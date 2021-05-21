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World Superbike / Aragon Antrenman raporu

WSBK Aragon 1. antrenman: Toprak hızlı başladı

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yamaha fabrika takımı adına yarışan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Aragon'da gerçekleştirilecek 2021 Dünya Superbike sezonunun ilk yarışı öncesinde 1. antrenman seansını lider tamamladı.

WSBK Aragon 1. antrenman: Toprak hızlı başladı

2021 Dünya Superbike sezonu bu hafta sonu başlıyor ve 1. antrenman seansı bugün gerçekleştirildi. 

Yamaha fabrika takımı adına yarışan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk seansın son dakikalarında liderliği ele geçiren isim oldu.

Temsilcimiz, son bölümde 1:50'nin altına inmeyi başardı ve bunu yapabilen tek sürücü oldu.

Toprak'ın en hızlı turu 1:49.952 olurken, en yakın takipçisi Ducati fabrika sürücüsü Chaz Davies oldu. Britanyalı sürücü 1:50.260 yaptı ve Toprak'ın 0.308 saniye gerisinde ikinci sırada yer aldı. İlk üçü GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff tamamladı.

Kawasaki sürücüsü Alex Lowes son bölümde zaman turunu geliştiremeyip dördüncü olurken, Kawasaki'den takım arkadaşı Jonathan Rea seansı altıncı sırada noktaladı.

Bu iki ismin arasında bu yıl Ducati fabrika takımına geçen Michael Ruben Rinaldi yer aldı.

Hem Tom Sykes hem de Michael van der Mark, yeni BMW M1000RR' ile ilk ona girdiler. Sykes, ilk seansı yedinci bitirirken, Van der Mark dokuzuncu oldu. Ayrıca iki Honda sürücüsü da ilk 10'a girdi.

Leon Haslam sekizinci, Alvaro Bautista ise 10. oldu. Jonas Folger, seansı ancak 13. sırada tamamlarken, geçen yıl şampiyonluk savaşı veren Ducati fabrika takımı sürücüsü Scott Redding de ilk ona giremedi ve seansı 11. bitirdi.

Bu yıl MotoGP'de Superike'a geçen Tito Rabat, Redding'in 0.042 saniye ardında 12. oldu.

Yamaha fabrika takımında Toprak'ın yeni takım arkadaşı olan Andrea Locatelli, ilk seansta Toprak'tan 1.950 saniye yavaş kaldı ve 17. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 15 1'49.952  
2 United Kingdom Chaz Davies Ducati 14 1'50.260 0.308
3 United States Garrett Gerloff Yamaha 15 1'50.442 0.490
4 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 16 1'50.498 0.546
5 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 15 1'50.741 0.789
6 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 14 1'50.834 0.882
7 United Kingdom Tom Sykes BMW 15 1'50.842 0.890
8 United Kingdom Leon Haslam Honda 15 1'50.907 0.955
9 Netherlands Michael vanderMark BMW 16 1'50.966 1.014
10 Spain Alvaro Bautista Honda 15 1'51.049 1.097
11 United Kingdom Scott Redding Ducati 17 1'51.203 1.251
12 Spain Tito Rabat Ducati 17 1'51.245 1.293
13 Germany Jonas Folger BMW 11 1'51.285 1.333
14 Japan Kohta Nozane Yamaha 18 1'51.376 1.424
15 Ireland Eugene Laverty BMW 10 1'51.428 1.476
16 Italy Axel Bassani Ducati 18 1'51.584 1.632
17 Italy Andrea Locatelli Yamaha 17 1'51.902 1.950
18 France Christophe Ponsson Yamaha 16 1'51.952 2.000
19 Spain Isaac Viñales Kawasaki 14 1'52.139 2.187
20 Lucas Mahias Kawasaki 17 1'52.290 2.338
21 Argentina Leandro Mercado Honda 6 1'55.769 5.817
22 Italy Samuele Cavalieri Kawasaki 10 1'56.076 6.124
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Seri World Superbike
Etkinlik Aragon
Alt-etkinlik SBK FP1
Editör Sebastian Fränzschky

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