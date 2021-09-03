Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / WSBK Magny-Cours 1. antrenman: Rea hızlı başladı, Toprak 4. oldu
World Superbike / Magny-Cours Antrenman raporu

WSBK Magny-Cours: Cuma gününün lideri Toprak!

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Dünya Superbike Şampiyonası’nın Magny-Cours ayağındaki ikinci antrenman seansını ilk sırada tamamlayan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, cuma gününün de en hızlı ismi oldu.

WSBK Magny-Cours: Cuma gününün lideri Toprak!

Yamaha fabrika sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Magny-Cours’daki ikinci antrenman seansının en hızlı ismi oldu. Temsilcimiz öğleden sonra gerçekleştirilen seansta Ducati’den Scott Redding ve Kawasaki’den Jonathan Rea’yi geride bıraktı ve art arda hızlı turlar çıkararak ilk sırada yer aldı.

Supersport300’de yaşanan bir motor arızasının pisti kirletmesi sebebiyle seans, planlanandan beş dakika geç başladı.

Seans boyunca liderlik birçok sürücü arasında el değiştirirken ilk 10 dakikanın ardından Chaz Davies’in liderliği vardı. Ancak bitime 19 dakika kala ilk sıraya yükselen Toprak, seansın geri kalanında derecesini sürekli geliştirerek 1:37.138’lik bir derece kaydetti ve hem seansı hem de günü lider tamamladı.

En hızlı turunu son anlarda atan Redding 0.208sn geride ikinci olurken, Rea 0.288sn geride üçüncü sırada yer aldı.

Davies 0.3sn geride dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Leon Haslam 0.4sn geride beşinci, Tom Sykes altıncı, Garrett Gerloff yedinci oldu.

İlk 10’u tamamlayan isimler Alex Lowes, Michael Ruben Rinaldi ve Michael van der Mark oldu.

Toprak’ın takım arkadaşı Andrea Locatelli 11. olabilirken, Alvaro Bautista 12. sırada yer aldı.

2. antrenman seansı sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 20 1'37.138    
2 United Kingdom Scott Redding Ducati 19 1'37.346 0.208 0.208
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 20 1'37.426 0.288 0.080
4 United Kingdom Chaz Davies Ducati 18 1'37.472 0.334 0.046
5 United Kingdom Leon Haslam Honda 15 1'37.545 0.407 0.073
6 United Kingdom Tom Sykes BMW 10 1'37.607 0.469 0.062
7 United States Garrett Gerloff Yamaha 19 1'37.635 0.497 0.028
8 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 20 1'37.668 0.530 0.033
9 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 20 1'37.771 0.633 0.103
10 Netherlands Michael vanderMark BMW 16 1'37.808 0.670 0.037
11 Italy Andrea Locatelli Yamaha 22 1'37.826 0.688 0.018
12 Spain Alvaro Bautista Honda 19 1'37.842 0.704 0.016
13 Italy Axel Bassani Ducati 20 1'38.234 1.096 0.392
14 France Lucas Mahias Kawasaki 16 1'38.368 1.230 0.134
15 Germany Jonas Folger BMW 17 1'38.919 1.781 0.551
16 Argentina Leandro Mercado Honda 17 1'39.046 1.908 0.127
17 Spain Tito Rabat Ducati 20 1'39.198 2.060 0.152
18 France Christophe Ponsson Yamaha 20 1'39.407 2.269 0.209
19 Spain Isaac Viñales Kawasaki 15 1'39.531 2.393 0.124
20 Japan Kohta Nozane Yamaha 16 1'39.784 2.646 0.253
21 Belgium Loris Cresson Kawasaki 17 1'40.591 3.453 0.807
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
WSBK Magny-Cours 1. antrenman: Rea hızlı başladı, Toprak 4. oldu

Önceki haber

WSBK Magny-Cours 1. antrenman: Rea hızlı başladı, Toprak 4. oldu
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

43 dk
2
Formula 1

Hollanda GP 1. antrenman: Kırmızı bayraklı ilk seansta Hamilton lider!

4 s
3
Formula 1

Hamilton: "Russell gelirse, Mercedes'te takım dinamiğinin bozulmasıyla ilgili endişem yok"

24 dk
4
Formula 1

Pilotlar, Raikkonen'in emekli olmasını nasıl karşıladılar?

18 s
5
World Superbike

WSBK Magny-Cours: Cuma gününün lideri Toprak!

7 dk
Son Haberler
WSBK Magny-Cours: Cuma gününün lideri Toprak!
SBK

WSBK Magny-Cours: Cuma gününün lideri Toprak!

