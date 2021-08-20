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Önceki / WSBK Navarra 1. antrenman: Rea, Toprak'ın önünde lider
World Superbike Son dakika

WSBK Navarra 2. antrenman: Toprak en hızlısı!

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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Navarra'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında zirvede yer aldı.

WSBK Navarra 2. antrenman: Toprak en hızlısı!

Yamaha fabrika takımı sürücüsü ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Navarra'daki ikinci antrenman seansında zirvede yer aldı. Toprak'ın en iyi turu, Ducati sürücüsü Scott Redding'den 0.2 saniye daha iyiydi.

Öğleden sonra atılan turlar sabaha kıyasla pek iyi değildi ve kimse 1:38'in altına inemedi.

Cuma sabahı 1. antrenman seansında olduğu gibi seansa yine 22 sürücü katıldı. İlk antrenman seansında dünya şampiyonu Jonathan Rea'in attığı 1:37.629'luk tur, seans boyunca en tepede kaldı.

İkinci seansta, sadece altı sürücü derecesini geliştirebilirken, ilk ona giren sürücülerin hiçbiri sabahtan daha hızlı değildi. Asfalt sabaha göre çok daha sıcaktı ve 45 dereceye kadar ulaştı. Bu da yol tutuşun azalmasına neden oldu.

İkinci seansın bitimine 17 dakika kala GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff, dördüncü virajda kaza yaptı ve Yamaha R1'i hafif hasar gördü. Gerloff, düştüğü noktada dördüncü sırada yer alıyordu.

Dereceler seans boyunca pek hızlı değildi. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 1:38.134'e indi ve seans boyunca kendisini geçebilen bir isim olmadı.

Scott Redding seansın sonunda sorun yaşasa da Toprak'ın 0.219 saniye geride ikinci sırada yer aldı. Ducati'den takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi ise 0.336 saniye geride üçüncü oldu.

Son yarışlarda yükselişe geçen Andrea Locatelli, 1:38.520 yaparak 0.386 saniye geride dördüncü sırada yer aldı. Yamaha'dan Gerloff ise beşinci oldu. Tıpkı sabah olduğu gibi öğleden sonra da ilk beşte üç Yamaha sürücüsü yer aldı.

Go-Eleven Ducati sürücüsü Chaz Davies, ikinci seansta sabaha kıyasla 1 saniye daha yavaş bir tur atan Jonathan Rea'in önünde altıncı oldu. Buna rağmen Britanyalı sürücü, kombine edilmiş derecelerde günü ilk sırada tamamladı. Kawasaki'den takım arkadaşı Alex Lowes sekizinci olurken, BMW sürücüsü Tom Sykes dokuzuncu ve Motocorsa-Ducati'den Axel Bassani 10. oldu.

BMW'nin diğer sürücüsü  Michael van der Mark 11. olurken, Jonas Folger ancak 17. olabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 20 1'38.134  
2 United Kingdom Scott Redding Ducati 21 1'38.353 0.219
3 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 17 1'38.470 0.336
4 Italy Andrea Locatelli Yamaha 21 1'38.520 0.386
5 United States Garrett Gerloff Yamaha 12 1'38.571 0.437
6 United Kingdom Chaz Davies Ducati 15 1'38.636 0.502
7 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 17 1'38.662 0.528
8 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 18 1'38.671 0.537
9 United Kingdom Tom Sykes BMW 17 1'38.719 0.585
10 Italy Axel Bassani Ducati 20 1'38.823 0.689
11 Netherlands Michael vanderMark BMW 19 1'38.839 0.705
12 Spain Alvaro Bautista Honda 19 1'39.046 0.912
13 Spain Tito Rabat Ducati 23 1'39.189 1.055
14 United Kingdom Leon Haslam Honda 16 1'39.207 1.073
15 France Lucas Mahias Kawasaki 16 1'39.487 1.353
16 Japan Kohta Nozane Yamaha 22 1'39.826 1.692
17 Germany Jonas Folger BMW 17 1'39.847 1.713
18 France Christophe Ponsson Yamaha 20 1'40.492 2.358
19 Argentina Leandro Mercado Honda 19 1'40.699 2.565
20 Japan Naomichi Uramoto Suzuki 17 1'41.139 3.005
21 Belgium Loris Cresson Kawasaki 16 1'41.653 3.519
22 United States Jayson Uribe Kawasaki 18 1'42.256 4.122
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