ancak açık şekilde diğer pilotlardan daha hızlıydı ve kısa sırada ilk dörde geri döndü.

Pit stoplar sonrası yeniden liderliği eline geçiren Britanyalı pilot, takım arkadaşı Pato O'Ward'ın 1.4 saniye önünde yarışı kazanan isim oldu.

Böylelikle McLaren ilk iki sırada yer aldı.

Rosenqvist üçüncü olup podyuma çıkarken, McLaughlin dördüncü oldu.

Power ise uzun süre lider gitse de, Santino Ferrucci'nin gerisinde beşinci sırada yer alabildi.

İlk onu Rinus Veekay, Marcus Ericsson, Alex Palou ve Josef Newgarden tamamladı.