WSBK Magny-Cours: Cuma gününün lideri Toprak!

Yamaha fabrika sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Magny-Cours’daki ikinci antrenman seansının en hızlı ismi oldu. Temsilcimiz öğleden sonra gerçekleştirilen seansta Ducati’den Scott Redding ve Kawasaki’den Jonathan Rea’yi geride bıraktı ve art arda hızlı turlar çıkararak ilk sırada yer aldı.

Supersport300’de yaşanan bir motor arızasının pisti kirletmesi sebebiyle seans, planlanandan beş dakika geç başladı.

Seans boyunca liderlik birçok sürücü arasında el değiştirirken ilk 10 dakikanın ardından Chaz Davies’in liderliği vardı. Ancak bitime 19 dakika kala ilk sıraya yükselen Toprak, seansın geri kalanında derecesini sürekli geliştirerek 1:37.138’lik bir derece kaydetti ve hem seansı hem de günü lider tamamladı.

En hızlı turunu son anlarda atan Redding 0.208sn geride ikinci olurken, Rea 0.288sn geride üçüncü sırada yer aldı.

Davies 0.3sn geride dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Leon Haslam 0.4sn geride beşinci, Tom Sykes altıncı, Garrett Gerloff yedinci oldu.

İlk 10’u tamamlayan isimler Alex Lowes, Michael Ruben Rinaldi ve Michael van der Mark oldu.

Toprak’ın takım arkadaşı Andrea Locatelli 11. olabilirken, Alvaro Bautista 12. sırada yer aldı.

2. antrenman seansı sonucu :