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Emir Aşarı sezona şanssız başladı

Nürburgring Nordschleife'de gerçekleştirilen Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde (NLS) sezon geçtiğimiz hafta sonu yapılan iki yarış ile başladı.

Kutal Mete Tekin
Kutal Mete Tekin
#10 Emir Aşarı, Matthias Wasel, Timo Hochwind, Max Kruse Racing

Emir Aşarı

NLS'de uzun yıllardır ülkemizi temsil eden pilot Emir Aşarı, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da Max Kruse Racing adına mücadele ediyor olacak ve AT klasmanında Volkswagen Golf GTI direksiyonunda yer alacak.

Emir'e Matthias Wasel ve Timo Hochwind'in eşlik edeceği Golf GTI, dışarıdan geçtiğimiz sezonki TCR klasmanı araçlarına benzese de, daha fazla yere basma gücüne ve e-yakıt ile çalışan ve daha fazla beygir gücüne sahip olan içten yanmalı motora sahip. 

Seri Cumartesi ve Pazar günü yapılan iki yarış ile sezona başladı. Tezmaksan ve Crawler sponsorluğunda yarışan Emir ve ekibi, Cumartesi sıralama turlarında çok iyi bir performans göstererek pole pozisyonun sahibi oldu.

Yarış başladığında aynı güçlü performansı göstermeye devam eden ekip AT klasmanında rakipleri ile aradaki farkı açtı ve Emir'in ikinci stintinden sonra ikinci sıradaki araç ile aradaki fark 1 dakikaya ulaştı. Ancak #10 VW Golf, 4 saatlik mücadelenin yarı noktasından kısa süre sonra mekanik arıza çıkardı ve takım aracı yarıştan çekmek zorunda kaldı.

Pazar günü yapılan sezonun ikinci yarışında ise şanssızlık serisi devam etti ve araç bu sefer de sıralama turlarında benzer bir mekanik arıza yaşadığı için Emir ve ekibi yarışa başlayamadı. 

Serideki bir başka temsilcimiz olan Mustafa Mehmet Kaya'da Cumartesi gününe şanssız başladı. Black Falcon ekibi adına Porsche 911 GT3 Cup ile yarışan temsilcimiz yarış sırasında patlayan arka lastik ve beraberinde gelen mekanik sıkıntılar nedeniyle yarım saatten fazla zaman kaybetti ve yarışı Cup2 klasmanının son sırasında tamamladı.

Ancak Emir'in aksine Kaya'nın şansı Pazar günü tersine dönebildi ve temsilcimiz klasmanında ikinci sırada damalı bayrağa ulaştı.

Serinin bir sonraki yarışı 13-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Motorsport.TV üzerinden takip edilebilecek. 

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