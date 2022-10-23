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VLN / Raund 7 Haberler

NLS 7: Galibiyet alan Emir, şampiyonluğa çok yakın!

Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nin yedinci yarışından galibiyet ile ayrılan Emir Aşarı, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek olan sezonun son yarışı öncesinde şampiyona liderliğini sürdürüyor.

Kutal Mete Tekin
Ekleyen:
NLS 7: Galibiyet alan Emir, şampiyonluğa çok yakın!
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4 saatlik mücadelede Andrew Engelmann ve Frédéric Yerly ile aracı paylaşan Emir, sıralama turlarının yağmur altında gerçekleştirilen ilk bölümünde klasman liderliği ve genel klasmanda 16.lığa çıkmalarına rağmen, lastik korumak adına kuruyan pistte tur atmadılar ve seasın sonunda ikinci sırayı elde ettiler.

Max Kruse Racing #10 VW Golf TCR ile yarışa başlayan ekip, ikinci saat civarında güç kaybı yaşadı ve biraz zaman kaybedip liderliği kardeş araçları #333 VW Golf TCR'a kaybetti. Pitlerde aracın ECU'suna yapılan müdahalenin ardından tempolarını geri kazanan ekip, code 60'ın ardından liderliği de ele geçirdi ve damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Tezmaksan ve Crawler desteği ile yarışan temsilcimiz, sezonun son yarışı öncesinde TCR araçlarının yarıştığı SP3T klasmanında şampiyona liderliğini sürdürüyor.

Pistteki diğer Türk temsilcimiz Mustafa Mehmet Kaya, Cup 2 klasmanında Porsche 911 GT3 Cup ile dördüncü sırada yarışı noktaladı.

#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı, Andrew Engelmann, Frédéric Yerly
#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı, Andrew Engelmann, Frédéric Yerly
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Fotoğraf: Emir Aşarı

#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı, Andrew Engelmann, Frédéric Yerly
#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı, Andrew Engelmann, Frédéric Yerly
2/4

Fotoğraf: Emir Aşarı

#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı, Andrew Engelmann, Frédéric Yerly
#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı, Andrew Engelmann, Frédéric Yerly
3/4

Fotoğraf: Emir Aşarı

#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı, Andrew Engelmann, Frédéric Yerly
#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı, Andrew Engelmann, Frédéric Yerly
4/4

Fotoğraf: Emir Aşarı

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NLS 6: Podyum alan Emir, son iki yarışa şampiyona lideri olarak gidecek
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NLS 6: Podyum alan Emir, son iki yarışa şampiyona lideri olarak gidecek
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