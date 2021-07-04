WSBK Donington: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak 6. oldu

Bugün gerçekleştirilecek ikinci ana yarış öncesinde yapılan Super Pole yarışına, Kawasaki sürücüsü Jonahan Rea ilk sıradan başladı.

Kawasaki sürücüsü, ilk sıradan başladığı yarışı baştan sona üstün götürdü ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaşmış oldu.

Alex Lowes, yarışın ilk bölümünde ikinciliğe çıkmayı başardı ancak yaptığı kazanın ardından geriye düştü.

Bunun üzerine BMW sürücüleri ikinci ve üçüncü sıraya yükseldiler. Tom Sykes, güçlü bir yarış çıkararak damalı bayrağı ikinci sırada görürken, Michael van der Mark da üçüncü sırada finiş gördü. Böylelikle hem Sykes hem de Van der Mark bu yıl ilk kez, ilk üçe girmiş oldular.

Leon Haslam güçlü bir yarış çıkarıp, yedinci başladığı yarışı dördüncü bitirdi ve Honda ile bu yılki en iyi sonucunu aldı. GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff ise yarışı başladığı pozisyon olan beşinci sırada bitirdi.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, yarışa 13. sıradan başladı ve iyi bir yükseliş gerçekleştirerek altıncı sırada finiş gördü.

Lucas Mahias, uzun süre ilk altıda gitse de son bölümde Toprak'ın gerisinde kaldı ve yedinci oldu.

İlk 10'u Chaz Davies, Andrea Locatelli ve Michael Ruben Rinaldi tamamladı.

Lowes, damalı bayrağı 14. sırada görürken, Alvaro Bautista 15. oldu.

Scott Redding, ıslak zemin lastikleriyle yarışa başlayarak risk aldı ve beklenen yağmur gelmeyince, yarışı son sırada bitirdi.

Rea, bu zaferle şampiyonada Toprak'la puan farkını 23'e çıkardı.

Hafta sonunun son yarışı, bugün TSi 16:00'da yapılacak.

Yarış sonucu: