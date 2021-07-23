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Önceki / WSBK Assen 1. antrenman: Redding lider, Toprak beşinci
World Superbike / Assen Antrenman raporu

WSBK Assen 2. antrenman: Rea lider, Toprak beşinci oldu

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Assen'de gerçekleştirilen 2. antrenman seansında en hızlı isim Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea olurken, Toprak Razgatlıoğlu seansı beşinci bitirdi.

WSBK Assen 2. antrenman: Rea lider, Toprak beşinci oldu

Kawasaki fabrika takımı sürücü Jonathan Rea, Assen'deki ikinci antrenman seansında 1:34.391 yaptı ve cuma gününün en hızlı ismi olmayı başardı. GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff ikinci olurken ilk beşte Kawasaki, Yamaha, Honda ve BMW olmak üzere dört farklı üretici yer aldı.

İlk antrenman seansıyla benzer şekilde 21 sürücü, bulutlu havada ve 20 derece sıcaklıkta sürüş yaptılar. Fakat asfalt sıcaklığı 31 dereceye kadar çıktı.

İlk seansta en hızlı isim 1:34.591'lik turuyla Scott Redding olmuştu. İkinci antrenman seansının başlangıcında sürücüler, farklı lastik seçeneklerini denediler ve yarış ayarlarını geliştirmek için uzun sürüşler yaptılar.

Rea, bir noktada motosiklet üzerinde korkutucu bir an yaşadı ancak motosikletinin üzerinde kalmayı başardı. O noktada 1:34.644'lük turuyla seansı ilk sırada götürüyordu. Tom Sykes BMW'siyle ikinci, Garrett Gerloff ise Yamaha'sıyla üçüncü sıradaydı.

Toprak Razgatlıoğlu, Scott Redding'in Ducati'sinin arkasında bazı sektörlerde mor dereceyi yapsa da turu bir araya getirmeyi başaramadı. Diğer tarafta Gerloff, ikinci seansın bitimine dört dakika kala ilk sıraya yükseldi.

Rea iki dakika sonra kendisine cevap verdi ve en iyi süreyi daha da geliştirdi. Britanyalı sürücünün 1:34.391'lik bu turu, kalan kısımda kimse tarafından geçilemedi ve Rea günü ilk sırada tamamlamış oldu.

GRT Yamaha'dan Gerloff, 0.121 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Honda fabrika sürücüsü Alvaro Bautista, ikinci seansta büyük bir adım attı. İspanyol sürücü ilk seansta epey geride kalsa da ikinci seansta Rea'in 0.350 saniye gerisinde üçüncü en iyi zamanı yaptı. HRC'den takım arkadaşı Leon Haslam ise 11. oldu.

BMW, Tom Sykes sayesinde ilk 4'e girdi. Britanyalı sürücünün en hızlı zamanı, Rea'den 0.362 saniye daha yavaştı ancak dördüncü olması için yeterli oldu. Takım arkadaşı Michael van der Mark ise ancak 10. olabildi.

Temsilcimiz ve şampiyona lideri Toprak, ikinci seansta beşinci sırada yer aldı. Toprak'ın turu Sykes'tan sadece 0.002 saniye yavaştı. Onu Lucas Mahias (Puccetti-Kawasaki), Scott Redding (Ducati), Michael Ruben Rinaldi (Ducati) ve Alex Lowes (Kawasaki) takip etti.

Ducati, ikinci seansta ilk seanstaki  kadar güçlü değildi. Redding sabahki derecesini geçemedi.  Chaz Davies de ilk seansa göre yavaştı ve ancak 14. olabildi.

Jonas Folger (Bonovo-BMW) ise ikinci seansı 13. sırada bitirdi

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 20 1'34.391  
2 United States Garrett Gerloff Yamaha 19 1'34.512 0.121
3 Spain Alvaro Bautista Honda 20 1'34.741 0.350
4 United Kingdom Tom Sykes BMW 16 1'34.753 0.362
5 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 20 1'34.755 0.364
6 France Lucas Mahias Kawasaki 14 1'34.771 0.380
7 United Kingdom Scott Redding Ducati 20 1'34.917 0.526
8 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 19 1'34.958 0.567
9 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 20 1'34.959 0.568
10 Netherlands Michael vanderMark BMW 16 1'34.974 0.583
11 United Kingdom Leon Haslam Honda 17 1'34.976 0.585
12 Italy Andrea Locatelli Yamaha 22 1'35.081 0.690
13 Germany Jonas Folger BMW 17 1'35.343 0.952
14 United Kingdom Chaz Davies Ducati 17 1'35.503 1.112
15 Italy Axel Bassani Ducati 18 1'35.528 1.137
16 Spain Tito Rabat Ducati 22 1'35.599 1.208
17 Spain Isaac Viñales Kawasaki 16 1'35.945 1.554
18 Argentina Leandro Mercado Honda 20 1'36.397 2.006
19 Japan Kohta Nozane Yamaha 16 1'36.405 2.014
20 Italy Andrea Mantovani Kawasaki 20 1'37.210 2.819
21 Belgium Loris Cresson Kawasaki 16 1'38.586 4.195
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