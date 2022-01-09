Sanders, etaba giderken yaptığı kaza sonrası Dakar Rallisi'ne veda etti

Avustralyalı sürücü, şimdiye kadar Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen altı etaptan ikisini kazanmış ve cumartesi günkü araya, lider Sam Sunderland'in 5 dakika 35 saniye ardında üçüncü sırada girmişti.

Fakat pazar günkü 402 kilometrelik Riyad-Al Dawadimi etabının başlangıcına giderken yere düşen Sanders, sol kolundan sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.

6. etabın galibi olan Sanders'ın etaba ilk sıradan başlayan isim olması gerekiyordu. Fakat bu görevi artık KTM'ye ait GasGas markasının tek temsilcisi olan Sunderland üstlenilecek.

Sunderland, genel klasmanda KTM'den Matthias Walkner'ın 2 dakika 39 saniye önünde ilk sırada yer alırken, Yamaha'dan Adrien van Beveren genel klasmanda üçüncü sıraya yükseldi.

Sanders, 2021'de ilk kez Dakar Rallisi'ne katılmıştı ve güçlü bir izlenim bırakmasının ardından bu yıl ikinci kez bu etkinliğe katılmıştı.

Ayrıca Skyler Howes da beşinci etapta yaptığı kazanın ardından etkinliğe veda etti.