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eSpor / Yarış raporu

Hong Kong FE sanal yarışını Gunther kazandı, Vandoorne kaza yaptı

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Hong Kong FE sanal yarışını Gunther kazandı, Vandoorne kaza yaptı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
25 Nis 2020 16:54

Formula E'nin Race at Home Challenge serisinin ilk yarışı olan Hong Kong yarışını kazanan isim, BMW sürücüsü Maximilian Gunther olurken pole pozisyonu sahibi Stoffel Vandoorne, erken bir kaza ile yarışa veda etti.

Geçen hafta sonu Monako'da yapılan sezon öncesi yarışını Gunther'in arkasında bitiren Vandoorne, ilk defa etkinliğe katılan Pascal Wehrlein'ın sadece 0.098 saniye önünde pole pozisyonunu aldı. 

Mercedes sürücüsü iyi bir start ile beraber ilk viraja lider geldi ve ilk turun sonunda 0.8 saniyelik bir farka sahip oldu. 

Ancak Belçikalı pilot, ikinci turun yarısında kaza yaptı ve altıncı sıraya kadar geriledi. 

Böylece Gunther liderliği ele geçirdi ve Sam Bird'ün yerine yarışan Envision Virgin Racing pilotu Nick Cassidy'nin önünde yarışın galibi oldu. 

Evinde yaşadığı internet problemleri sebebiyle yarışa katılamayan Bird dışındaki tüm FE gridi yarışa katıldı. Sam Bird'ün ise bir sonraki yarışta yarışması bekleniyor.

BMW sürücüsü Gunther'in tek korkulu anı ilk virajda yaşandı. U viraja yaklaşılırken Mahindra sürücüsü Pascal Wehrlein, Gunther'e atak yaptı ve içeriden geçiş yapmaya çalıştı. 

Bu hamle sonrasında Gunther dışarıya doğru açıldı ve dördüncü sıraya kadar geriledi. Bu sırada Cassidy de bir sıra kazandı. 

Ancak aştığı geniş çizgi ile beraber Gunther, uzun düzlüğe güçlü bir şekilde çıktı ve ikiliyi geçerek ikinci sıraya yükseldi, daha sonrasında da birinciliği geri aldı. 

Mahindra pilotu Wehrlein, simülasyon yarışlarına çıktığı ilk yarışında inanılmaz bir üçüncülük alırken dördüncü sırada yarışı tamamlayan isim ise, yarışa yedinci sırada başlayarak üç sıra yükselen Envision sürücüsü Robin Frijns oldu. 

Yaptığı hata sonrasında yükselemeyen Vandoorne, Oliver Rowland ve Oliver Turvey'nin önünde yarışı beşinci sırada tamamladı. 

38. yaşını kutlayan Felipe Massa ise, diğer Mahindra pilotu Jerome d'Ambrosio'nun önünde sekizinci sırada yarışı tamamladı. 

Alexander Sims, 10. sırada finiş görerek BMW'nin yarışı çifte puan ile tamamlamasını sağlarken Ma Qing Hua ve Neel Jani, ilk 12'yi tamamlayan isimler oldular. 

Monako'da %25 olan hasar seviyesinin ilk şampiyona yarışı ile beraber %80'e yükseltilmesi ile beraber Andre Lotterer ve James Calado, araçlarındaki sorunlar nedeniyle yarışa erken veda ettiler. 

Son FE şampiyonu Jean-Eric Vergne ise yarışın erken noktalarında üçüncü sıralarında ilerliyordu, ancak yaşadığı bağlantı sorunları nedeniyle yarıştan ayrıldı ve 22. sırada klasmana girdi. 

Audi sürücüsü Lucas di Grassi ise bağlantı sebepleri sebebiyle yarışa başlayamadı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E , eSpor
Pilotlar Maximilian Gunther
Takımlar BMW i Andretti Motorsport
Editör Matt Kew

Yarış merkezi

Formula E: Race at Home Challenge - Round 1

Formula E: Race at Home Challenge - Round 1

25 Nis - 25 Nis
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