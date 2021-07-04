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World Superbike / Donington Park Yarış raporu

WSBK Donington: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak 6. oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Donington Park'ta gerçekleştirilen Superpole yarışında zafer, Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'in oldu.

WSBK Donington: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak 6. oldu

Bugün gerçekleştirilecek ikinci ana yarış öncesinde yapılan Super Pole yarışına, Kawasaki sürücüsü Jonahan Rea ilk sıradan başladı.

Kawasaki sürücüsü, ilk sıradan başladığı yarışı baştan sona üstün götürdü ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaşmış oldu.

Alex Lowes, yarışın ilk bölümünde ikinciliğe çıkmayı başardı ancak yaptığı kazanın ardından geriye düştü.

Bunun üzerine BMW sürücüleri ikinci ve üçüncü sıraya yükseldiler. Tom Sykes, güçlü bir yarış çıkararak damalı bayrağı ikinci sırada görürken, Michael van der Mark da üçüncü sırada finiş gördü. Böylelikle hem Sykes hem de Van der Mark bu yıl ilk kez, ilk üçe girmiş oldular.

Leon Haslam güçlü bir yarış çıkarıp, yedinci başladığı yarışı dördüncü bitirdi ve Honda ile bu yılki en iyi sonucunu aldı. GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff ise yarışı başladığı pozisyon olan beşinci sırada bitirdi. 

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, yarışa 13. sıradan başladı ve iyi bir yükseliş gerçekleştirerek altıncı sırada finiş gördü.

Lucas Mahias, uzun süre ilk altıda gitse de son bölümde Toprak'ın gerisinde kaldı ve yedinci oldu.

İlk 10'u Chaz Davies, Andrea Locatelli ve Michael Ruben Rinaldi tamamladı.

Lowes, damalı bayrağı 14. sırada görürken, Alvaro Bautista 15. oldu.

Scott Redding, ıslak zemin lastikleriyle yarışa başlayarak risk aldı ve beklenen yağmur gelmeyince, yarışı son sırada bitirdi.

Rea, bu zaferle şampiyonada Toprak'la puan farkını 23'e çıkardı.

Hafta sonunun son yarışı, bugün TSi 16:00'da yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 10 -  
2 United Kingdom Tom Sykes BMW 10 2.531 2.531
3 Netherlands Michael vanderMark BMW 10 3.409 3.409
4 United Kingdom Leon Haslam Honda 10 3.955 3.955
5 United States Garrett Gerloff Yamaha 10 4.067 4.067
6 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 10 5.011 5.011
7 France Lucas Mahias Kawasaki 10 6.461 6.461
8 United Kingdom Chaz Davies Ducati 10 11.599 11.599
9 Italy Andrea Locatelli Yamaha 10 20.284 20.284
10 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 10 24.865 24.865
11 Italy Axel Bassani Ducati 10 25.318 25.318
12 Ireland Eugene Laverty BMW 10 25.584 25.584
13 Spain Isaac Viñales Kawasaki 10 40.885 40.885
14 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 10 > 1'  
15 Spain Alvaro Bautista Honda 10 > 1'  
16 Germany Jonas Folger BMW 10 > 1'  
17 United Kingdom Luke Mossey Kawasaki 10 > 1'  
18 United Kingdom Scott Redding Ducati 10 > 1'  
  Belgium Loris Cresson Kawasaki 0    
  France Christophe Ponsson Yamaha 0    
  Spain Tito Rabat Ducati 0    
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Donington WSBK: Toprak, 13. sıradan başladığı yarışı rahat kazandı

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