NASCAR Indianapolis: McDowell rahat bir galibiyete imza attı
2.5 yıllık galibiyet hasretini sonlandıran Michael McDowell, play-off biletini de kapmayı başardı.
Kariyerinin ikinci galibiyetine uzanan McDowell, hem yılın 14. farklı yarış galibi oldu, hem de play-off'a kalmayı garantileyen 13. sürücü oldu.
Yarış epey olaysız geçti, ilk turlarda Justin Haley'nin bir kazası nedeniyle gerçekleşen caution periyodu dışında yeşil bayrak asla inmedi.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Daniel Suarez ilk turları lider geçen isimdi, ancak sonrasında zaman içinde galibiyet mücadelesinden düştü ve son turlardaki bir yavaş pit stop ile de umutlarını tamamen kaybetti.
Suarez'in gerilemesinin ardından McDowell-Chase Elliott mücadelesi gördük, ancak McDowell iyi bir tempoyla damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.
Üçüncülük Suarez'e giderken, Tyler Reddick dört, Alex Bowman beşinci sırada yer aldılar.
Şampiyona lideri Martin Truex Jr. yedinci olarak hanesine bir ilk on sonucu daha yazdırdı.
Shane van Gisbergen onuncu olarak Chicago'daki galibiyetinin arkasına bir diğer iyi sonuç eklerken, Jenson Button 28, Kamui Kobayashi 33. sıralarda yer aldılar.
Etap galibiyetleri ise McDowell ve Denny Hamlin'e gitti.
|Sıra
|No
|Sürücü
|Takım
|1
|34
|Michael McDowell
|Front Row Motorsports
|2
|9
|Chase Elliott
|Hendrick Motorsports
|3
|99
|Daniel Suarez
|Trackhouse Racing
|4
|45
|Tyler Reddick
|23XI Racing
|5
|48
|Alex Bowman
|Hendrick Motorsports
|6
|14
|Chase Briscoe
|Stewart-Haas Racing
|7
|19
|Martin Truex Jr.
|Joe Gibbs Racing
|8
|5
|Kyle Larson
|Hendrick Motorsports
|9
|20
|Christopher Bell
|Joe Gibbs Racing
|10
|91
|Shane van Gisbergen
|Trackhouse Racing
|11
|17
|Chris Buescher
|RFK Racing
|12
|54
|Ty Gibbs
|Joe Gibbs Racing
|13
|12
|Ryan Blaney
|Team Penske
|14
|24
|William Byron
|Hendrick Motorsports
|15
|2
|Austin Cindric
|Team Penske
|16
|3
|Austin Dillon
|Richard Childress Racing
|17
|1
|Ross Chastain
|Trackhouse Racing
|18
|23
|Bubba Wallace
|23XI Racing
|19
|11
|Denny Hamlin
|Joe Gibbs Racing
|20
|6
|Brad Keselowski
|RFK Racing
|21
|21
|Harrison Burton
|Wood Brothers Racing
|22
|33
|Brodie Kostecki
|Richard Childress Racing
|23
|4
|Kevin Harvick
|Stewart-Haas Racing
|24
|42
|Mike Rockenfeller
|Legacy Motor Club
|25
|47
|Ricky Stenhouse Jr.
|JTG Daugherty Racing
|26
|16
|A.J. Allmendinger
|Kaulig Racing
|27
|77
|Ty Dillon
|Spire Motorsports
|28
|15
|Jenson Button
|Rick Ware Racing
|29
|7
|Corey LaJoie
|Spire Motorsports
|30
|51
|Andy Lally
|Rick Ware Racing
|31
|41
|Ryan Preece
|Stewart-Haas Racing
|32
|78
|Josh Bilicki
|Live Fast Motorsports
|33
|67
|Kamui Kobayashi
|23XI Racing
|34
|22
|Joey Logano
|Team Penske
|35
|43
|Erik Jones
|Legacy Motor Club
|36
|8
|Kyle Busch
|Richard Childress Racing
|37
|38
|Todd Gilliland
|Front Row Motorsports
|38
|31
|Justin Haley
|Kaulig Racing
|39
|10
|Aric Almirola
|Stewart-Haas Racing
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