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Super Formula / Fuji Mart testi / Test raporu

Super Formula Fuji testi 1. gün. Hirakawa lider, Kobayashi kaza yaptı

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Super Formula Fuji testi 1. gün. Hirakawa lider, Kobayashi kaza yaptı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 Mar 2020 06:26

Ryo Hirakawa, Fuji Speedway'deki Super Formula sezon öncesi testinin ilk gününde en hızlı zamanı yapan isim oldu.

Fuji'de hava açıktı ancak hava soğuktu ve seansın ilk 20 dakikasında iki kez kırmızı bayrak ortaya çıktı.

Bunlardan ilki bu yıl Super Formula'ya geçen çaylak Tatiana Calderon'un kazası nedeniyle ortaya çıktı. Drago Corce aracı, bir gaz pedalı sorunu nedeniyle henüz piste çıkış turunda 10. virajda spin attı.

Seans yeniden başladıktan yalnızca birkaç dakika sonra Kobayashi 2. virajda KCMG tarafından yönetilen aracının kontrolünü kaybetti ve seansın geri kalanında yer alamamasına neden olacak bir kaza yaptı.

Seans başladıktan sonra ilk hızlı isim Nirei Fukuzumi'ydi ve dereler 1:22'lerdeydi.

Ancak son bölümünde Naoki Yamamoto'nun 1:21.480'lik turunu 1:21.342 ile geçen Hirakawa, seansı ilk sırada noktaladı.

İkinci sırada Nakajima Racing'den Tadasuke Makino takip etti ve sadece 0.054 saniye geride kaldı.

Yamamoto, Mugen şoförü Tomoki Nojiri ve Kondo Racing'in Kenta Yamashita'sının önünde üçüncü sırada yer aldı. Bu beş isim 0.263 saniye içinde dizildi.

Fukuzumi, son bölümdeki hızlı turların ardından altıncı sıraya düştü ve onu Toyota sürücüleri Sacha Fenestraz (Kondo) ile Kazuki Nakajima (TOM'S) takip etti.

Son şampiyon Nick Cassidy, TOM'S aracıyla 14. en hızlı isim olurken, onu Red Bull'un genç sürücüsü Juri Vips takip etti. Çaylak pilot Sergio Sette Camara ise 16. sırada yer aldı.

Sabah yaşadığı sorunların ardından Calderon, toplamda 29 tur atmayı başardı ve 3.8 saniye geride 19. oldu.

Seans sonuçları:

Poz. No. Sürücü Takım/Motor Derece Fark
1 20 Japan Ryo Hirakawa Impul/Toyota 1m21.342s  
2 64 Japan Tadasuke Makino Nakajima/Honda 1m21.396s 0.054s
3 5 Japan Naoki Yamamoto Dandelion/Honda 1m21.480s 0.138s
4 16 Japan Tomoki Nojiri Mugen/Honda 1m21.532s 0.190s
5 3 Japan Kenta Yamashita Kondo/Toyota 1m21.605s 0.263s
6 6 Japan Nirei Fukuzumi Dandelion/Honda 1m21.640s 0.298s
7 4 France Sacha Fenestraz Kondo/Toyota 1m21.696s 0.354s
8 36 Japan Kazuki Nakajima TOM'S/Toyota 1m22.024s 0.682s
9 19 Japan Yuhi Sekiguchi Impul/Toyota 1m22.298s 0.956s
10 38 Japan Hiroaki Ishiura Inging/Toyota 1m22.405s 1.063s
11 65 Japan Toshiki Oyu Nakajima/Honda 1m22.488s 1.146s
12 39 Japan Sho Tsuboi Inging/Toyota 1m22.504s 1.162s
13 18 Japan Yuji Kunimoto KCMG/Toyota 1m22.798s 1.456s
14 1 New Zealand Nick Cassidy TOM'S/Toyota 1m22.826s 1.484s
15 51 France Charles Milesi B-Max/Honda 1m23.026s 1.684s
16 50 Brazil Sergio Sette Camara B-Max/Honda 1m23.268s 1.926s
17 15 Estonia Juri Vips Mugen/Honda 1m23.282s 1.940s
18 14 Japan Kazuya Oshima Inging/Toyota 1m23.490s 2.148s
19 12 Colombia Tatiana Calderon Drago Corse/Honda 1m25.190s 3.848s
20 7 Japan Kamui Kobayashi KCMG/Toyota no time  
Tatiana Calderon（THREEBOND DRAGO CORSE）

Tatiana Calderon（THREEBOND DRAGO CORSE）

Photo by: Tomohiro Yoshita

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Bu Haber Hakkında

Seri Super Formula
Etkinlik Fuji Mart testi
Pilotlar Ryo Hirakawa
Takımlar Impul
Editör Jamie Klein

Super Formula Sıradaki seans

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