WSBK Misano: Rinaldi yine kazandı, Toprak ikinci oldu

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, 10 turluk yarışa pole pozisyonundan başlayan isimdi fakat temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu güçlü bir startla birlikte liderliği eline geçirmeyi başarırken, ilk turun ardından sıralama Toprak, Rea ve Rinaldi şeklinde oldu.

Rinaldi, şampiyona lideri Rea'yi ikinci turda geçmeyi başardı ve ardından liderlik için temsilcimiz Toprak'ın peşine takıldı.

Altıncı turda, dördüncü viraja gelirken temsilcimiz Toprak'a geçiş denemesi yapan Rinaldi, liderliği eline geçirdi ve bu da yarış için belirleyici an oldu.

O noktadan sonra 25 yaşındaki sürücüyü geçmek mümkün görünmüyordu ve bugün yapılacak son yarış öncesinde Super Pole yarışının galibi oldu.

Temsilcimiz Toprak, liderlik mücadelesinden kopmasa da Rinaldi'yi geçme şansı yakalayamadı ve 0.4 saniye geride ikinci olarak son beş yarışta dördüncü ikinciliğini elde etti.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Rea, galibiyet mücadelesinde yer alamadı ve Rinaldi'nin yaklaşık iki saniye ardında üçüncü sırada finiş gördü. Bu hafta sonu Rinaldi ile aynı tempoyu tutturamayan Ducati fabrika takımının diğer sürücüsü Scott Redding ise dördüncü sırada finiş gördü.

İkinci Kawasaki fabrika takımı motosikletiyle yarışan Alex Lowes, adeta ilk yarışın kopyasını yaşadı ve damalı bayrağı beşinci sırada gördü.

Alex Bassani, Motocorsa Ducati ile altıncı sırada finiş gördü ve BMW fabrika takımı sürücüsü Tom Sykes'ı ardında bırakmış oldu. 2013 şampiyonu Sykes yedinci olurken gerilerden yükselen GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff sekizinci sırada finiş gördü.

İlk onu Yamaha fabrika takımından Andrea Locatelli ve Honda'dan Alvaro Bautista tamamladı.

GoEleven Ducati'den Chaz Davies ilk turun ikinci virajında kaza yapıp yarış dışı kalırken, Michael van der Mark (BMW) ve Lucas Mahias da [Puccetti Kawasaki] finiş göremedi.

Superpole race results: