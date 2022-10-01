Yeni Zelanda Rallisi: Lider Rovanpera, şampiyonluğa yakın!

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22 yaşına giren Toyota sürücüsü, bugün oldukça zorlu hava şartları altında tamamlanan 5 etabın 3'ünde en hızlı isimdi ve son güne, takım arkadaşı Sebastien Ogier'in 29 sn önünde farkla başlama hakkını elde etti.

Hibrit gücü nedeniyle 5 sn ceza almasının ardından güne lider Elfyn Evans'ın 12.2 sn gerisinde 4. sırada başlayan Rovanpera, çok geçmeden Ogier'i geride bıraktı. Evans, 9. etapta kaza yaptı ve araç içerisindeki kaza barı hasar aldığı için mecburen ralliyi bırakmak zorunda kaldı. Rovanpera, Evans'ın kaza yaptığı etabı kazanmasının ardından şampiyonluk mücadelesi verdiği Ott Tanak'ı geride bıraktı.

Rovanpera böylece Cumartesi günü gerçekleştirilen son etap olan 13. etabın ardından 2 saat 28 dakika 6 saniyelik zamanıyla lider durumda bulunuyor.

Ogier 29 sn geride 2. sırada yer alırken Hyundai'den Tanak 46.4 sn geride 3. sırada 3. sırada bulunuyor. Tanak, ikinci defa hibrit güç cezası alan Hyundai sürücülerinden oldu. Hem Tanak, hem de Thierry Neuville ve Oliver Solberg 10 sn hibrit güç cezası aldılar.

Bu cezaya rağmen Neuville, takım arkadaşının gerisinde 4. sırada kalmayı başarırken Solberg günü 5. sırada tamamlamasına rağmen cezayla 6. sıraya geriledi.

Ancak Toyota'dan Takamoto Katsuta'nın 12. etapta kaza yapmasının ardından Solberg yeniden 6. sıraya yükseldi. Katsuta bu sene çıktığı tüm rallileri puan içerisinde tamamlamayı başarmıştı. Cumartesi günkü kazası bu istatistiğin bitmesi manasına geliyor.

Sebastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Yoğun yağmur, Cumartesi günü gerçekleştirilen öğleden sonra etaplarında da devam etti ve sürücüler sabah geçtikleri etapları yeniden geçerken zorlandılar. Özellikle yol üstündeki su birikintileri, sürücülerin kızaklama sorunu yaşamalarına neden oldu.

Ancak tüm bu zorluklar Rovanpera'yı etkilemedi ve Fin sürücü son güne rahat bir şekilde lider girme hakkını elde etti.

Rovanpera'nın Pazar günü ilk şampiyonluğunu kazanarak en genç Dünya Ralli Şampiyonu unvanını elde edebilmesi için Tanak'tan 8 puan fazla alması yeterli olacak.

Yerel kahraman Haydon Paddon, genel klasmanda 6. ancak WRC2'de lider olarak son güne lider girerken onu Kajetan Kajetanowicz ve Supercars şampiyonu Shane van Gisbergen takip ediyorlar.

Yeni Zelanda Rallisi, Pazar günü gerçekleştirilecek 4 etabın ardından tamamlanacak.