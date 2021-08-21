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Önceki / WSBK Navarra 2. antrenman: Toprak en hızlısı!
World Superbike / Navarra Antrenman raporu

WSBK Navarra 3. antrenman: Locatelli en hızlısı, Toprak 4. oldu

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yamaha sürücüsü Andrea Locatelli, Navarra'da gerçekleştirilen 3. antrenman seansında zirvede yer aldı.

WSBK Navarra 3. antrenman: Locatelli en hızlısı, Toprak 4. oldu

Superpole öncesinde gerçekleştirilen son antrenman seansında 22 sürücüden 21'i derecesini geliştirdi. Yamaha fabrika takımı sürücüsü Andrea Locatelli, cumartesi sabahı Navarra'da en hızlı zamanı yapan isim oldu.

İtalyan sürücü, üçüncü antrenman seansının sonunda 1:37.060 yaparak en hızlı isim olurken, Scott Redding ikinci, Jonathan Rea üçüncü ve Toprak Razgatlıoğlu dördüncü oldu.

İkinci antrenmandaki tur zamanları, ilk seansa kıyasla daha yavaştı fakat üçüncü seansının başında dereceler hızla iyileşti.

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, başlangıçta 1:37.549 yaparak öne geçti ve hafta sonunun şimdiye kadarki en hızlı turunu attı. Sonrasında bu zamanı 1:37.489'a çekti.

Seansın son üçte birlik bölümüne girerken temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'ndan 1:37.429 geldi ve ilk sırayı Rea'den aldı.

Fakat Toprak'ın Yamaha'dan takım arkadaşı Andrea Locatelli, bitime beş dakika kala Toprak'ın turunu geçti. Sonrasında bu tur iptal edilse de, İtalyan sürücü bir deneme daha yaptı ve o turda da 1:37.060 yaparak hafta sonunun en hızlı turunu atmış oldu.

Locatelli'nin bu etkileyici turunu geçebilen bir isim çıkmadı ve Superpole öncesinde en hızlı isim oldu.

Ducati sürücüsü Redding, son denemesinde bazı mor sektörler yapsa da Locatelli'nin turundan 0.236 saniye geride kaldı ve ikinci oldu. Onu, Locatelli'den 0.356 saniye yavaş kalan Rea takip etti.

Temsilcimiz Toprak, son antrenman seansını Rea'in 0.013 saniye ardında dördüncü sırada tamamlarken, Garrett Gerloff beşinci oldu. Yamaha böylelikle güçlü performansını sürdürdü.

Michael van der Mark'ın altıncı olduğu seansta Alex Lowes yenici, Michael Ruben Rinaldi sekizinci ve Tom Sykes dokuzuncu oldu.

Jonas Folger, cumartesi sabahı ilk 10'a girmeyi başardı. Alman sürücü, liderin 0.956 saniye gerisinde kaldı.

Honda fabrika takımı sürücüleri Leon Haslam ve Alvaro Bautista ise ancak 11. ve 13. olabildiler.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Andrea Locatelli Yamaha 14 1'37.060  
2 United Kingdom Scott Redding Ducati 15 1'37.296 0.236
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 15 1'37.416 0.356
4 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 14 1'37.429 0.369
5 United States Garrett Gerloff Yamaha 15 1'37.502 0.442
6 Netherlands Michael vanderMark BMW 15 1'37.868 0.808
7 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 14 1'37.932 0.872
8 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 15 1'37.941 0.881
9 United Kingdom Tom Sykes BMW 12 1'37.985 0.925
10 Germany Jonas Folger BMW 13 1'38.016 0.956
11 United Kingdom Leon Haslam Honda 14 1'38.078 1.018
12 France Lucas Mahias Kawasaki 15 1'38.164 1.104
13 Spain Alvaro Bautista Honda 12 1'38.221 1.161
14 United Kingdom Chaz Davies Ducati 13 1'38.246 1.186
15 Japan Kohta Nozane Yamaha 15 1'38.387 1.327
16 Italy Axel Bassani Ducati 16 1'38.786 1.726
17 Spain Tito Rabat Ducati 17 1'38.793 1.733
18 Argentina Leandro Mercado Honda 14 1'39.233 2.173
19 France Christophe Ponsson Yamaha 12 1'39.821 2.761
20 Japan Naomichi Uramoto Suzuki 14 1'40.305 3.245
21 United States Jayson Uribe Kawasaki 14 1'41.057 3.997
22 Belgium Loris Cresson Kawasaki 14 1'41.153 4.093
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WSBK Navarra 2. antrenman: Toprak en hızlısı!

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