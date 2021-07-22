Gerloff, 2022'de Yamaha ile Superbike'ta yarışmaya devam edecek

Amerikalı sürücü geçen yıl GRT uydu takımıyla katıldığı ilk Dünya Superbike Şampiyonası sezonunda herkesi etkiledi ve üç podyum aldığı yılı 11. bitirdi.

Bu formu 2021'e taşıyan genç sürücü, şu anda Donington Park'taki son yarışta ikinci olmayı başardı ve bu yıl şampiyonanın bağımsız klasmanında ilk sırada yer alıyor.

Geçen ay Assen yarışında sakatlığı nedeniyle piste çıkamayan Franco Morbidelli'nin yerini alan 25 yaşındaki sürücünün adı MotoGP ile anılıyordu. Şu anda Yamaha'nın MotoGP ekiplerinde boşluklar var ve Maverick Vinales de gelecek yıl farika takımıyla yarışmayacağını söylemişti.

Ancak Yamaha, Gerloff'un 2022'de arka arkaya üçüncü sezonunda Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele edeceğin doğruladı ve spekülasyonlara son noktayı koydu. Fakat Gerloff'un hangi Yamaha takımında yarışacağı belirsizliğini koruyor.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, takımıyla olan anlaşmasını iki yıl daha uzatmıştı ve böylelikle fabrika takımı adına yarışmaya devam edecek. Takım arkadaşı ve çaylak Andrea Locatelli'nin geleceği ise şimdilik belirsiz.

Gerloff, "Gelecek yıl birlikte devam etmek için Yamaha ile yeni bir anlaşma imzalamış olmaktan ötürü çok mutluyum. Geride kalan 1.5 yılda Avrupa'da harika zamanlar geçirdim ve kendimde, GRT Yamaha'da ve Yamaha R1'de gördüğüm ilerlemeden gerçekten çok memnunum."

"Bu sezon ileriye doğru ciddi adımlar atmayı başardık ve sürekli olarak podyum için mücadele ettik. Ancak daha fazlası olduğunu da biliyorum."

"Donington Park'taki ilk galibiyetimize çok yakındık ve hem Yamaha'nın hem de takımın desteğiyle sezon bitmeden önce bunu yapabileceğimize eminim." dedi.

Gerloff, 2019 yılında MotoAmerica'daki etkileyici performansının ardından Dünya Superbike'a katılmıştı.

Yamaha şu anda Kawasaki ile şampiyonluk savaşı içerisinde ve iki marka arasında sadece dört puan var.

Temsilcimiz Toprak, sürücüler şampiyonasında Jonathan Rea'in iki puan önünde ilk sırada yer alıyor.

Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images