7dk
WSBK Magny-Cours 1. antrenman: Rea hızlı başladı, Toprak 4. oldu
SBK

WSBK Magny-Cours 1. antrenman: Rea hızlı başladı, Toprak 4. oldu

4 s
Rinaldi, 2022 yılında Ducati ile WSBK'da yarışmaya devam edecek
SBK

Rinaldi, 2022 yılında Ducati ile WSBK'da yarışmaya devam edecek

31 Ağu 2021
Bautista, 2022'de Ducati'ye geçiyor
SBK

Bautista, 2022'de Ducati'ye geçiyor

24 Ağu 2021
Rea, WSBK sezonunu 6 yarış hafta sonundan oluşan bir şampiyonluk mücadelesi olarak görüyor
SBK

Rea, WSBK sezonunu 6 yarış hafta sonundan oluşan bir şampiyonluk mücadelesi olarak görüyor

24 Ağu 2021
Son Videolar
Bautista, Honda'nın 2021 WSBK sezonunda podyuma çıkamayacağını düşünüyor 00:55
World Superbike
4 s

Bautista, Honda'nın 2021 WSBK sezonunda podyuma çıkamayacağını düşünüyor

WSBK: Navarra'da Toprak Razgatlıoğlu kazandı, Rea ile puanları eşitledi 00:49
World Superbike
22 Ağu 2021

WSBK: Navarra'da Toprak Razgatlıoğlu kazandı, Rea ile puanları eşitledi

WSBK: Toprak kazandı, Rea yarış dışı 00:38
World Superbike
11 Ağu 2021

WSBK: Toprak kazandı, Rea yarış dışı

WSBK Most: İkinci antrenman seansını Gerloff zirvede tamamladı 00:36
World Superbike
6 Ağu 2021

WSBK Most: İkinci antrenman seansını Gerloff zirvede tamamladı

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri 02:21
World Superbike
4 Mar 2020

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri

Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
Moto2 Silverstone: Gardner, Bezzecchi'nin önünde kazandı, Fernandez yarış dışı kaldı Silverstone
Moto2

Moto2 Silverstone: Gardner, Bezzecchi'nin önünde kazandı, Fernandez yarış dışı kaldı

Cadillac, 2023 yılında WEC ve IMSA'nın LMDh sınıfında yarışacak!
IMSA

Cadillac, 2023 yılında WEC ve IMSA'nın LMDh sınıfında yarışacak!

Albon, DTM'de aldığı ilk zaferden önce gölgeye düşmediğini düşünüyor Nurburgring
DTM

Albon, DTM'de aldığı ilk zaferden önce gölgeye düşmediğini düşünüyor

Çok Okunanlar Bugün

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!
Formula 1 Formula 1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

Hollanda GP 1. antrenman: Kırmızı bayraklı ilk seansta Hamilton lider!
Formula 1 Formula 1

Hollanda GP 1. antrenman: Kırmızı bayraklı ilk seansta Hamilton lider!

Hamilton: "Russell gelirse, Mercedes'te takım dinamiğinin bozulmasıyla ilgili endişem yok"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Russell gelirse, Mercedes'te takım dinamiğinin bozulmasıyla ilgili endişem yok"

Pilotlar, Raikkonen'in emekli olmasını nasıl karşıladılar?
Formula 1 Formula 1

Pilotlar, Raikkonen'in emekli olmasını nasıl karşıladılar?

WSBK Magny-Cours: Cuma gününün lideri Toprak!
World Superbike World Superbike

WSBK Magny-Cours: Cuma gününün lideri Toprak!

Horner: "Şu ana kadar bir sorunumuz yok"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Şu ana kadar bir sorunumuz yok"

Bir F1 hayranı, Hamilton'a desteğini göstermek için uçak kiraladı
Formula 1 Formula 1

Bir F1 hayranı, Hamilton'a desteğini göstermek için uçak kiraladı

Zandvoort pisti, F1 pilotlarının boyunlarını ağrıtabilir
Formula 1 Formula 1

Zandvoort pisti, F1 pilotlarının boyunlarını ağrıtabilir

Son Haberler

WSBK Magny-Cours: Cuma gününün lideri Toprak!
World Superbike World Superbike

WSBK Magny-Cours: Cuma gününün lideri Toprak!

WSBK Magny-Cours 1. antrenman: Rea hızlı başladı, Toprak 4. oldu
World Superbike World Superbike

WSBK Magny-Cours 1. antrenman: Rea hızlı başladı, Toprak 4. oldu

Rinaldi, 2022 yılında Ducati ile WSBK'da yarışmaya devam edecek
World Superbike World Superbike

Rinaldi, 2022 yılında Ducati ile WSBK'da yarışmaya devam edecek

Bautista, 2022'de Ducati'ye geçiyor
World Superbike World Superbike

Bautista, 2022'de Ducati'ye geçiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.