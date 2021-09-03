WSBK Magny-Cours: Cuma gününün lideri Toprak!
Dünya Superbike Şampiyonası’nın Magny-Cours ayağındaki ikinci antrenman seansını ilk sırada tamamlayan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, cuma gününün de en hızlı ismi oldu.
Yamaha fabrika sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Magny-Cours’daki ikinci antrenman seansının en hızlı ismi oldu. Temsilcimiz öğleden sonra gerçekleştirilen seansta Ducati’den Scott Redding ve Kawasaki’den Jonathan Rea’yi geride bıraktı ve art arda hızlı turlar çıkararak ilk sırada yer aldı.
Supersport300’de yaşanan bir motor arızasının pisti kirletmesi sebebiyle seans, planlanandan beş dakika geç başladı.
Seans boyunca liderlik birçok sürücü arasında el değiştirirken ilk 10 dakikanın ardından Chaz Davies’in liderliği vardı. Ancak bitime 19 dakika kala ilk sıraya yükselen Toprak, seansın geri kalanında derecesini sürekli geliştirerek 1:37.138’lik bir derece kaydetti ve hem seansı hem de günü lider tamamladı.
En hızlı turunu son anlarda atan Redding 0.208sn geride ikinci olurken, Rea 0.288sn geride üçüncü sırada yer aldı.
Davies 0.3sn geride dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Leon Haslam 0.4sn geride beşinci, Tom Sykes altıncı, Garrett Gerloff yedinci oldu.
İlk 10’u tamamlayan isimler Alex Lowes, Michael Ruben Rinaldi ve Michael van der Mark oldu.
Toprak’ın takım arkadaşı Andrea Locatelli 11. olabilirken, Alvaro Bautista 12. sırada yer aldı.
2. antrenman seansı sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Toprak Razgatlıoğlu
|Yamaha
|20
|1'37.138
|2
|Scott Redding
|Ducati
|19
|1'37.346
|0.208
|0.208
|3
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|20
|1'37.426
|0.288
|0.080
|4
|Chaz Davies
|Ducati
|18
|1'37.472
|0.334
|0.046
|5
|Leon Haslam
|Honda
|15
|1'37.545
|0.407
|0.073
|6
|Tom Sykes
|BMW
|10
|1'37.607
|0.469
|0.062
|7
|Garrett Gerloff
|Yamaha
|19
|1'37.635
|0.497
|0.028
|8
|Alex Lowes
|Kawasaki
|20
|1'37.668
|0.530
|0.033
|9
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|20
|1'37.771
|0.633
|0.103
|10
|Michael vanderMark
|BMW
|16
|1'37.808
|0.670
|0.037
|11
|Andrea Locatelli
|Yamaha
|22
|1'37.826
|0.688
|0.018
|12
|Alvaro Bautista
|Honda
|19
|1'37.842
|0.704
|0.016
|13
|Axel Bassani
|Ducati
|20
|1'38.234
|1.096
|0.392
|14
|Lucas Mahias
|Kawasaki
|16
|1'38.368
|1.230
|0.134
|15
|Jonas Folger
|BMW
|17
|1'38.919
|1.781
|0.551
|16
|Leandro Mercado
|Honda
|17
|1'39.046
|1.908
|0.127
|17
|Tito Rabat
|Ducati
|20
|1'39.198
|2.060
|0.152
|18
|Christophe Ponsson
|Yamaha
|20
|1'39.407
|2.269
|0.209
|19
|Isaac Viñales
|Kawasaki
|15
|1'39.531
|2.393
|0.124
|20
|Kohta Nozane
|Yamaha
|16
|1'39.784
|2.646
|0.253
|21
|Loris Cresson
|Kawasaki
|17
|1'40.591
|3.453
|0.807
|Tüm sonuçları görüntüle