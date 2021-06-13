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Önceki / WSBK Misano: Rinaldi bu yılki ilk zaferini aldı, Toprak ikinci oldu
World Superbike / Misano Yarış raporu

WSBK Misano: Rinaldi yine kazandı, Toprak ikinci oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ducati'den Michael Ruben Rinaldi, Misano'daki Dünya Superbike Şampiyonası Super Pole yarışında art arda ikinci galibiyetini aldı.

WSBK Misano: Rinaldi yine kazandı, Toprak ikinci oldu

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, 10 turluk yarışa pole pozisyonundan başlayan isimdi fakat temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu güçlü bir startla birlikte liderliği eline geçirmeyi başarırken, ilk turun ardından sıralama Toprak, Rea ve Rinaldi şeklinde oldu.

Rinaldi, şampiyona lideri Rea'yi ikinci turda geçmeyi başardı ve ardından liderlik için temsilcimiz Toprak'ın peşine takıldı.

Altıncı turda, dördüncü viraja gelirken temsilcimiz Toprak'a geçiş denemesi yapan Rinaldi, liderliği eline geçirdi ve bu da yarış için belirleyici an oldu.

O noktadan sonra 25 yaşındaki sürücüyü geçmek mümkün görünmüyordu ve bugün yapılacak son yarış öncesinde Super Pole yarışının galibi oldu.

Temsilcimiz Toprak, liderlik mücadelesinden kopmasa da Rinaldi'yi geçme şansı yakalayamadı ve 0.4 saniye geride ikinci olarak son beş yarışta dördüncü ikinciliğini elde etti.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Rea, galibiyet mücadelesinde yer alamadı ve Rinaldi'nin yaklaşık iki saniye ardında üçüncü sırada finiş gördü. Bu hafta sonu Rinaldi ile aynı tempoyu tutturamayan Ducati fabrika takımının diğer sürücüsü Scott Redding ise dördüncü sırada finiş gördü.

İkinci Kawasaki fabrika takımı motosikletiyle yarışan Alex Lowes, adeta ilk yarışın kopyasını yaşadı ve damalı bayrağı beşinci sırada gördü.

Alex Bassani, Motocorsa Ducati ile altıncı sırada finiş gördü ve BMW fabrika takımı sürücüsü Tom Sykes'ı ardında bırakmış oldu. 2013 şampiyonu Sykes yedinci olurken gerilerden yükselen GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff sekizinci sırada finiş gördü.

İlk onu Yamaha fabrika takımından Andrea Locatelli ve Honda'dan Alvaro Bautista tamamladı.

GoEleven Ducati'den Chaz Davies ilk turun ikinci virajında kaza yapıp yarış dışı kalırken, Michael van der Mark (BMW) ve Lucas Mahias da [Puccetti Kawasaki] finiş göremedi.

Superpole race results:

Sıra # Sürücü Motosiklet Fark
1 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati  
2 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 0.485
3 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1.865
4 45 United Kingdom Scott Redding Ducati 2.419
5 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 5.671
6 47 Italy Axel Bassani Ducati 7.448
7 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 10.560
8 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 13.102
9 55 Italy Andrea Locatelli Yamaha 13.110
10 19 Spain Alvaro Bautista Honda 16.348
11 91 United Kingdom Leon Haslam Honda 18.585
12 3 Japan Kohta Nozane Yamaha 20.167
13 50 Ireland Eugene Laverty BMW 20.796
14 53 Spain Tito Rabat Ducati 21.207
15 32 Spain Isaac Viñales Kawasaki 27.728
16 23 France Christophe Ponsson Yamaha 30.205
17 76 Italy Samuele Cavalieri Kawasaki 35.374
18 84 Belgium Loris Cresson Kawasaki 35.643
19 94 Germany Jonas Folger BMW 37.066
  44 France Lucas Mahias Kawasaki  
  60 Netherlands Michael vanderMark BMW  
  7 United Kingdom Chaz Davies Ducati  
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