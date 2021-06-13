WSBK Misano: Toprak, harika performansla bu seneki ilk zaferini aldı

Hem ilk yarışı hem de Super Pole yarışını ilk sırada tamamlayan Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi, yarışa pole pozisyonundan başlayan isimdi. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ikinci ve Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ise üçüncü sıradan başladı.

İlk turun ardından Rea liderliğe yükseldi fakat farkı açmayı başaramadı. Rinaldi güzel bir atakla Rea'den liderliği almayı başardı.

Daha sonra Toprak da güçlü bir tempo yakalayarak Rea'i ardında bıraktı.

O noktada Rinaldi ufak bir fark açmayı başarmıştı fakat Toprak'ın temposu Rinaldi'den daha iyiydi ve aradaki farkı kapatarak İtalyan sürücünün ardına geldi.

Toprak, bitime 14 tur kala kusursuz bir atak yaparak liderliği Rinaldi'den aldı ve yavaş yavaş farkı açmaya başladı.

Rinaldi, Rea'e karşı savunma yapmaya çalışırken Toprak da ön tarafta liderliğini devam ettirmeyi başardı.

Bir noktada Rinaldi farkı kapatmaya başlasa da Toprak hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaşan isim olmayı başardı.

Toprak böylelikle bu yılki ilk galibiyetine ulaştı ve Yamaha'ya da 2021 yılındaki ilk galibiyetini getirdi.

Bu, Toprak'ın arka arkaya altıncı podyumu oldu ve şampiyona için de çok değerli puanlar almayı başardı.

Toprak, topladığı 25 puanla beraber puanını 129 yaparken, 149 puana sahip Jonathan Rea ile arasındaki puan farkı 20'ye indirdi.

Toprak aynı zamanda 2009 Ben Spies'den bu yana Misano'da kazanan ilk Yamaha sürücü de oldu.

Bu hafta sonu kusursuz bir performans ortaya koyan Ducati fabrika takımı sürücüsü Rinaldi, hafta sonunun son yarışını ikinci sırada tamamladı. İtalyan sürücü böylelikle hafta sonunu iki galibiyet ve bir ikincilikle tamamladı.

Hem birinci yarışı hem de Super Pole yarışını üçüncü bitiren Rea, hafta sonunun son yarışında da üçüncü oldu ve bu yılki tüm yarışlarda ilk üçe girmeye devam etti.

Bu hafta sonu Ducati fabrika takımıyla istediği sonuçları almakta zorlanan Scott Redding, bir kez daha dördüncü sırada finiş gördü ve hafta sonunu üç dördüncülükle, podyumsuz şekilde noktaladı.

İlk iki yarışta harika yükselişler gerçekleştiren Garrett Gerloff, hafta sonunun son yarışını beşinci sırada tamamladı ve iyi bir sonuç yakalamış oldu.

Alex Lowes, önceki iki yarışta beşinci olsa da, hafta sonunun son yarışında Gerloff'a da geçildi ve yarışı altıncı sırada tamamladı.

Axel Bassani, hafta sonu boyunca iyi performans gösterdi ve son yarışı da yedinci sırada tamamlayarak üç yarışın tamamını ilk onda bitirmiş oldu.

Honda'dan Alvaro Bautista sekizinci olurken, Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli dokuzuncu ve BMW'den Michael van der Mark 10. oldu.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın bir sonraki yarışı 3-4 Temmuz tarihleri arasında Donington Park'ta yapılacak.

Yarış sonucu: