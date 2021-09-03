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World Superbike / Magny-Cours Antrenman raporu

WSBK Magny-Cours 1. antrenman: Rea hızlı başladı, Toprak 4. oldu

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Dünya Superbike'ın Magny Cours pistinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansında zirvede yer aldı.

WSBK Magny-Cours 1. antrenman: Rea hızlı başladı, Toprak 4. oldu

Magny Cours pistinde gerçekleştirilecek Dünya Superbike yarışları öncesinde ilk antrenman seansında Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ilk sırada yer aldı ve en hızlı zamanı yapan isim oldu.

İlk antrenman seansı TSi 11:30'da başladı ve sabah yağan yağmur nedeniyle pist tamamen ıslaktı. Aslında perşembe günü hava epey iyiydi ve hafta sonunun geri kalanının da güneşli geçmesi bekleniyor. Bu yüzden sürücüler ilk seansın başlangıcında tereddütlü davrandılar.

Honda sürücüsü Alvaro Bautista, piste çıkan ilk sürücü oldu. Onu Andrea Locatelli ve Leon Haslam takip etti. Üç şampiyonluk adayı Jonathan Rea, Toprak Razgatlıoğlu ve Scott Redding ise ilk başta biraz garajda beklediler. 

Seansın orta kısmında güneş çıktı ve pist yavaş yavaş kurumaya başladı.

Saatin son bölümüne doğru Ducati sürücüsü Scott Redding piste çıkarken, sonrasında onu Toprak takip etti. Pist zaten kurumuştu ve kuru zemin lastiklerine geçildi. Daha sonra Rea de piste çıkarak peş peşe hızlı tur zamanları yakaladı.

Bautista son bölüme girerken 1:42.914'lük bir turla liderliği almayı başardı ancak dereceler hızla gelişti ve Rea, son bölümde bu dereceyi 1:38.402'ye kadar çekti.

Sonuç olarak Rea, seansın en hızlı ismi olurken, sadece beş sürücü 1:39'un altına inebildi. 

Britanyalı sürücünün en yakın takipçisi, 1:38.542 yapan BMW sürücüsü Michael van der Mark oldu ve Rea'in 0.130 saniye geride yer aldı.

Kawasaki'den Alex Lowes, 0.385 saniye geride üçüncü oldu ve böylelikle her iki Kawasaki sürücüsü de ilk üçe girmiş oldu.

Temsilcimiz Toprak, 1:38.867'lik turuyla, lider Rea'in 0.465 saniye ardında kaldı ve seansı dördüncü bitirdi. Böylelikle ilk sekize giren tek Yamaha sürücüsü oldu.

Ducati'den Redding 0.521 saniye geride beşinci olurken, Bautista 0.971 saniye geride altıncı sırada yer aldı.

İlk onu Honda'dan Leon Haslam, Go Eleven Ducati'den Chaz Davies, GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff ve BMW'den Tom Sykes tamamladı.

Locatelli ancak 12. olabilirken, Jonas Folger 13. ve Michael Ruben Rinaldi ise 16. olabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 6 1'38.402    
2 Netherlands Michael vanderMark BMW 6 1'38.542 0.140 0.140
3 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 6 1'38.787 0.385 0.245
4 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 8 1'38.867 0.465 0.080
5 United Kingdom Scott Redding Ducati 9 1'38.923 0.521 0.056
6 Spain Alvaro Bautista Honda 13 1'39.373 0.971 0.450
7 United Kingdom Leon Haslam Honda 16 1'39.711 1.309 0.338
8 United Kingdom Chaz Davies Ducati 7 1'39.848 1.446 0.137
9 United States Garrett Gerloff Yamaha 7 1'40.004 1.602 0.156
10 United Kingdom Tom Sykes BMW 4 1'40.158 1.756 0.154
11 France Lucas Mahias Kawasaki 4 1'40.443 2.041 0.285
12 Italy Andrea Locatelli Yamaha 11 1'40.561 2.159 0.118
13 Germany Jonas Folger BMW 4 1'40.600 2.198 0.039
14 Argentina Leandro Mercado Honda 7 1'40.976 2.574 0.376
15 Italy Axel Bassani Ducati 8 1'41.198 2.796 0.222
16 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 8 1'41.218 2.816 0.020
17 Spain Tito Rabat Ducati 17 1'41.678 3.276 0.460
18 Spain Isaac Viñales Kawasaki 8 1'41.999 3.597 0.321
19 Japan Kohta Nozane Yamaha 14 1'42.962 4.560 0.963
20 Belgium Loris Cresson Kawasaki 4 1'43.631 5.229 0.669
21 France Christophe Ponsson Yamaha 1      
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