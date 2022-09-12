NLS 6: Emir Aşarı, Nürburgring 12 Saat yarışından podyumla ayrıldı

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Tezmaksan sponsorluğunda yarışan temsilcimiz, Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonasının altıncı ayağının ilk bölümü olan Cumartesi günü performansı ile göz doldurdu. VW Golf TCR aracı ile ıslak zeminde inanılmaz bir tempo yakalayan ve klasman rakiplerinden tur başına 20 saniye kadar daha hızlı olan Aşarı, ilk günü ikinci sıradaki ekibin yaklaşık dört dakika önünde lider tamamladı.

Yarışın 6 saatlik ikinci bölümü olan Pazar günü ise pist şartları tamamen değişti ve kuru zemin, ikinci sıradaki araç olan Porsche 981 GT4'e daha uygun hale geldi. Benjamin Leuchter ve Andrew Engelmann ile aracı paylaşan Emir, pozisyonlarını korumak adına ellerinden geleni yapsa da damalı bayrağa ikinci sırada ulaşabildiler. Zorlu mücadeleyi podyumda bitiren ekip, SP3T klasmanındaki şampiyona liderliklerini sürdürdü.

Pistteki diğer Türk temsilcilerimiz Ayhancan Güven ve Mustafa Mehmet Kaya ise, sırası ile Porsche 911 GT3 R ile SP9 Pro klasmanında altıncı, Porsche 911 GT3 Cup ile Cup 3 klasmanında dördüncü oldular.

#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı Fotoğraf: Emir Aşarı