2022 Dakar Rallisi 6. etap: Sanders kazandı, Sunderland'in liderliği sürüyor

Avustralyalı sürücü Daniel Sanders, Riyad yakınlarında gerçekleştirilmesi planlanan 421 kilometrelik altıncı etabın, 101. kilometrede sona ermesinin ardından 6. etabın galibi ilan edildi.

Bunun sebebi, perşembe günü araç ve kamyonlar tarafından kullanılan ve şiddetli yağmur nedeniyle daha da kötüleşen arazide yaşanan bozulma ve güvenlik endişeleriydi.

Sanders rallinin durdurulduğu noktada, genel klasman lideri Sam Sunderland'in 2 dakika 26 saniye önündeydi ve böylelikle altıncı etabın galibi oldu.

KTM sürücüsü Matthias Walkner, Sunderland'i sadece 10 saniye geride üçüncü sıradan takip ederken, Pablo Quintanilla 3 dakika 15 saniye geride dördüncü en iyi zamanı yaptı.

Ricky Brabec beşinci, Mason Klein altıncı ve Stefan Svitko yedinci oldu.

Bu sonuçların ardından Sunderland, genel klasmanda Walkner'ın 2 dakika 39 saniye önünde ilk sıradaki yerini koruyor.

#3 Gasgas Factory Racing: Sam Sunderland Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sanders iyi bir performans göstermesinin ardından farkı 5 dakika 35 saniyeye kadar indi ve genel klasmanda üçüncü sırada yer alıyor.

Adrian van Beveren 7 dakika 43 saniye geride dördüncü ve Quintanilla 17 dakika 44 saniye geride beşinci sırada.

Lorenzo Santolino, Svitko, Kevin Benavides, Joan Barreda ve çaylak Klein ilk onu tamamlıyor.

Ross Branch bu zorlu etapta yaptığı kazanın ardından, devam edemedi ve kamp yerine nakledildi.

Perşembe günü ilk etap zaferini alan Danilo Petrucci, yaptığı kazanın ardından 12 dakika 44 saniye geride 40. oldu.

Perşembe günkü etap galibiyetini, hız cezası nedeniyle kaybeden Toby Price ise Cuma günü dokuzuncu oldu ve genel klasmanda 12. sırada yer aldı,

2020 şampiyonu Ricky Brabec (Honda) 15. sırada yer alıyor.

Altıncı etabın ardından genel klasman (motosiklet):

Poz. No Sürücü Takım Zaman Fark Ceza 1 003 S. SUNDERLAND (GBR) GASGAS 19:55:59 0:00:00 00:00:00 2 052 M. WALKNER (AUT) KTM 19:58:38 0:02:39 00:00:00 3 004 D. SANDERS (AUS) GASGAS 20:01:34 0:05:35 00:00:00 4 042 A. VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 20:03:42 0:07:43 00:00:00 5 007 P. QUINTANILLA (CHL) HONDA 20:13:43 0:17:44 00:00:00 6 015 L. SANTOLINO (ESP) SHERCO 20:14:21 0:18:22 00:00:00 7 142 S. SVITKO (SVK) KTM 20:20:28 0:24:29 00:00:00 8 001 K. BENAVIDES (ARG) KTM 20:20:55 0:24:56 00:00:00 9 088 J. BARREDA BORT (ESP) HONDA 20:21:58 0:25:59 00:01:00 10 043 M. KLEIN (USA) KTM 20:33:07 0:37:08 00:00:00 11 029 A. SHORT (USA) YAMAHA 20:34:11 0:38:12 00:00:00 12 018 T. PRICE (AUS) KTM 20:35:08 0:39:09 00:06:00 13 011 JI. CORNEJO FLORIMO (CHL) HONDA 20:42:53 0:46:54 00:00:00 14 012 X. DE SOULTRAIT (FRA) Husqvarna 20:43:24 0:47:25 00:00:00 15 002 R. BRABEC (USA) HONDA 20:45:19 0:49:20 00:02:00