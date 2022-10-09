NLS 7: Podyum alan Emir, son iki yarışa şampiyona lideri olarak gidecek
Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nin geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen yedinci yarışında ülkemizi temsil eden Emir Aşarı, teknik arızalara rağmen ikinci sırada damalı bayrağa ulaştı.
Tezmaksan ve Crawler desteği ile piste çıkan Emir'e bu yarışta Andrew Engelmann ve Frédéric Yerly eşlik etti. Temsilcimizin şampiyonadaki en yakın rakibi olan takımın yasadışı motor kullandıkları gerekçesiyle yarıştan ihrac edilmesi, ekibin hafta sonuna şanslı bir başlangıç verdi.
Sıralama turlarında VW Golf TCR'ı pole pozisyonuna yerleştiren ekip, yarış için yer yer yağış olan piste yağmur lastikleri ile çıkmaya karar verdi. Ancak sadece üç turun ardından pistin kuruması ile birlikte pite gelmeye karar veren ekibin şansı, diferansiyel arızası ve motorda güç kaybı ile karşılaşmalarının ardından ters yöne dönüş yaptı.
Araca en son geçen isim olan Emir, zaman zaman doğru çalışan diferansiyel ile liderliği geri kazanmaya çalıştı ancak birincinin üç saniye gerisinde, ikinci sırada yarışı noktaladı. Bu podyum ile şampiyona için değerli puanlar kazanan temsilcimiz, sezonun son iki yarışı öncesinde TCR araçlarının yarıştığı SP3T klasmanında 6 puanla lider konumda.
Pistteki diğer Türk temsilcilerimizden Mustafa Mehmet Kaya, Cup 3 klasmanında yarış dışı kalırken, SRO klasmanı olan SP10'da yarışan Ersin yücasan ilk sırada mücadeleyi bitirdi.
#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı, Andrew Engelmann, Frédéric Yerly
Fotoğraf: Emir Aşarı
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