Yeni Zelanda Rallisi: Rovanpera kazandı, en genç WRC şampiyonu oldu!

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Rovanpera ve Jonne Halttunen, 2012'den sonra ilk kez gerçekleştirilen Yeni Zelanda'daki dört günlük mücadelede sorunlardan uzak durdular ve 2022 WRC şampiyonu oldular.

Pazar günkü etaplara en yakın rakiplerinin 29 sn önünde başlayan ikili, ralliyi Sebastien Ogier'in 34.6 sn önünde tamamlayarak zafere ulaştılar. Şampiyonluk mücadelesinde yer alan Ott Tanak, 48.5 sn geride 3. olarak podyumu tamamladı.

Rovanpera böylece İsveç, Hırvatistan, Portekiz, Kenya ve Estonya'da olduğu gibi yola ilk çıkan isim olmasına rağmen kazanmayı başardı. Rovanpera, sezonun bitmesine iki ralli olmasına rağmen gerekli farkı açarak erkenden şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Dün 22 yaşına giren Rovanpera, bu sayede en genç dünya şampiyonu unvanını Colin McRae'den almış oldu. McRae, 1995'te 27 yaşındayken şampiyon olarak bu unvana ulaşmıştı. Rovanpera bu unvanı ralli dünyasında oldukça aşağıya çekti. Diğer taraftan 2002'de Marcus Gronholm'un şampiyon olmasından 20 sene sonra ilk kez bir Finlandiyalı sürücü şampiyon oldu.

Yeni Zelanda'daki değişken hava şartları yola ilk çıkma dezavantajını azalttı.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

İlk günlerde elde ettiği avantajı korumak için Rovanpera, bugünkü son 4 etapta da zorlamaya devam etti. Rovanpera, hem 14. etabı hem de binlerce taraftarın önünde gerçekleştirilen Güç Etabı'nda en hızlı isimdi. Böylece Rovanpera hem ralliyi hem de şampiyonluğunu binlerce taraftarın önünde kazanmış oldu.

Haziran ayındaki Safari Rallisi'nden sonra ilk defa WRC'ye dönen Ogier, 2. olarak güçlü bir sonuç aldı ve bu sezon ikinci kez podyuma çıktı.

Tanak 3. olarak art arda 5. podyumunu aldı ancak şampiyonluk şansını sürdüremedi.

Hyundai'nin diğer sürücüsü Thierry Neuville, podyum mücadelesinin oldukça gerisinde dördüncü olurken onun arkasında bir diğer Hyundai sürücüsü Oliver Solberg yer aldı.

Yerel kahraman ve eski Hyundai WRC pilotu Hayden Paddon, Rally2 özelliklerinde i20N'i ile genel klasmanda 6., WRC2'de ise kazanan oldu. Onu M-Sport WRC ile bağımsız yarışan Lorenzo Bertelli ve WRC2'den Kajetan Kajetanowicz takip ettiler.

Supercars şampiyonu Shane van Gisbergen, WRC2 klasmanında 3., genel klasmanda ise 9. olarak ilk WRC mücadelesinde oldukça güçlü bir sonuç elde etti.

M-Sport Ford için oldukça zorlu bir ralli geride kaldı. Gus Greensmith ve Craig Breen cuma günü yaşadıkları sorunlar ve kazalar nedeniyle ralliye erken veda ettiler.