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NASCAR Watkins Glen: Byron bu sezonki beşinci galibiyetini aldı

Watkins Glen'de dominant bir performans sergileyen William Byron, sezonun beşinci galibiyetine ulaşmayı başardı.

Nick DeGroot
Ekleyen:
Race winner William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro

Henüz ilk pit stoplarda liderliği kapan Byron, yarış boyunca bir daha arkasına bakmadı ve damalı bayrağı 2.6 saniye farkla ilk sırada görmeyi başardı.

Bu sezonki beşinci galibiyetine ulaşan Byron, çok sevdiği Watkins Glen'de de arka arkaya beşinci kez galibiyete ulaştı!

Yarışın ilk turlarında Michael McDowell liderdi, ancak pit stoplarda yaşadığı sorunlar nedeniyle aldığı bir pitten geçme cezası kendisinin yarışını mahvetti.

Tıpkı geçen hafta Indianapolis'teki yarış gibi bu yarış da epey sakin geçti, mücadele boyunca sadece bir caution periyodu ile karşılaştık.

Yarış boyunca liderlik sadece altı kez el değiştirdi, toplamda beş sürücü yarışa liderlik etti.

Mücadeleye pole pozisyonundan başlayan Denny Hamlin ikinci olurken, Christopher Bell çok az farkla üçüncüydü. Şampiyona lideri Martin Truex Jr. ise altıncı sıradaydı.

 
       
Sürücü bilgisi
   
Sıra Sürücü # Üretici Tur Zaman Ara Pitler Puan Yarış dışı
1 United States W. Byron William Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 90 1:58'44.505 4 59
2 United States D. Hamlin Denny Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 90 +2.632 2.632 5 52
3 United States C. Bell Christopher Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 90 +3.118 0.486 5 43
4 United States A. Allmendinger A.J. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 90 +4.066 0.948 5 45
5
T. Gibbs Ty Gibbs Joe Gibbs Racing
54 Toyota 90 +4.482 0.416 5 47
6 United States M. TruexJr. Martin TruexJr. Joe Gibbs Racing 19 Toyota 90 +5.047 0.565 5 31
7 United States C. Buescher Chris Buescher RFK Racing 17 Ford 90 +9.212 4.165 5 30
8 United States T. Reddick Tyler Reddick 23XI Racing 45 Toyota 90 +13.773 4.561 5 30
9 United States R. Blaney Ryan Blaney Team Penske 12 Ford 90 +17.320 3.547 5 28
10 United States J. Logano Joey Logano Team Penske 22 Ford 90 +21.626 4.306 5 27
11 United States T. Gilliland Todd Gilliland Front Row Motorsports 38 Ford 90 +22.738 1.112 5 26
12 United States D. WallaceJr. Darrell WallaceJr. 23XI Racing 23 Toyota 90 +23.231 0.493 5 30
13 United States R. StenhouseJr. Ricky StenhouseJr. JTG Daugherty Racing 47 Chevrolet 90 +23.650 0.419 5 24
14 United States K. Busch Kyle Busch Richard Childress Racing 8 Chevrolet 90 +23.985 0.335 5 28
15 United States B. Keselowski Brad Keselowski RFK Racing 6 Ford 90 +24.226 0.241 5 22
16 United States A. Cindric Austin Cindric Team Penske 2 Ford 90 +27.402 3.176 5 21
17 United States R. Preece Ryan Preece Stewart-Haas Racing 41 Ford 90 +28.827 1.425 5 20
18 United States R. Chastain Ross Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 90 +30.082 1.255 5 19
19 Germany M. Rockenfeller Mike Rockenfeller Legacy Motor Club 42 Chevrolet 90 +31.075 0.993 5 18
20 United States C. Lajoie Corey Lajoie Spire Motorsports 7 Chevrolet 90 +31.097 0.022 5 17
21 United States K. Harvick Kevin Harvick Stewart-Haas Racing 4 Ford 90 +31.340 0.243 5 16
22 Mexico D. Suarez Daniel Suarez TrackHouse Racing 99 Chevrolet 90 +32.080 0.740 6 15
23 United States A. Bowman Alex Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 90 +38.476 6.396 6 14
24 United States J. Haley Justin Haley Kaulig Racing 31 Chevrolet 90 +39.639 1.163 5 13
25 United States A. Lally Andy Lally Rick Ware Racing 15 Ford 90 +40.700 1.061 6 12
26 United States K. Larson Kyle Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 90 +42.767 2.067 7 23
27 United States J. Bilicki Josh Bilicki Live Fast Motorsports 78 Chevrolet 90 +45.021 2.254 4
28 United States C. Custer Cole Custer Rick Ware Racing 51 Ford 90 +45.196 0.175 4
29 United States E. Jones Erik Jones Legacy Motor Club 43 Chevrolet 90 +45.758 0.562 5 8
30 United States A. Almirola Aric Almirola Stewart-Haas Racing 10 Ford 90 +54.425 8.667 5 7
31 United States A. Dillon Austin Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 90 +1'01.118 6.693 4 7
32 United States C. Elliott Chase Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 89 +1 Lap 1 Lap 6 9
33 United States H. Burton Harrison Burton Wood Brothers Racing 21 Ford 89 +1 Lap 28.747 5 4
34 United States T. Dillon Ty Dillon Spire Motorsports 77 Chevrolet 89 +1 Lap 4.988 5 3
35 United States C. Briscoe Chase Briscoe Stewart-Haas Racing 14 Ford 83 +7 Laps 6 Laps 8 2
36 United States M. McDowell Michael McDowell Front Row Motorsports 34 Ford 74 +16 Laps 9 Laps 9 11 Elektrik
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