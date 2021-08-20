WSBK Navarra 2. antrenman: Toprak en hızlısı!

Yamaha fabrika takımı sürücüsü ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Navarra'daki ikinci antrenman seansında zirvede yer aldı. Toprak'ın en iyi turu, Ducati sürücüsü Scott Redding'den 0.2 saniye daha iyiydi.

Öğleden sonra atılan turlar sabaha kıyasla pek iyi değildi ve kimse 1:38'in altına inemedi.

Cuma sabahı 1. antrenman seansında olduğu gibi seansa yine 22 sürücü katıldı. İlk antrenman seansında dünya şampiyonu Jonathan Rea'in attığı 1:37.629'luk tur, seans boyunca en tepede kaldı.

İkinci seansta, sadece altı sürücü derecesini geliştirebilirken, ilk ona giren sürücülerin hiçbiri sabahtan daha hızlı değildi. Asfalt sabaha göre çok daha sıcaktı ve 45 dereceye kadar ulaştı. Bu da yol tutuşun azalmasına neden oldu.

İkinci seansın bitimine 17 dakika kala GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff, dördüncü virajda kaza yaptı ve Yamaha R1'i hafif hasar gördü. Gerloff, düştüğü noktada dördüncü sırada yer alıyordu.

Dereceler seans boyunca pek hızlı değildi. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 1:38.134'e indi ve seans boyunca kendisini geçebilen bir isim olmadı.

Scott Redding seansın sonunda sorun yaşasa da Toprak'ın 0.219 saniye geride ikinci sırada yer aldı. Ducati'den takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi ise 0.336 saniye geride üçüncü oldu.

Son yarışlarda yükselişe geçen Andrea Locatelli, 1:38.520 yaparak 0.386 saniye geride dördüncü sırada yer aldı. Yamaha'dan Gerloff ise beşinci oldu. Tıpkı sabah olduğu gibi öğleden sonra da ilk beşte üç Yamaha sürücüsü yer aldı.

Go-Eleven Ducati sürücüsü Chaz Davies, ikinci seansta sabaha kıyasla 1 saniye daha yavaş bir tur atan Jonathan Rea'in önünde altıncı oldu. Buna rağmen Britanyalı sürücü, kombine edilmiş derecelerde günü ilk sırada tamamladı. Kawasaki'den takım arkadaşı Alex Lowes sekizinci olurken, BMW sürücüsü Tom Sykes dokuzuncu ve Motocorsa-Ducati'den Axel Bassani 10. oldu.

BMW'nin diğer sürücüsü Michael van der Mark 11. olurken, Jonas Folger ancak 17. olabildi.

Seans sonucu: