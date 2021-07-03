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Önceki / Donington WSBK: Islak zeminde pole pozisyonu Rea'in oldu, Toprak 13. sırada yer aldı
World Superbike / Donington Park Yarış raporu

Donington WSBK: Toprak, 13. sıradan başladığı yarışı rahat kazandı

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Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 13. sırada başladığı yarışın ilk iki turunda liderliğe yükseldi ve yarışın geri kalanında yarışı kontrol ederek rahat bir galibiyete ulaştı.

Donington WSBK: Toprak, 13. sıradan başladığı yarışı rahat kazandı

Yarışın startı öncesinde, zemin hâlâ belli bir derecede ıslaktı. Temsilcimiz Toprak, 13. sıradan başladığı yarışta mükemmel bir start aldı ve ilk virajın öncesinde 5. sıraya kadar yükseldi.

Temsilcimiz bu ıslak zeminde, diğerler pilotlardan ayrı bir seviyedeydi. Toprak, ilk tur içinde önündeki üç pilotu daha geçti ve ilk turun sonunda 2. sıraya yükseldi.

Toprak, ikinci turda da lider Jonathan Rea'yi arkasında bırakarak liderliği eline geçirdi. 

Rea, 8. turda kuru çizgiden çıktı ve motosikletinin kontrolünü kaybederek çime taştı. Böylelikle Toprak, arayı daha da açmayı başardı. 

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 17 tur kala Andrea Locatelli kaza yaparak yarışa veda etti. 

Bitime 12 tur kala 3. sıra mücadelesi oldukça kızıştı. Tom Sykes, Alex Lowes ve Garrett Gerloff dirsek dirseğe podyum mücadelesi verdiler. 

Bu üç sürücü arasındaki mücadelenin ardından Toprak, Rea, Gerloff, Lowes, Sykes ilk 5'i oluşmuştu ki Gerloff, 12. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Amerikalı sürücü yarışa devam edebildi ancak pozisyonlar kaybetti. 

Toprak liderliği aldığı 2. turdan itibaren, tamamıyla kontrolü altında götürdüğü yarışta kuru çizgiden hiç taşmadı ve hatasız bir sürüşle galibiyete uzandı. 

Toprak, bu galibiyetle şampiyonada Rea'yla arasındaki puan farkını 15'e indirdi ve sezonun en iyi sürüşlerinden birini ortaya çıkardı. 

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 23 -     25
2 United Kingdom Jonathan Rea 23 2.419 2.419 2.419 20
3 United Kingdom Alex Lowes 23 12.261 12.261 9.842 16
4 United Kingdom Tom Sykes 23 14.625 14.625 2.364 13
5 Netherlands Michael vanderMark 23 16.447 16.447 1.822 11
6 United Kingdom Leon Haslam 23 17.028 17.028 0.581 10
7 United States Garrett Gerloff 23 33.345 33.345 16.317 9
8 Spain Alvaro Bautista 23 37.385 37.385 4.040 8
9 France Lucas Mahias 23 43.566 43.566 6.181 7
10 Italy Axel Bassani 23 43.836 43.836 0.270 6
11 United Kingdom Chaz Davies 23 48.102 48.102 4.266 5
12 Italy Michael Ruben Rinaldi 23 56.538 56.538 8.436 4
13 Ireland Eugene Laverty 23 59.392 59.392 2.854 3
14 United Kingdom Luke Mossey 23 > 1'     2
15 Spain Isaac Viñales 23 > 1'     1
16 Belgium Loris Cresson 22 1 lap      
  Germany Jonas Folger 0        
  Spain Tito Rabat 0        
  Italy Andrea Locatelli 0        
  United Kingdom Scott Redding 0        
  France Christophe Ponsson 0        
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Donington WSBK: Islak zeminde pole pozisyonu Rea'in oldu, Toprak 13. sırada yer aldı

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