WSBK Magny-Cours 3. antrenman: Redding, Toprak'ın önünde en hızlısı

Ducati fabrika takımı sürücüsü Scott Redding, Magny Cours'taki Superbike Dünya Şampiyonası yarışları öncesinde üçüncü antrenman seansının en iyi zamanına imza attı.

Cuma günü en hızlı zamanı temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu yapmıştı. Fakat bugün dereceler çok daha hızlıydı.

Kawasaki fabrika takımı sürücüsü Alex Lowes başlangıçta seansa liderlik eden eden isimdi. Fakat son şampiyon Jonathan Rea, seansın bitimine 12 dakika kala 1:37.004'lük bir turla liderliği takım arkadaşından aldı.

Böylelikle ilk iki sıra Kawasaki sürücülerine geçti. Bu ikiliyi Yamaha'dan Andrea Locatelli ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu takip etti.

Seansın bitimine sekiz dakika kala Toprak peş peşe güçlü turlar çıkardı ve 1: 36.678 yaparak hafta sonunun en hızlı turuna imza attı.

Ancak Ducati sürücüsü Scott Redding son denemesinde 1: 36.393 taparak liderliği Toprak'tan aldı. Kalan bölümde liderlik el değişmedi ve Redding seansı lider tamamlamış oldu.

Temsilcimiz Toprak, Redding'in 0.285 saniye gerisinde ikinci olurken, GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff 0.316 saniye geride üçüncü oldu.

Rea, 1:37'nin altına inse de 0.420 saniye geride kalmasının ardından dördüncü oldu. Lowes ise derecesini geliştiremeyince 0.6 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

Arkalarında Andrea Locatelli, Chaz Davies (GoEleven-Ducati), Tom Sykes (BMW), Leon Haslam (Honda) ve Michael Ruben Rinaldi (Ducati) yer aldı.

Alvaro Bautista seansı 11. sırada tamamlarken Jonas Folger 14. oldu.

BMW fabrika takımı sürücüsü Michael van der Mark üçüncü seansta yaşadığı sorun nedeniyle zaman turu kaydedemedi.

Seans sonucu: