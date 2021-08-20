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World Superbike / Navarra Antrenman raporu

WSBK Navarra 1. antrenman: Rea, Toprak'ın önünde lider

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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Navarra'da gerçekleştirilecek Dünya Superbike yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ilk sırada tamamladı.

WSBK Navarra 1. antrenman: Rea, Toprak'ın önünde lider

Dünya Superbike Şampiyonası'nda heyecan bu hafta sonu Navarra'da olacak. Hafta sonunun ilk antrenman seansı bugün sabah gerçekleştirildi.

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, ilk antrenman seansında 1:37.629 yaparak en hızlı zamana imza atmayı başardı. Şampiyonadaki rakibi ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ikinci olurken, Scott Redding üçüncü oldu.

22 WSBK sürücüsünün katıldığı ilk antrenman seansında şartlar pek iyi değildi. Rüzgar çok şiddetliydi ve pistin yüzeyinde kum vardı. Bazı sürücüler daha önce Navarra'da test yapmışlardı ve bazıları ise ilk kez bu 3,9 km'lik pistte sürüş yaptılar.

Antrenman seansının ilk bölümünde dereceler, her turda gelişti. İlk 20 dakikanın ardından Ducati fabrika takımı sürücüsü Scott Redding , 1:38.190'la liderdi. Toprak Razgatlıoğlu, Alex Lowes ve Jonathan Rea ise onu takip ediyorlardı.

Sonrasında Redding bu dereceyi 1:38.045'e çekse de Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea 1:37.747 yaptı ve liderliği eline geçirdi.

Şampiyona lideri, daha sonra bu dereceyi 1:37.629'a çekerek seansı ilk sırada tamamlamayı başardı ve hafta sonuna hızlı başladı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 1:38'in altına inen isimlerden biriydi ve 1:37.752 yaparak Rea'in 0.123 saniye ardında ikinci oldu.

Redding hafta sonuna iyi başlayan bir başka isimdi ve Toprak'ın sadece 0.041 saniye arkasında üçüncü oldu.

Bu üç isim, 1:38'in altına inebildiler. Fakat diğerleri bunu yapamadı ve yaklaşık yarım saniye geride kaldılar.

Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) 0.453 saniye geride dördüncü olurken, Yamaha fabrika takımından Andrea Locatelli ilk beşi tamamladı. Böylelikle ilk beşte üç Yamaha sürücüsü yer aldı.

Go-Eleven Ducati'den Chaz Davies'in altıncı olduğu seansta en iyi Honda sürücüsü Alvaro Bautista yedinci, BMW sürücüsü Tom Sykes sekizinci ve Michael Ruben Rinaldi dokuzuncu oldu.

İlk onu Kawasaki fabrika takımı sürücüsü Alex Lowes tamamladı.

BMW sürücüsü Michael van der Mark seansı 11. bitirirken, Jonas Folger ve Tito Rabat sırasıyla 12. ve 13. oldular.

Leon Haslam ise ancak 15. olabildi. Bu hafta sonu Suzuki ile piste çıkan Naomichi Uramoto, 3.388 saniye geride 20. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 18 1'37.629  
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 19 1'37.752 0.123
3 United Kingdom Scott Redding Ducati 23 1'37.793 0.164
4 United States Garrett Gerloff Yamaha 19 1'38.082 0.453
5 Italy Andrea Locatelli Yamaha 22 1'38.097 0.468
6 United Kingdom Chaz Davies Ducati 20 1'38.229 0.600
7 Spain Alvaro Bautista Honda 19 1'38.531 0.902
8 United Kingdom Tom Sykes BMW 17 1'38.536 0.907
9 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 18 1'38.542 0.913
10 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 18 1'38.564 0.935
11 Netherlands Michael vanderMark BMW 19 1'38.710 1.081
12 Germany Jonas Folger BMW 19 1'38.993 1.364
13 Spain Tito Rabat Ducati 20 1'39.048 1.419
14 Italy Axel Bassani Ducati 18 1'39.110 1.481
15 United Kingdom Leon Haslam Honda 15 1'39.257 1.628
16 France Lucas Mahias Kawasaki 14 1'39.802 2.173
17 Japan Kohta Nozane Yamaha 20 1'40.197 2.568
18 Argentina Leandro Mercado Honda 18 1'40.716 3.087
19 France Christophe Ponsson Yamaha 18 1'40.872 3.243
20 Japan Naomichi Uramoto Suzuki 18 1'41.017 3.388
21 United States Jayson Uribe Kawasaki 21 1'42.760 5.131
22 Belgium Loris Cresson Kawasaki 19 1'42.783 5.154
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