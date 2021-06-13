Misano Supersport 300: Kaos dolu son turdan Carrasco lider çıktı, Bahattin 6. oldu

Yarışa lider başlayan temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu güzel bir start aldı ancak sonrasında geriledi. Olaylı geçen ilk turda Ieraci, Sabatucci, Diez Rodriguez, Gimbert, Romero ve Carreno kazaya karışarak yarış dışı kaldı.

Her yarışta olduğu gibi bu yarış da liderlik sürekli el değiştirdi. Sırasıyla ikinci ve üçüncü turlarda Ton Kawakami ve Garcia talihsizlik yaşayarak yarış dışı kaldı.

Bitime 8 tur kala temsilcimiz Sofuoğlu ikinci sıraya yükseldi. Tüm yarış boyunca gerek refleks gerek yarış performansı açısından güçlü bir performans gösterdi. İlerleyen virajlarda liderlik Booth-Amos, De Cancellis, Huertas ve Steeman arasında değişiyordu.

Bitime 7 tur kala Gaggi, bir tur sonra ise Iglesias ve Perez Selfa yarış dışı kaldı. O noktada Bahattin beşinci, serinin iki kadın sürücüsünden biri olan ve aynı zamanda geçmiş şampiyonları arasında yer alan Ana Carrasco altıncı sıradaydı.

Bitime 5 tur kala Carrion da şanssızlık yaşayarak yarış dışı kalırken, iki tur sonra yarışı ilk 10 içerisinde sürdüren Gennai düştü ancak sonrasında yarışa geri dönmeyi başardı. O esnada liderlik koltuğunda Booth-Amos, hemen ardında ise Steeman, Okaya, De Cancellis, Meikkon Kawakami, Bahattin ve Ana vardı.

Yakın geçen mücadelede hemen her virajda dramatik sıra kayıp ve kazançları yaşandı. 2 tur kala Steeman pist limitlerini aştığı için uyarı aldı.

Kaos dolu son tura temsilcimiz Bahattin müthiş bir atakla lider girdi ancak ilerleyen virajlarda sırasını kaybederek geriledi. Bitime 3 viraj kala arka tarafta yaşanan büyük kazada De Cancellis, Okaya ve Rodriguez Nunez kazaya karışarak yerde kaldı.

Bitiş çizgisinden önceki son virajda Booth-Amos düştü ve zafer Carrasco'nun oldu.

İkinci Meikkon Kawakami oldu ve serideki ilk podyumunu aldı. Mastroluca ise damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ancak ceza alarak dördüncülüğe geriledi.

Bahattin yarışı altıncı sırada tamamladı. Olaylı son tur nedeniyle yarış sonucunun tekrar değerlendirilmesi ardından üçüncülük Di Sora'nın oldu.

İlk 10'u tamamlayan isimler sırasıyla Mastroluca, Loureiro, Sofuoğlu, Buis, Konig, Steeman ve Huertas oldu.