WSBK Assen 2. antrenman: Rea lider, Toprak beşinci oldu

Kawasaki fabrika takımı sürücü Jonathan Rea, Assen'deki ikinci antrenman seansında 1:34.391 yaptı ve cuma gününün en hızlı ismi olmayı başardı. GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff ikinci olurken ilk beşte Kawasaki, Yamaha, Honda ve BMW olmak üzere dört farklı üretici yer aldı.

İlk antrenman seansıyla benzer şekilde 21 sürücü, bulutlu havada ve 20 derece sıcaklıkta sürüş yaptılar. Fakat asfalt sıcaklığı 31 dereceye kadar çıktı.

İlk seansta en hızlı isim 1:34.591'lik turuyla Scott Redding olmuştu. İkinci antrenman seansının başlangıcında sürücüler, farklı lastik seçeneklerini denediler ve yarış ayarlarını geliştirmek için uzun sürüşler yaptılar.

Rea, bir noktada motosiklet üzerinde korkutucu bir an yaşadı ancak motosikletinin üzerinde kalmayı başardı. O noktada 1:34.644'lük turuyla seansı ilk sırada götürüyordu. Tom Sykes BMW'siyle ikinci, Garrett Gerloff ise Yamaha'sıyla üçüncü sıradaydı.

Toprak Razgatlıoğlu, Scott Redding'in Ducati'sinin arkasında bazı sektörlerde mor dereceyi yapsa da turu bir araya getirmeyi başaramadı. Diğer tarafta Gerloff, ikinci seansın bitimine dört dakika kala ilk sıraya yükseldi.

Rea iki dakika sonra kendisine cevap verdi ve en iyi süreyi daha da geliştirdi. Britanyalı sürücünün 1:34.391'lik bu turu, kalan kısımda kimse tarafından geçilemedi ve Rea günü ilk sırada tamamlamış oldu.

GRT Yamaha'dan Gerloff, 0.121 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Honda fabrika sürücüsü Alvaro Bautista, ikinci seansta büyük bir adım attı. İspanyol sürücü ilk seansta epey geride kalsa da ikinci seansta Rea'in 0.350 saniye gerisinde üçüncü en iyi zamanı yaptı. HRC'den takım arkadaşı Leon Haslam ise 11. oldu.

BMW, Tom Sykes sayesinde ilk 4'e girdi. Britanyalı sürücünün en hızlı zamanı, Rea'den 0.362 saniye daha yavaştı ancak dördüncü olması için yeterli oldu. Takım arkadaşı Michael van der Mark ise ancak 10. olabildi.

Temsilcimiz ve şampiyona lideri Toprak, ikinci seansta beşinci sırada yer aldı. Toprak'ın turu Sykes'tan sadece 0.002 saniye yavaştı. Onu Lucas Mahias (Puccetti-Kawasaki), Scott Redding (Ducati), Michael Ruben Rinaldi (Ducati) ve Alex Lowes (Kawasaki) takip etti.

Ducati, ikinci seansta ilk seanstaki kadar güçlü değildi. Redding sabahki derecesini geçemedi. Chaz Davies de ilk seansa göre yavaştı ve ancak 14. olabildi.

Jonas Folger (Bonovo-BMW) ise ikinci seansı 13. sırada bitirdi

Seans sonucu: