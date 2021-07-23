WSBK Assen 1. antrenman: Redding lider, Toprak beşinci

Ducati fabrika takımı sürücüsü Scott Redding, Assen'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en iyi dereceyi yapmayı başardı. Redding ilk seansta son şampiyon Jonathan Rea'den 0.078 saniye daha iyi bir tur attı.

Diğer Ducati sürücüleri Chaz Davies ve Michael Ruben Rinaldi de ilk dörde girerek Panigale VR4 motosikletinin Assen'de çok iyi çalıştığını doğrulamış oldular.

Assen'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansında 21 sürücü yer aldı. Eugene Laverty hafta sonu öncesinde yaptığı açıklamada, bu hafta sonu Assen'de yarışmayacağını doğruladı. Ayrıca Christophe Ponsson ve Alstare Yamaha ekibi de Assen'de piste çıkmadı. Pedercini Kawasaki ise sadece bir sürücü ile piste çıktı.

İlk antrenman seansının başlangıcında, Assen'de yoğun bir rekabet olabileceği ortadaydı. İlk seansın ortasına gelindiğinde üç farklı üretici ilk üçteydi. Ducati fabrika takımı sürücüsü Scott Redding 1:34.730 ile zirvedeydi ve onu Jonathan Rea'in yanı sıra temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu takip etti.

Her zaman olduğu gibi seans ilerledikçe turlar gelişti ve Redding 1:34.591 ile seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Rea tüm sektörleri bir araya getiremediği seansta 0.078 saniye geride ikinci oldu.

Chaz Davies, 0.0380 saniye geride üçüncü olurken, onu Michael Ruben Rinaldi takip etti.

Şampiyona lideri ve temsilimiz Toprak, Yamaha R1 ile ilk beşi tamamladı. Toprak, liderin 0.459 saniye gerisinde kaldı.

Seansın altıncı en iyi ismi BMW sürücüsü Tom Sykes olurken, takım arkadaşı Michael van der Mark 11. sırada yer aldı.

Garrett Gerloff'un yedinci olduğu seansta ilk onu Leon Haslam, Lucas Mahias ve Andrea Locatelli tamamladı.

Alex Lowes, Kawasaki ile takım arkadaşı Rea'den yaklaşık 0.8 saniye yavaş kalıp 12. oldu.

Seans sonucu: