NASCAR Watkins Glen: Byron bu sezonki beşinci galibiyetini aldı
Watkins Glen'de dominant bir performans sergileyen William Byron, sezonun beşinci galibiyetine ulaşmayı başardı.
Henüz ilk pit stoplarda liderliği kapan Byron, yarış boyunca bir daha arkasına bakmadı ve damalı bayrağı 2.6 saniye farkla ilk sırada görmeyi başardı.
Bu sezonki beşinci galibiyetine ulaşan Byron, çok sevdiği Watkins Glen'de de arka arkaya beşinci kez galibiyete ulaştı!
Yarışın ilk turlarında Michael McDowell liderdi, ancak pit stoplarda yaşadığı sorunlar nedeniyle aldığı bir pitten geçme cezası kendisinin yarışını mahvetti.
Tıpkı geçen hafta Indianapolis'teki yarış gibi bu yarış da epey sakin geçti, mücadele boyunca sadece bir caution periyodu ile karşılaştık.
Yarış boyunca liderlik sadece altı kez el değiştirdi, toplamda beş sürücü yarışa liderlik etti.
Mücadeleye pole pozisyonundan başlayan Denny Hamlin ikinci olurken, Christopher Bell çok az farkla üçüncüydü. Şampiyona lideri Martin Truex Jr. ise altıncı sıradaydı.
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