WSBK Aragon 2. antrenman: Davies lider, Toprak 8. oldu

İkinci antrenman seansında, sabaha kıyasla derecesini geliştirebilen çok az sürücü vardı.

Seansın en iyi zamanı 1:50.400 ile Chaz Davies'e aitti ancak bu yıl fabrika takımından ayrılan Davies'in bu derecesi, Toprak'ın sabahki 1:49.952'lik en hızlı turundan epey yavaştı ve bu yüzden günün lideri Toprak oldu.

Öğleden sonra derecesini geliştiren isimlerin başında gelen son şampiyon Jonathan Rea, 1:50.690'lık zaman turuyla seansı Davies'in 0.290 saniye ardında ikinci sırada tamamladı.

İlk antrenman seansında ilk ona giremeyen Scott Redding, öğleden sonra neredeyse yarım saniye daha iyi bir tur attı ve Honda sürücüleri Alvaro Bautista ve Leon Haslam'ın önünde üçüncü oldu.

Kawasaki fabrika takımı adına yarışan Alex Lowes, 1:51.037'lik turuyla en iyi altıncı zamana imza atarken, Ducati fabrika takımından Michael Ruben Rinaldi yedinci oldu.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Temsilcimiz Toprak, öğleden sonra 1:51'in altına inmeyi başaramadı ve bu seansı 1:51.202'lik turuyla 0.802 saniye geride sekizinci sırada noktaladı. Yine ikinci seansı da en iyi Yamaha sürücüsü olarak bitirdi.

İlk onu Alex Bassani ve Garrett Gerloff tamamladı. Bu üç isim sadece 0.036 saniye içinde dizildi.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli, öğleden sonra Toprak'tan 0.5 saniye yavaş kaldı ve ancak 11. oldu.

En iyi BMW sürücüsü 1:51.981'lik turuyla 12. olan Eugene Laverty olurken, öğleden sonra sekizinci virajda büyük bir kaza yapan Michael van der Mark 1:52.377 ile ancak 17. olabildi.

Van der Mark'ın kazası sonrası bariyerlerin tamiri için seans kırmızı bayrakla durduruldu.

İkinci antrenman sonucu: