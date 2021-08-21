WSBK Navarra 3. antrenman: Locatelli en hızlısı, Toprak 4. oldu

Superpole öncesinde gerçekleştirilen son antrenman seansında 22 sürücüden 21'i derecesini geliştirdi. Yamaha fabrika takımı sürücüsü Andrea Locatelli, cumartesi sabahı Navarra'da en hızlı zamanı yapan isim oldu.

İtalyan sürücü, üçüncü antrenman seansının sonunda 1:37.060 yaparak en hızlı isim olurken, Scott Redding ikinci, Jonathan Rea üçüncü ve Toprak Razgatlıoğlu dördüncü oldu.

İkinci antrenmandaki tur zamanları, ilk seansa kıyasla daha yavaştı fakat üçüncü seansının başında dereceler hızla iyileşti.

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, başlangıçta 1:37.549 yaparak öne geçti ve hafta sonunun şimdiye kadarki en hızlı turunu attı. Sonrasında bu zamanı 1:37.489'a çekti.

Seansın son üçte birlik bölümüne girerken temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'ndan 1:37.429 geldi ve ilk sırayı Rea'den aldı.

Fakat Toprak'ın Yamaha'dan takım arkadaşı Andrea Locatelli, bitime beş dakika kala Toprak'ın turunu geçti. Sonrasında bu tur iptal edilse de, İtalyan sürücü bir deneme daha yaptı ve o turda da 1:37.060 yaparak hafta sonunun en hızlı turunu atmış oldu.

Locatelli'nin bu etkileyici turunu geçebilen bir isim çıkmadı ve Superpole öncesinde en hızlı isim oldu.

Ducati sürücüsü Redding, son denemesinde bazı mor sektörler yapsa da Locatelli'nin turundan 0.236 saniye geride kaldı ve ikinci oldu. Onu, Locatelli'den 0.356 saniye yavaş kalan Rea takip etti.

Temsilcimiz Toprak, son antrenman seansını Rea'in 0.013 saniye ardında dördüncü sırada tamamlarken, Garrett Gerloff beşinci oldu. Yamaha böylelikle güçlü performansını sürdürdü.

Michael van der Mark'ın altıncı olduğu seansta Alex Lowes yenici, Michael Ruben Rinaldi sekizinci ve Tom Sykes dokuzuncu oldu.

Jonas Folger, cumartesi sabahı ilk 10'a girmeyi başardı. Alman sürücü, liderin 0.956 saniye gerisinde kaldı.

Honda fabrika takımı sürücüleri Leon Haslam ve Alvaro Bautista ise ancak 11. ve 13. olabildiler.

Seans sonucu: