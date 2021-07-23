Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Gerloff, 2022'de Yamaha ile Superbike'ta yarışmaya devam edecek
World Superbike / Assen Antrenman raporu

WSBK Assen 1. antrenman: Redding lider, Toprak beşinci

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Assen'de gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Ducati sürücüsü Scott Redding ilk sırada tamamladı.

WSBK Assen 1. antrenman: Redding lider, Toprak beşinci

Ducati fabrika takımı sürücüsü Scott Redding, Assen'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en iyi dereceyi yapmayı başardı. Redding ilk seansta son şampiyon Jonathan Rea'den 0.078 saniye daha iyi bir tur attı.

Diğer Ducati sürücüleri Chaz Davies ve Michael Ruben Rinaldi de ilk dörde girerek Panigale VR4 motosikletinin Assen'de çok iyi çalıştığını doğrulamış oldular.

Assen'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansında 21 sürücü yer aldı. Eugene Laverty hafta sonu öncesinde yaptığı açıklamada, bu hafta sonu Assen'de yarışmayacağını doğruladı. Ayrıca Christophe Ponsson ve Alstare Yamaha ekibi de Assen'de piste çıkmadı. Pedercini Kawasaki ise sadece bir sürücü ile piste çıktı.

İlk antrenman seansının başlangıcında, Assen'de yoğun bir rekabet olabileceği ortadaydı. İlk seansın ortasına gelindiğinde üç farklı üretici ilk üçteydi. Ducati fabrika takımı sürücüsü Scott Redding 1:34.730 ile zirvedeydi ve onu Jonathan Rea'in yanı sıra temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu takip etti.

Her zaman olduğu gibi seans ilerledikçe turlar gelişti ve Redding 1:34.591 ile seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Rea tüm sektörleri bir araya getiremediği seansta 0.078 saniye geride ikinci oldu.

Chaz Davies, 0.0380 saniye geride üçüncü olurken, onu Michael Ruben Rinaldi takip etti.

Şampiyona lideri ve temsilimiz Toprak, Yamaha R1 ile ilk beşi tamamladı. Toprak, liderin 0.459 saniye gerisinde kaldı.

Seansın altıncı en iyi ismi BMW sürücüsü Tom Sykes olurken, takım arkadaşı Michael van der Mark 11. sırada yer aldı.

Garrett Gerloff'un yedinci olduğu seansta ilk onu Leon Haslam, Lucas Mahias ve Andrea Locatelli tamamladı.

Alex Lowes, Kawasaki ile takım arkadaşı Rea'den yaklaşık 0.8 saniye yavaş kalıp 12. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Scott Redding Ducati 23 1'34.591  
2 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 16 1'34.669 0.078
3 United Kingdom Chaz Davies Ducati 19 1'34.971 0.380
4 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 18 1'35.019 0.428
5 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 17 1'35.050 0.459
6 United Kingdom Tom Sykes BMW 17 1'35.117 0.526
7 United States Garrett Gerloff Yamaha 20 1'35.150 0.559
8 United Kingdom Leon Haslam Honda 16 1'35.173 0.582
9 France Lucas Mahias Kawasaki 15 1'35.279 0.688
10 Italy Andrea Locatelli Yamaha 20 1'35.316 0.725
11 Netherlands Michael vanderMark BMW 19 1'35.320 0.729
12 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 19 1'35.467 0.876
13 Germany Jonas Folger BMW 19 1'35.530 0.939
14 Spain Tito Rabat Ducati 19 1'35.681 1.090
15 Spain Alvaro Bautista Honda 16 1'36.024 1.433
16 Spain Isaac Viñales Kawasaki 19 1'36.135 1.544
17 Italy Axel Bassani Ducati 18 1'36.359 1.768
18 Japan Kohta Nozane Yamaha 20 1'36.652 2.061
19 Argentina Leandro Mercado Honda 19 1'37.113 2.522
20 Italy Andrea Mantovani Kawasaki 23 1'37.146 2.555
21 Belgium Loris Cresson Kawasaki 19 1'38.995 4.404
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Gerloff, 2022'de Yamaha ile Superbike'ta yarışmaya devam edecek

Önceki haber

Gerloff, 2022'de Yamaha ile Superbike'ta yarışmaya devam edecek
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar

1 g
2
Formula 1

Raikkonen: "Yerime kimin geleceğini umursamıyorum"

4 s
3
Formula 1

Rosberg: "Hamilton-Verstappen teması bir yarış olayıydı"

38 dk
4
Formula 1

Seidl: "Norris'in şampiyona üçüncülüğünü koruması zor olacak"

1 s
5
Formula 1

Verstappen'in Britanya'daki kazasının gizli sonuçları

19 s
Son Haberler
WSBK Assen 1. antrenman: Redding lider, Toprak beşinci
SBK

WSBK Assen 1. antrenman: Redding lider, Toprak beşinci

7dk
Gerloff, 2022'de Yamaha ile Superbike'ta yarışmaya devam edecek
SBK

Gerloff, 2022'de Yamaha ile Superbike'ta yarışmaya devam edecek

22 Tem 2021
Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"
SBK

Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"

6 Tem 2021
Rea, şampiyona liderliğine mâl olan kazasının nedenini anlattı
SBK

Rea, şampiyona liderliğine mâl olan kazasının nedenini anlattı

5 Tem 2021
WSBK Donington: Hafta sonunun son yarışını Toprak kazandı, Rea kaza yaptı!
SBK

WSBK Donington: Hafta sonunun son yarışını Toprak kazandı, Rea kaza yaptı!

4 Tem 2021
Son Videolar
Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri 02:21
World Superbike
4 Mar 2020

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti 01:37
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti 01:38
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi 01:24
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti 01:42
World Superbike
29 Şub 2020

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti

Daha fazlası
Sebastian Fränzschky
WSBK Donington 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Rea, Toprak 8. oldu
World Superbike

WSBK Donington 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Rea, Toprak 8. oldu

WSBK Donington 2. antrenman: Gerloff en hızlısı, Toprak 3. sırada Donington Park
World Superbike

WSBK Donington 2. antrenman: Gerloff en hızlısı, Toprak 3. sırada

WSBK Donington 1. antrenman: Rea, Toprak'ın önünde lider Donington Park
World Superbike

WSBK Donington 1. antrenman: Rea, Toprak'ın önünde lider

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar
Formula 1 Formula 1

Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar

Raikkonen: "Yerime kimin geleceğini umursamıyorum"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "Yerime kimin geleceğini umursamıyorum"

Rosberg: "Hamilton-Verstappen teması bir yarış olayıydı"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Hamilton-Verstappen teması bir yarış olayıydı"

Seidl: "Norris'in şampiyona üçüncülüğünü koruması zor olacak"
Formula 1 Formula 1

Seidl: "Norris'in şampiyona üçüncülüğünü koruması zor olacak"

Verstappen'in Britanya'daki kazasının gizli sonuçları
Haber video
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in Britanya'daki kazasının gizli sonuçları

F1, Monza'daki sprint yarış hafta sonuyla ilgili ilk detayları açıkladı
Formula 1 Formula 1

F1, Monza'daki sprint yarış hafta sonuyla ilgili ilk detayları açıkladı

Uluslararası Temyiz Mahkemesi, Corberi'nin 15 yıl men cezasını onayladı
Kart Kart

Uluslararası Temyiz Mahkemesi, Corberi'nin 15 yıl men cezasını onayladı

Montoya: “Yeniden agresif Hamilton’ı görmek güzel”
Formula 1 Formula 1

Montoya: “Yeniden agresif Hamilton’ı görmek güzel”

Son Haberler

WSBK Assen 1. antrenman: Redding lider, Toprak beşinci
World Superbike World Superbike

WSBK Assen 1. antrenman: Redding lider, Toprak beşinci

Gerloff, 2022'de Yamaha ile Superbike'ta yarışmaya devam edecek
World Superbike World Superbike

Gerloff, 2022'de Yamaha ile Superbike'ta yarışmaya devam edecek

Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"
World Superbike World Superbike

Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"

Rea, şampiyona liderliğine mâl olan kazasının nedenini anlattı
World Superbike World Superbike

Rea, şampiyona liderliğine mâl olan kazasının nedenini anlattı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.