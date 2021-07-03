Donington WSBK: Toprak, 13. sıradan başladığı yarışı rahat kazandı

Yarışın startı öncesinde, zemin hâlâ belli bir derecede ıslaktı. Temsilcimiz Toprak, 13. sıradan başladığı yarışta mükemmel bir start aldı ve ilk virajın öncesinde 5. sıraya kadar yükseldi.

Temsilcimiz bu ıslak zeminde, diğerler pilotlardan ayrı bir seviyedeydi. Toprak, ilk tur içinde önündeki üç pilotu daha geçti ve ilk turun sonunda 2. sıraya yükseldi.

Toprak, ikinci turda da lider Jonathan Rea'yi arkasında bırakarak liderliği eline geçirdi.

Rea, 8. turda kuru çizgiden çıktı ve motosikletinin kontrolünü kaybederek çime taştı. Böylelikle Toprak, arayı daha da açmayı başardı.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 17 tur kala Andrea Locatelli kaza yaparak yarışa veda etti.

Bitime 12 tur kala 3. sıra mücadelesi oldukça kızıştı. Tom Sykes, Alex Lowes ve Garrett Gerloff dirsek dirseğe podyum mücadelesi verdiler.

Bu üç sürücü arasındaki mücadelenin ardından Toprak, Rea, Gerloff, Lowes, Sykes ilk 5'i oluşmuştu ki Gerloff, 12. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Amerikalı sürücü yarışa devam edebildi ancak pozisyonlar kaybetti.

Toprak liderliği aldığı 2. turdan itibaren, tamamıyla kontrolü altında götürdüğü yarışta kuru çizgiden hiç taşmadı ve hatasız bir sürüşle galibiyete uzandı.

Toprak, bu galibiyetle şampiyonada Rea'yla arasındaki puan farkını 15'e indirdi ve sezonun en iyi sürüşlerinden birini ortaya çıkardı.

Yarış sonucu: