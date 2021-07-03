Donington WSBK: Islak zeminde pole pozisyonu Rea'in oldu, Toprak 13. sırada yer aldı

Cumartesi sabahı ıslak zeminde gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansını zirvede tamamlayan Rea, yine ıslak zeminde gerçekleştirilen 15 dakikalık Superpole sıralama turlarında üstün bir performans sergiledi.

Bu yıl şimdiye kadar tüm yarışlarda pole pozisyonunu kazanan Rea, seans içerisinde önce 1:40.451 yaptı ve sonrasında bu dereceyi 1:40.101'e çekti. Bu derecelerle beraber arkadaki isimlerle fark bir saniyeyi aştı.

Sonrasında Rea'in rakipleri aradaki farkı yavaş yavaş kapatmaya başladılar ve Michael van der Mark 1:40.626 yaparak aradaki farkı 0.525 saniyeye kadar düşürdü.

Ancak kalan bölümde Rea'in derecesine yaklaşabilen bir isim çıkmadı ve Britanyalı sürücü seansı ilk sırada bitirerek pole serisine devam etmiş oldu.

Van der Mark 0.525 saniye geride ikinci olup ıslak zeminde iyi bir iş yaparken, BMW'den takım arkadaşı Tom Sykes da lider Rea'in 0.662 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Bugün düne kıyasla iyi bir adım atan Kawasaki sürücüsü Alex Lowes 1.2 saniye geride dördüncü olurken, cuma gününün en hızlı ismi olan GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff beşinci oldu.

Ducati sürücüleri ıslak zeminde pek varlık gösteremediler. Scott Redding, seansı altıncı sırada tamamlarken, Misano'da güçlü performans gösteren Michael Ruben Rinaldi sekizinci oldu.

İki Ducati sürücüsü Honda'dan Leon Haslam ayırırken, ilk onu Go Eleven Ducati'den Chaz Davies ve Puccetti Kawasaki'den Lucas Mahias tamamladı.

Bu hafta sonu Rea ile arasındaki puan farkını daha da kapatmak isteyen temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ıslak zemin nedeniyle şanssızdı ve sıralama turlarında 2.7 saniye geride kalarak ancak 13. oldu.

Honda ile zorlu bir hafta sonu geçiren Alvaro Bautista ise liderin 3.5 saniye gerisinde 16. sırada yer alabildi.

Sıralama turları sonucu: