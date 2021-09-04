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Önceki / WSBK Magny-Cours: Cuma gününün lideri Toprak!
World Superbike / Magny-Cours Antrenman raporu

WSBK Magny-Cours 3. antrenman: Redding, Toprak'ın önünde en hızlısı

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Magny Cours'da gerçekleştirilen üçüncü Dünya Superbike Şampiyonası antrenman seansında Scott Redding ilk sırada yer aldı.

WSBK Magny-Cours 3. antrenman: Redding, Toprak'ın önünde en hızlısı

Ducati fabrika takımı sürücüsü Scott Redding, Magny Cours'taki Superbike Dünya Şampiyonası yarışları öncesinde üçüncü antrenman seansının en iyi zamanına imza attı.

Cuma günü en hızlı zamanı temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu yapmıştı. Fakat bugün dereceler çok daha hızlıydı.

Kawasaki fabrika takımı sürücüsü Alex Lowes başlangıçta seansa liderlik eden eden isimdi. Fakat son şampiyon Jonathan Rea, seansın bitimine 12 dakika kala 1:37.004'lük bir turla liderliği takım arkadaşından aldı.

Böylelikle ilk iki sıra Kawasaki sürücülerine geçti. Bu ikiliyi Yamaha'dan Andrea Locatelli ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu takip etti.

Seansın bitimine sekiz dakika kala Toprak peş peşe güçlü turlar çıkardı ve 1: 36.678 yaparak hafta sonunun en hızlı turuna imza attı.

Ancak Ducati sürücüsü Scott Redding son denemesinde 1: 36.393 taparak liderliği Toprak'tan aldı. Kalan bölümde liderlik el değişmedi ve Redding seansı lider tamamlamış oldu.

Temsilcimiz Toprak, Redding'in 0.285 saniye gerisinde ikinci olurken, GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff 0.316 saniye geride üçüncü oldu.

Rea, 1:37'nin altına inse de 0.420 saniye geride kalmasının ardından dördüncü oldu. Lowes ise derecesini geliştiremeyince 0.6 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

Arkalarında Andrea Locatelli, Chaz Davies (GoEleven-Ducati), Tom Sykes (BMW), Leon Haslam (Honda) ve Michael Ruben Rinaldi (Ducati) yer aldı.

Alvaro Bautista seansı 11. sırada tamamlarken Jonas Folger 14. oldu.

BMW fabrika takımı sürücüsü Michael van der Mark üçüncü seansta yaşadığı sorun nedeniyle zaman turu kaydedemedi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Scott Redding Ducati 16 1'36.393  
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 15 1'36.678 0.285
3 United States Garrett Gerloff Yamaha 13 1'36.709 0.316
4 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 15 1'36.813 0.420
5 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 15 1'37.056 0.663
6 Italy Andrea Locatelli Yamaha 14 1'37.108 0.715
7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 14 1'37.275 0.882
8 United Kingdom Tom Sykes BMW 10 1'37.279 0.886
9 United Kingdom Leon Haslam Honda 14 1'37.419 1.026
10 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 12 1'37.421 1.028
11 Spain Alvaro Bautista Honda 14 1'37.519 1.126
12 Italy Axel Bassani Ducati 14 1'37.610 1.217
13 Spain Tito Rabat Ducati 14 1'38.037 1.644
14 Germany Jonas Folger BMW 12 1'38.136 1.743
15 France Lucas Mahias Kawasaki 13 1'38.375 1.982
16 France Christophe Ponsson Yamaha 13 1'38.752 2.359
17 Argentina Leandro Mercado Honda 12 1'38.875 2.482
18 Spain Isaac Viñales Kawasaki 12 1'39.116 2.723
19 Japan Kohta Nozane Yamaha 8 1'39.539 3.146
20 Belgium Loris Cresson Kawasaki 11 1'39.572 3.179
  Netherlands Michael vanderMark BMW 0    
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