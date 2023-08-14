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NASCAR Indianapolis: McDowell rahat bir galibiyete imza attı

2.5 yıllık galibiyet hasretini sonlandıran Michael McDowell, play-off biletini de kapmayı başardı.

Nick DeGroot
Ekleyen:
Race winner Michael McDowell, Front Row Motorsports, Ford Mustang

Kariyerinin ikinci galibiyetine uzanan McDowell, hem yılın 14. farklı yarış galibi oldu, hem de play-off'a kalmayı garantileyen 13. sürücü oldu.

Yarış epey olaysız geçti, ilk turlarda Justin Haley'nin bir kazası nedeniyle gerçekleşen caution periyodu dışında yeşil bayrak asla inmedi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Daniel Suarez ilk turları lider geçen isimdi, ancak sonrasında zaman içinde galibiyet mücadelesinden düştü ve son turlardaki bir yavaş pit stop ile de umutlarını tamamen kaybetti.

Suarez'in gerilemesinin ardından McDowell-Chase Elliott mücadelesi gördük, ancak McDowell iyi bir tempoyla damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Üçüncülük Suarez'e giderken, Tyler Reddick dört, Alex Bowman beşinci sırada yer aldılar.

Şampiyona lideri Martin Truex Jr. yedinci olarak hanesine bir ilk on sonucu daha yazdırdı.

Shane van Gisbergen onuncu olarak Chicago'daki galibiyetinin arkasına bir diğer iyi sonuç eklerken, Jenson Button 28, Kamui Kobayashi 33. sıralarda yer aldılar.

Etap galibiyetleri ise McDowell ve Denny Hamlin'e gitti.

 

Sıra No Sürücü Takım
1 34 Michael McDowell Front Row Motorsports
2 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports
3 99 Daniel Suarez Trackhouse Racing
4 45 Tyler Reddick 23XI Racing
5 48 Alex Bowman Hendrick Motorsports
6 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing
7 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing
8 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports
9 20 Christopher Bell Joe Gibbs Racing
10 91 Shane van Gisbergen Trackhouse Racing
11 17 Chris Buescher RFK Racing
12 54 Ty Gibbs Joe Gibbs Racing
13 12 Ryan Blaney Team Penske
14 24 William Byron Hendrick Motorsports
15 2 Austin Cindric Team Penske
16 3 Austin Dillon Richard Childress Racing
17 1 Ross Chastain Trackhouse Racing
18 23 Bubba Wallace 23XI Racing
19 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing
20 6 Brad Keselowski RFK Racing
21 21 Harrison Burton Wood Brothers Racing
22 33 Brodie Kostecki Richard Childress Racing
23 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing
24 42 Mike Rockenfeller Legacy Motor Club
25 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing
26 16 A.J. Allmendinger Kaulig Racing
27 77 Ty Dillon Spire Motorsports
28 15 Jenson Button Rick Ware Racing
29 7 Corey LaJoie Spire Motorsports
30 51 Andy Lally Rick Ware Racing
31 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing
32 78 Josh Bilicki  Live Fast Motorsports
33 67 Kamui Kobayashi 23XI Racing
34 22 Joey Logano Team Penske
35 43 Erik Jones Legacy Motor Club
36 8 Kyle Busch Richard Childress Racing
37 38 Todd Gilliland Front Row Motorsports
38 31 Justin Haley Kaulig Racing
39 10 Aric Almirola Stewart-Haas Racing

 

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Mike Rockenfeller, iki yarışlığına NASCAR'da mücadele edecek

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