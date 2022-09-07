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Emir ve Ayhancan bu hafta sonu Nürburgring 12 Saat yarışında mücadele edecek

NLS sezonun yarış dolu geçecek olan hafta sonunda tüm ekipler altışar saatten olmak üzere hem Cumartesi hem de Pazar günü Nordschleife'ye çıkacak.

Kutal Mete Tekin
Ekleyen:
Emir ve Ayhancan bu hafta sonu Nürburgring 12 Saat yarışında mücadele edecek
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TCR araçlarının yarıştığı SP3T klasmanında ülkemizi temsil eden Emir Aşarı, ve takım arkadaşı Andrew Engelmann, bu yarışa şampiyona lideri olarak gidiyor.

Tezmaksan ana sponsorluğunda yarışan Max Kruse Racing sürücüleri Aşarı ve Engelmann'a Golf GTI TCR'ın direksiyonunda Benjamin Leuchter eşlik ediyor olacak.

SP9 klasmanında Falken Motorsport takımı ile yarışacak olan Ayhancan Güven'e ise Porsche 911 GT3 R'ın kokpitinde Klaus Bachler, Come Ledogar ve Martin Ragginger katılacak.

Mustafa Mehmet Kaya ise Cup2 klasmanında Porsche 911 GT3 Cup ile start alacak.

12 saatlik mücadele, Cumartesi ve Pazar günleri altışar saatlik iki yarıştan oluşacak. Ancak bunlar bağımsız iki yarış değil, birbirlerine bağlı tek bir etkinlik olarak koşulacak. Cumartesi günü TSİ 21:30'da damalı bayrak sallandığı zaman tüm araçlar parc fermé'ye alınacaklar ve üzerlerinde herhangi bir değişiklik yapılamayacak.

Pazar sabahı ise tüm araçlar Cumartesi günü damalı bayrağı gördükleri sırada ve iki araç arasında aynı zaman farkı ile piste sürülecek ve yarış bir nevi kaldığı yerden devam edecek. Örnek vermek gerekirse biatlondaki takip yarışına benzetilebilecek bir format olacak. 

Yarışlar Cumartesi günü TSİ 15:30, Pazar günü ise 10:00'da Motorsport.tv'den ücretsiz olarak izlenebilecek.

#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı
#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı
1/4

Fotoğraf: Emir Aşarı

#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı
#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı
2/4

Fotoğraf: Emir Aşarı

#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı
#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı
3/4

Fotoğraf: Emir Aşarı

#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı
#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı
4/4

Fotoğraf: Emir Aşarı

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