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Önceki / WSBK Misano: Rinaldi yine kazandı, Toprak ikinci oldu
World Superbike / Misano Yarış raporu

WSBK Misano: Toprak, harika performansla bu seneki ilk zaferini aldı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Misano'da gerçekleştirilen ikinci yarışını temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk sırada tamamladı.

WSBK Misano: Toprak, harika performansla bu seneki ilk zaferini aldı

Hem ilk yarışı hem de Super Pole yarışını ilk sırada tamamlayan Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi, yarışa pole pozisyonundan başlayan isimdi. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ikinci ve Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ise üçüncü sıradan başladı.

İlk turun ardından Rea liderliğe yükseldi fakat farkı açmayı başaramadı. Rinaldi güzel bir atakla Rea'den liderliği almayı başardı.

Daha sonra Toprak da güçlü bir tempo yakalayarak Rea'i ardında bıraktı.

O noktada Rinaldi ufak bir fark açmayı başarmıştı fakat Toprak'ın temposu Rinaldi'den daha iyiydi ve aradaki farkı kapatarak İtalyan sürücünün ardına geldi.

Toprak, bitime 14 tur kala kusursuz bir atak yaparak liderliği Rinaldi'den aldı ve yavaş yavaş farkı açmaya başladı.

Rinaldi, Rea'e karşı savunma yapmaya çalışırken Toprak da ön tarafta liderliğini devam ettirmeyi başardı.

Bir noktada Rinaldi farkı kapatmaya başlasa da Toprak hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaşan isim olmayı başardı.

Toprak böylelikle bu yılki ilk galibiyetine ulaştı ve Yamaha'ya da 2021 yılındaki ilk galibiyetini getirdi.

Bu, Toprak'ın arka arkaya altıncı podyumu oldu ve şampiyona için de çok değerli puanlar almayı başardı.

Toprak, topladığı 25 puanla beraber puanını 129 yaparken, 149 puana sahip Jonathan Rea ile arasındaki puan farkı 20'ye indirdi.

Toprak aynı zamanda 2009 Ben Spies'den bu yana Misano'da kazanan ilk Yamaha sürücü de oldu.

Bu hafta sonu kusursuz bir performans ortaya koyan Ducati fabrika takımı sürücüsü Rinaldi, hafta sonunun son yarışını ikinci sırada tamamladı. İtalyan sürücü böylelikle hafta sonunu iki galibiyet ve bir ikincilikle tamamladı.

Hem birinci yarışı hem de Super Pole yarışını üçüncü bitiren Rea, hafta sonunun son yarışında da üçüncü oldu ve bu yılki tüm yarışlarda ilk üçe girmeye devam etti.

Bu hafta sonu Ducati fabrika takımıyla istediği sonuçları almakta zorlanan Scott Redding, bir kez daha dördüncü sırada finiş gördü ve hafta sonunu üç dördüncülükle, podyumsuz şekilde noktaladı.

İlk iki yarışta harika yükselişler gerçekleştiren Garrett Gerloff, hafta sonunun son yarışını beşinci sırada tamamladı ve iyi bir sonuç yakalamış oldu.

Alex Lowes, önceki iki yarışta beşinci olsa da, hafta sonunun son yarışında Gerloff'a da geçildi ve yarışı altıncı sırada tamamladı.

Axel Bassani, hafta sonu boyunca iyi performans gösterdi ve son yarışı da yedinci sırada tamamlayarak üç yarışın tamamını ilk onda bitirmiş oldu.

Honda'dan Alvaro Bautista sekizinci olurken, Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli dokuzuncu ve BMW'den Michael van der Mark 10. oldu.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın bir sonraki yarışı 3-4 Temmuz tarihleri arasında Donington Park'ta yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 21 33'24.487  
2 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 21 33'25.773 1.286
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 21 33'27.474 2.987
4 United Kingdom Scott Redding Ducati 21 33'33.589 9.102
5 United States Garrett Gerloff Yamaha 21 33'35.182 10.695
6 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 21 33'37.604 13.117
7 Italy Axel Bassani Ducati 21 33'42.108 17.621
8 Spain Alvaro Bautista Honda 21 33'42.380 17.893
9 Italy Andrea Locatelli Yamaha 21 33'46.945 22.458
10 Netherlands Michael vanderMark BMW 21 33'49.605 25.118
11 France Lucas Mahias Kawasaki 21 33'51.594 27.107
12 United Kingdom Tom Sykes BMW 21 33'52.840 28.353
13 Japan Kohta Nozane Yamaha 21 33'57.878 33.391
14 Spain Tito Rabat Ducati 21 34'03.304 38.817
15 Ireland Eugene Laverty BMW 21 34'05.749 41.262
16 Germany Jonas Folger BMW 21 34'07.533 43.046
17 Spain Isaac Viñales Kawasaki 21 34'18.331 53.844
18 France Christophe Ponsson Yamaha 21 34'24.596 1'00.109
19 Italy Samuele Cavalieri Kawasaki 21 34'36.421 1'11.934
20 Belgium Loris Cresson Kawasaki 21 34'48.135 1'23.648
  United Kingdom Chaz Davies Ducati 4 17 Laps  
  United Kingdom Leon Haslam Honda 3 18 Laps  
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