NASCAR Indianapolis: McDowell rahat bir galibiyete imza attı

Kariyerinin ikinci galibiyetine uzanan McDowell, hem yılın 14. farklı yarış galibi oldu, hem de play-off'a kalmayı garantileyen 13. sürücü oldu.

Yarış epey olaysız geçti, ilk turlarda Justin Haley'nin bir kazası nedeniyle gerçekleşen caution periyodu dışında yeşil bayrak asla inmedi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Daniel Suarez ilk turları lider geçen isimdi, ancak sonrasında zaman içinde galibiyet mücadelesinden düştü ve son turlardaki bir yavaş pit stop ile de umutlarını tamamen kaybetti.

Suarez'in gerilemesinin ardından McDowell-Chase Elliott mücadelesi gördük, ancak McDowell iyi bir tempoyla damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Üçüncülük Suarez'e giderken, Tyler Reddick dört, Alex Bowman beşinci sırada yer aldılar.

Şampiyona lideri Martin Truex Jr. yedinci olarak hanesine bir ilk on sonucu daha yazdırdı.

Shane van Gisbergen onuncu olarak Chicago'daki galibiyetinin arkasına bir diğer iyi sonuç eklerken, Jenson Button 28, Kamui Kobayashi 33. sıralarda yer aldılar.

Etap galibiyetleri ise McDowell ve Denny Hamlin'e gitti.