Emir Aşarı Nürburgring 24 Saat yarışından zaferle ayrıldı!

2022 Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan Emir için bu sezon işler yolunda gitmiyordu. Ancak Emir ve ekibi, belki de yılın en önemli yarışı olan ADAC Nürburgring 24 Saat mücadelesinde şanssızlık zincirlerini kırdı ve SP3T klasmanında zafere ulaştı!

Daha önce bu zorlu yarıştan iki kez ikincilikle ayrılan Emir'e bu yıl VW Golf TCR'ın direksiyonunda Benjamin Cartery, Max Partl ve Matthias Wasel eşlik etti.

Mücadeleye klasmanlarında ikinci sırada başlayan ekip, yarışın ilk bölümünde liderliği ele geçirdi ve kısa zamanda farkı açmaya başladı. Gece saatlerinin ardından aracı korumak adına tempoyu düşüren ekip yine de liderliklerini korumaya devam etti ve yarışın ilerleyen saatlerinde bir üst klasman olan fabrika destekli TCR araçlarından bile daha hızlı bir performans ortaya koydu.

Norschleife'nin zorlu şartları aralarından bir diğer temsilcimiz olan Ayhancan Güven'in de olduğu bir çok ekibi avladı ve 131 aracın start aldığı yarışı ancak 88 ekip bitirebildi. Max Kruse Racing ekibinde gece stintlerinden sorumlu olan Aşarı, kaotik saatlerden aracı sağlam bir şekilde çıkarmayı başardı ve ekip 24 saatlik mücadelenin ardından damalı bayrağa ilk sırada ulaştı.

Motorsport.com'a konuşan Emir, "Her sene olduğu gibi zorlu geçen bu kaotik yarışı bu sefer mekanik sorun olmadan bitirmeyi başardık. Çocukluk hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

#10 Max Kruse Racing VW Golf VII: Emir Asari, Matthias Wasel, Benjamin Cartery 1 / 9 Fotoğraf: Emir Aşarı #10 Max Kruse Racing VW Golf VII: Emir Asari, Matthias Wasel, Benjamin Cartery 2 / 9 Fotoğraf: Emir Aşarı #10 Max Kruse Racing VW Golf VII: Emir Asari, Matthias Wasel, Benjamin Cartery 3 / 9 Fotoğraf: Emir Aşarı #10 Max Kruse Racing VW Golf VII: Emir Asari, Matthias Wasel, Benjamin Cartery 4 / 9 Fotoğraf: Emir Aşarı #10 Max Kruse Racing VW Golf VII: Emir Asari, Matthias Wasel, Benjamin Cartery 5 / 9 Fotoğraf: Emir Aşarı #10 Max Kruse Racing VW Golf VII: Emir Asari, Matthias Wasel, Benjamin Cartery 6 / 9 Fotoğraf: Emir Aşarı #10 Max Kruse Racing VW Golf VII: Emir Asari, Matthias Wasel, Benjamin Cartery 7 / 9 Fotoğraf: Emir Aşarı #10 Max Kruse Racing VW Golf VII: Emir Asari, Matthias Wasel, Benjamin Cartery 8 / 9 Fotoğraf: Emir Aşarı #10 Max Kruse Racing VW Golf VII: Emir Asari, Matthias Wasel, Benjamin Cartery 9 / 9 Fotoğraf: Emir Aşarı

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