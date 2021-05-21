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Önceki / WSBK Aragon 1. antrenman: Toprak hızlı başladı
World Superbike / Aragon Antrenman raporu

WSBK Aragon 2. antrenman: Davies lider, Toprak 8. oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Aragon'daki ikinci antrenman seansında Chaz Davies zirvede yer alırken, günü Toprak Razgatlıoğlu ilk sırada tamamladı.

WSBK Aragon 2. antrenman: Davies lider, Toprak 8. oldu

İkinci antrenman seansında, sabaha kıyasla derecesini geliştirebilen çok az sürücü vardı.

Seansın en iyi zamanı 1:50.400 ile Chaz Davies'e aitti ancak bu yıl fabrika takımından ayrılan Davies'in bu derecesi, Toprak'ın sabahki 1:49.952'lik en hızlı turundan epey yavaştı ve bu yüzden günün lideri Toprak oldu.

Öğleden sonra derecesini geliştiren isimlerin başında gelen son şampiyon Jonathan Rea, 1:50.690'lık zaman turuyla seansı Davies'in 0.290 saniye ardında ikinci sırada tamamladı.

İlk antrenman seansında ilk ona giremeyen Scott Redding, öğleden sonra neredeyse yarım saniye daha iyi bir tur attı ve Honda sürücüleri Alvaro Bautista ve Leon Haslam'ın önünde üçüncü oldu.

Kawasaki fabrika takımı adına yarışan Alex Lowes, 1:51.037'lik turuyla en iyi altıncı zamana imza atarken, Ducati fabrika takımından Michael Ruben Rinaldi yedinci oldu.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Temsilcimiz Toprak, öğleden sonra 1:51'in altına inmeyi başaramadı ve bu seansı 1:51.202'lik turuyla 0.802 saniye geride sekizinci sırada noktaladı. Yine ikinci seansı da en iyi Yamaha sürücüsü olarak bitirdi.

İlk onu Alex Bassani ve Garrett Gerloff tamamladı. Bu üç isim sadece 0.036 saniye içinde dizildi.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli, öğleden sonra Toprak'tan 0.5 saniye yavaş kaldı ve ancak 11. oldu.

En iyi BMW sürücüsü 1:51.981'lik turuyla 12. olan Eugene Laverty olurken, öğleden sonra sekizinci virajda büyük bir kaza yapan Michael van der Mark 1:52.377 ile ancak 17. olabildi.

Van der Mark'ın kazası sonrası bariyerlerin tamiri için seans kırmızı bayrakla durduruldu.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 1'50.400  
2 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1'50.690 0.290
3 45 United Kingdom Scott Redding Ducati 1'50.780 0.380
4 19 Spain Alvaro Bautista Honda 1'50.814 0.414
5 91 United Kingdom Leon Haslam Honda 1'51.000 0.600
6 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1'51.037 0.637
7 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'51.179 0.779
8 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 1'51.202 0.802
9 47 Italy Axel Bassani Ducati 1'51.231 0.831
10 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 1'51.238 0.838
11 55 Italy Andrea Locatelli Yamaha 1'51.781 1.381
12 50 Ireland Eugene Laverty BMW 1'51.981 1.581
13 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 1'52.061 1.661
14 32 Spain Isaac Viñales Kawasaki 1'52.099 1.699
15 3 Japan Kohta Nozane Yamaha 1'52.238 1.838
16 53 Spain Tito Rabat Ducati 1'52.306 1.906
17 60 Netherlands Michael vanderMark BMW 1'52.377 1.977
18 44 Lucas Mahias Kawasaki 1'52.444 2.044
19 94 Germany Jonas Folger BMW 1'52.492 2.092
20 23 France Christophe Ponsson Yamaha 1'53.594 3.194
21 36 Argentina Leandro Mercado Honda 1'54.965 4.565
22 84 Belgium Loris Cresson Kawasaki 1'55.572 5.172
23 76 Italy Samuele Cavalieri Kawasaki 1'55.741 5.341
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WSBK Aragon 1. antrenman: Toprak hızlı başladı

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Seri World Superbike
Etkinlik Aragon
Editör Rachit Thukral

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