2003 Indy 500 galibi Gil de Ferran 56 yaşında hayatını kaybetti

Associated Press'e göre, de Ferran Cuma günü Florida Opa-locka'daki The Concours Club'da oğluyla yarışırken kalp krizi geçirdi.

Açık tekerlek efsanesi yarış kariyerine İngiliz Formula Ford, Opel Lotus ve ardından Formula 3'te başladı. 1991 İngiliz F3 şampiyonluk yarışını Rubens Barrichello ve David Coulthard'ın ardından üçüncü olarak tamamladı. 1992'de daha güçlü bir şekilde geri döndü ve Paul Stewart Racing ile şampiyonluğu kazandı.

Daha sonra 1993 ve 94 yıllarında FIA Formula 3000'de üç yarış kazandı ve Williams ve Arrows F1 takımları için testler yaptı.

Daha sonra, kendisi için dikkate değer bir kariyer yaratacağı Amerika'ya doğru yola çıktı. 2000 ve 2001 yıllarında arka arkaya CART şampiyonlukları kazandı. De Ferran, 1995'ten 2003'e uzanan kariyerinde IndyCar/CART arasında toplam 12 yarış zaferi kazandı.

Ancak en büyük başarısını 2003 yılında elde etti. Roger Penske için yarışırken Indianapolis 500'ü kazandı. Bu onun Indy 500'deki dördüncü ve son startıydı.

Photo by: Earl Ma Race winner Gil de Ferran

Motor sporları kariyerinde o zamanki adıyla American Le Mans Series'de bir süre yarıştı. 2009 yılında de Ferran Motorsports Acura ARX-01b aracı ve yardımcı pilotu Simon Pagenaud ile on yarışın beşini kazandı. Yılı şampiyona ikincisi olarak tamamladılar.

De Ferran ayrıca 2000 yılının Ekim ayında California Speedway'i 241.428mph ile geçerek Penske IndyCar ile sıralama hız rekorunu hâlâ elinde bulunduruyor.

Roger Penske, Gil de Ferran'ın vefatı üzerine aşağıdaki açıklamayı yayınladı: "Gil de Ferran'ın bugünkü trajik vefatını duymaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız [eşi] Angela, [kızı] Anna, [oğlu] Luke ve tüm de Ferran ailesiyle birlikte."

"Gil bir sürücü ve bir beyefendi olarak klasın tanımını yaptı. Bir IndyCar şampiyonu ve bir Indianapolis 500 galibi olarak Gil, kariyeri boyunca hem pistte hem de pist dışında çok şey başardı. Gil pek çok kişi tarafından sevilirdi. Team Penske ve IndyCar ailesinin yanı sıra tüm uluslararası motor sporları camiası için de büyük bir dosttu. Gil'in vefatı büyük bir kayıptır ve kendisi çok özlenecektir."

De Ferran 2005-2007 yılları arasında BAR-Honda Formula 1 takımında Sportif Direktör olarak çalışmıştı. McLaren'de 2018'den 2021'e kadar benzer bir rol üstlendi ve bu yılın başlarında takıma danışmanlık yapmak üzere geri döndü.

McLaren, De Ferran vefatıyla alakalı aşağıdaki açıklamayı yayınladı: "McLaren Racing'deki herkes, McLaren ailemizin sevilen bir üyesini kaybettiğimizi öğrenmenin şokunu ve derin üzüntüsünü yaşıyor. Gil de Ferran'ın ailesine, arkadaşlarına ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz."

"Gil, Yarış ekibimizin önemli ve ayrılmaz bir parçasıydı. Pist içinde ve dışında müthiş bir güçtü ve onunla birlikte yarışan ve çalışan herkes üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. McLaren Racing'deki herkes onu özleyecek."