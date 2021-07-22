Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"
World Superbike / Assen Haberler

Gerloff, 2022'de Yamaha ile Superbike'ta yarışmaya devam edecek

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Garrett Gerloff henüz takımı açıklanmasa bile gelecek yıl Dünya Superbike Şampiyonası'nda Yamaha markası için yarışmaya devam edecek.

Gerloff, 2022'de Yamaha ile Superbike'ta yarışmaya devam edecek

Amerikalı sürücü geçen yıl GRT uydu takımıyla katıldığı ilk Dünya Superbike Şampiyonası sezonunda herkesi etkiledi ve üç podyum aldığı yılı 11. bitirdi.

Bu formu 2021'e taşıyan genç sürücü, şu anda Donington Park'taki son yarışta ikinci olmayı başardı ve bu yıl şampiyonanın bağımsız klasmanında ilk sırada yer alıyor.

Geçen ay Assen yarışında sakatlığı nedeniyle piste çıkamayan Franco Morbidelli'nin yerini alan 25 yaşındaki sürücünün adı MotoGP ile anılıyordu. Şu anda Yamaha'nın MotoGP ekiplerinde boşluklar var ve Maverick Vinales de gelecek yıl farika takımıyla yarışmayacağını söylemişti.

Ancak Yamaha, Gerloff'un 2022'de arka arkaya üçüncü sezonunda Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele edeceğin doğruladı ve spekülasyonlara son noktayı koydu. Fakat Gerloff'un hangi Yamaha takımında yarışacağı belirsizliğini koruyor.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, takımıyla olan anlaşmasını iki yıl daha uzatmıştı ve böylelikle fabrika takımı adına yarışmaya devam edecek. Takım arkadaşı ve çaylak Andrea Locatelli'nin geleceği ise şimdilik belirsiz.

Gerloff, "Gelecek yıl birlikte devam etmek için Yamaha ile yeni bir anlaşma imzalamış olmaktan ötürü çok mutluyum. Geride kalan 1.5 yılda Avrupa'da harika zamanlar geçirdim ve kendimde, GRT Yamaha'da ve Yamaha R1'de gördüğüm ilerlemeden gerçekten çok memnunum."

"Bu sezon ileriye doğru ciddi adımlar atmayı başardık ve sürekli olarak podyum için mücadele ettik. Ancak daha fazlası olduğunu da biliyorum."

"Donington Park'taki ilk galibiyetimize çok yakındık ve hem Yamaha'nın hem de takımın desteğiyle sezon bitmeden önce bunu yapabileceğimize eminim." dedi.

Gerloff, 2019 yılında MotoAmerica'daki etkileyici performansının ardından Dünya Superbike'a katılmıştı.

Yamaha şu anda Kawasaki ile şampiyonluk savaşı içerisinde ve iki marka arasında sadece dört puan var.

Temsilcimiz Toprak, sürücüler şampiyonasında Jonathan Rea'in iki puan önünde ilk sırada yer alıyor.

Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team

Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"

Önceki haber

Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar

1 s
2
Formula 1

Bottas, 2022 için Alfa Romeo'ya gitmeye sıcak bakıyor!

2 s
3
Formula 1

Wolff: "Red Bull, Britanya GP'nin ardından çok fazla 'kişisel saldırı' yaptı"

28 dk
4
Formula 1

Jos Verstappen: "Wolff'un artık beni aramasına gerek yok"

1 g
5
Formula 1

Mugello, Barcelona ve Paul Ricard pistleri, "sürdürülebilirlik indeksinde" zirvedeler

18 s
Son Haberler
Gerloff, 2022'de Yamaha ile Superbike'ta yarışmaya devam edecek
SBK

Gerloff, 2022'de Yamaha ile Superbike'ta yarışmaya devam edecek

1 s
Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"
SBK

Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"

6 Tem 2021
Rea, şampiyona liderliğine mâl olan kazasının nedenini anlattı
SBK

Rea, şampiyona liderliğine mâl olan kazasının nedenini anlattı

5 Tem 2021
WSBK Donington: Hafta sonunun son yarışını Toprak kazandı, Rea kaza yaptı!
SBK

WSBK Donington: Hafta sonunun son yarışını Toprak kazandı, Rea kaza yaptı!

4 Tem 2021
WSBK Donington: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak 6. oldu
SBK

WSBK Donington: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak 6. oldu

4 Tem 2021
Son Videolar
Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri 02:21
World Superbike
4 Mar 2020

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti 01:37
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti 01:38
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi 01:24
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti 01:42
World Superbike
29 Şub 2020

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti

Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
Monza WEC: Toyota, sorun yaşadığı yarışı kazanmayı başardı Monza
WEC

Monza WEC: Toyota, sorun yaşadığı yarışı kazanmayı başardı

Nannini, Silverstone'da Campos adına yarışacak Silverstone
FIA F2

Nannini, Silverstone'da Campos adına yarışacak

DTM sürücüleri, serinin hâlâ “adını hak ettiğini” düşünüyor
DTM

DTM sürücüleri, serinin hâlâ “adını hak ettiğini” düşünüyor

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar
Formula 1 Formula 1

Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar

Bottas, 2022 için Alfa Romeo'ya gitmeye sıcak bakıyor!
Formula 1 Formula 1

Bottas, 2022 için Alfa Romeo'ya gitmeye sıcak bakıyor!

Wolff: "Red Bull, Britanya GP'nin ardından çok fazla 'kişisel saldırı' yaptı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Red Bull, Britanya GP'nin ardından çok fazla 'kişisel saldırı' yaptı"

Jos Verstappen: "Wolff'un artık beni aramasına gerek yok"
Formula 1 Formula 1

Jos Verstappen: "Wolff'un artık beni aramasına gerek yok"

Mugello, Barcelona ve Paul Ricard pistleri, "sürdürülebilirlik indeksinde" zirvedeler
Formula 1 Formula 1

Mugello, Barcelona ve Paul Ricard pistleri, "sürdürülebilirlik indeksinde" zirvedeler

Coronel: "Hamilton'ın kazayla hiçbir ilgisi yokmuş gibi davranması doğru değildi"
Formula 1 Formula 1

Coronel: "Hamilton'ın kazayla hiçbir ilgisi yokmuş gibi davranması doğru değildi"

Mick Schumacher, babasının ilk F1 aracını Silverstone'da sürdü
Formula 1 Formula 1

Mick Schumacher, babasının ilk F1 aracını Silverstone'da sürdü

Mercedes, 2022 pilot kararını vermiş olabilir
Formula 1 Formula 1

Mercedes, 2022 pilot kararını vermiş olabilir

Son Haberler

Gerloff, 2022'de Yamaha ile Superbike'ta yarışmaya devam edecek
World Superbike World Superbike

Gerloff, 2022'de Yamaha ile Superbike'ta yarışmaya devam edecek

Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"
World Superbike World Superbike

Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"

Rea, şampiyona liderliğine mâl olan kazasının nedenini anlattı
World Superbike World Superbike

Rea, şampiyona liderliğine mâl olan kazasının nedenini anlattı

WSBK Donington: Hafta sonunun son yarışını Toprak kazandı, Rea kaza yaptı!
World Superbike World Superbike

WSBK Donington: Hafta sonunun son yarışını Toprak kazandı, Rea kaza yaptı!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.