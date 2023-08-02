Andrea Iannone, WSBK gridine katılmaya hazırlanıyor
Eski MotoGP sürücüsü Andrea Iannone, gelecek sezon Go Eleven Ducati ile World Superbike'da yarışmaya çok yakın.
Dört yıllık doping yasağının sona ermesine az zaman kalan Iannone'nin yarışmaya dönmek istediği sır değil, kendisi de bu amaçla WSBK padoğunda boy gösteriyor.
Gelecek hafta 34 yaşına girecek olan Iannone ile ilgili son haberler, eski takımı Ducati ile görüşmelere başladığı yönündeydi.
Motorsport.com'un bu konudaki son bilgileri, Iannone'nin Ducati uydu takımı Go Eleven ile anlaşmaya yaklaştığını gösteriyor.
Anlaşma gerçekleşirse, İtalyan sürücüyü 2019 sezonundan bu yana ilk kez yarışırken izleyeceğiz.
Geçen hafta Çekya'da konuşan Go Eleven takım patronu Denis Sacchetti de Iannone'nin kendileri için büyük bir fırsat olacağını belirtmişti.
Tek motosikletle gridde yer alan Go Eleven, son iki sezondur Phillip Oetll ile yarışmakta.
Iannone'nin dönüşünün ardından Oetll'ın koltuğunu kaybedeceği düşünülüyordu, ancak Ducati ile bağlarını sağlamlaştırmaya çalışan takımın iki motosikletle yarışması gibi bir ihtimal söz konusu.
Gelecek yıl ana Ducati takımındaki yerini Nicolo Bulega'ya kaptıracak gibi görünen Michael Ruben Rinaldi'nin de 2020'de yarıştığı Go Eleven'a geri döneceği konuşuluyordu.
Ancak Rinaldi, uzun süredir sponsoru olan Aruba.it'in desteğiyle gelecek sezon Honda ile anlaşmaya aday görünüyor.
Honda, mevcut Iker Lecuona ve Xavi Vierge kadrosunu elinde tutmayı umuyordu, ancak Lecuona'nın 2024'te MotoGP'ye dönme olasılığı giderek artıyor.
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