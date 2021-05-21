WSBK Aragon 1. antrenman: Toprak hızlı başladı

2021 Dünya Superbike sezonu bu hafta sonu başlıyor ve 1. antrenman seansı bugün gerçekleştirildi.

Yamaha fabrika takımı adına yarışan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk seansın son dakikalarında liderliği ele geçiren isim oldu.

Temsilcimiz, son bölümde 1:50'nin altına inmeyi başardı ve bunu yapabilen tek sürücü oldu.

Toprak'ın en hızlı turu 1:49.952 olurken, en yakın takipçisi Ducati fabrika sürücüsü Chaz Davies oldu. Britanyalı sürücü 1:50.260 yaptı ve Toprak'ın 0.308 saniye gerisinde ikinci sırada yer aldı. İlk üçü GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff tamamladı.

Kawasaki sürücüsü Alex Lowes son bölümde zaman turunu geliştiremeyip dördüncü olurken, Kawasaki'den takım arkadaşı Jonathan Rea seansı altıncı sırada noktaladı.

Bu iki ismin arasında bu yıl Ducati fabrika takımına geçen Michael Ruben Rinaldi yer aldı.

Hem Tom Sykes hem de Michael van der Mark, yeni BMW M1000RR' ile ilk ona girdiler. Sykes, ilk seansı yedinci bitirirken, Van der Mark dokuzuncu oldu. Ayrıca iki Honda sürücüsü da ilk 10'a girdi.

Leon Haslam sekizinci, Alvaro Bautista ise 10. oldu. Jonas Folger, seansı ancak 13. sırada tamamlarken, geçen yıl şampiyonluk savaşı veren Ducati fabrika takımı sürücüsü Scott Redding de ilk ona giremedi ve seansı 11. bitirdi.

Bu yıl MotoGP'de Superike'a geçen Tito Rabat, Redding'in 0.042 saniye ardında 12. oldu.

Yamaha fabrika takımında Toprak'ın yeni takım arkadaşı olan Andrea Locatelli, ilk seansta Toprak'tan 1.950 saniye yavaş kaldı ve 17. oldu.

Seans sonucu: