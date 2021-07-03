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Önceki / WSBK Donington 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Rea, Toprak 8. oldu
World Superbike / Donington Park Sıralama turları raporu

Donington WSBK: Islak zeminde pole pozisyonu Rea'in oldu, Toprak 13. sırada yer aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, ıslak zeminde gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası sıralama turlarında bu yılki güçlü formunu devam ettirdi ve pole pozisyonunu kazandı.

Donington WSBK: Islak zeminde pole pozisyonu Rea'in oldu, Toprak 13. sırada yer aldı

Cumartesi sabahı ıslak zeminde gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansını zirvede tamamlayan Rea, yine ıslak zeminde gerçekleştirilen 15 dakikalık Superpole sıralama turlarında üstün bir performans sergiledi.

Bu yıl şimdiye kadar tüm yarışlarda pole pozisyonunu kazanan Rea, seans içerisinde önce 1:40.451 yaptı ve sonrasında bu dereceyi 1:40.101'e çekti. Bu derecelerle beraber arkadaki isimlerle fark bir saniyeyi aştı.

Sonrasında Rea'in rakipleri aradaki farkı yavaş yavaş kapatmaya başladılar ve Michael van der Mark 1:40.626 yaparak aradaki farkı 0.525 saniyeye kadar düşürdü.

Ancak kalan bölümde Rea'in derecesine yaklaşabilen bir isim çıkmadı ve Britanyalı sürücü seansı ilk sırada bitirerek pole serisine devam etmiş oldu.

Van der Mark 0.525 saniye geride ikinci olup ıslak zeminde iyi bir iş yaparken, BMW'den takım arkadaşı Tom Sykes da lider Rea'in 0.662 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Bugün düne kıyasla iyi bir adım atan Kawasaki sürücüsü Alex Lowes 1.2 saniye geride dördüncü olurken, cuma gününün en hızlı ismi olan GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff beşinci oldu.

Ducati sürücüleri ıslak zeminde pek varlık gösteremediler. Scott Redding, seansı altıncı sırada tamamlarken, Misano'da güçlü performans gösteren Michael Ruben Rinaldi sekizinci oldu.

İki Ducati sürücüsü Honda'dan Leon Haslam ayırırken, ilk onu Go Eleven Ducati'den Chaz Davies ve Puccetti Kawasaki'den Lucas Mahias tamamladı.

Bu hafta sonu Rea ile arasındaki puan farkını daha da kapatmak isteyen temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ıslak zemin nedeniyle şanssızdı ve sıralama turlarında 2.7 saniye geride kalarak ancak 13. oldu.

Honda ile zorlu bir hafta sonu geçiren Alvaro Bautista ise liderin 3.5 saniye gerisinde 16. sırada yer alabildi.

Sıralama turları sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1'40.101  
2 60 Netherlands Michael vanderMark BMW 1'40.626 0.525
3 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 1'40.763 0.662
4 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1'41.351 1.250
5 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 1'41.393 1.292
6 45 United Kingdom Scott Redding Ducati 1'42.067 1.966
7 91 United Kingdom Leon Haslam Honda 1'42.206 2.105
8 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'42.587 2.486
9 7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 1'42.630 2.529
10 44 France Lucas Mahias Kawasaki 1'42.658 2.557
11 55 Italy Andrea Locatelli Yamaha 1'42.683 2.582
12 47 Italy Axel Bassani Ducati 1'42.801 2.700
13 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 1'42.840 2.739
14 12 United Kingdom Luke Mossey Kawasaki 1'43.212 3.111
15 50 Ireland Eugene Laverty BMW 1'43.345 3.244
16 19 Spain Alvaro Bautista Honda 1'43.625 3.524
17 32 Spain Isaac Viñales Kawasaki 1'44.630 4.529
18 53 Spain Tito Rabat Ducati 1'44.703 4.602
19 23 France Christophe Ponsson Yamaha 1'46.568 6.467
20 94 Germany Jonas Folger BMW 1'46.660 6.559
21 84 Belgium Loris Cresson Kawasaki 1'46.775 6.674
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WSBK Donington 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Rea, Toprak 8. oldu

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WSBK Donington 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Rea, Toprak 8. oldu
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