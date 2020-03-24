Super Formula Fuji testi 1. gün. Hirakawa lider, Kobayashi kaza yaptı

Fuji'de hava açıktı ancak hava soğuktu ve seansın ilk 20 dakikasında iki kez kırmızı bayrak ortaya çıktı.

Bunlardan ilki bu yıl Super Formula'ya geçen çaylak Tatiana Calderon'un kazası nedeniyle ortaya çıktı. Drago Corce aracı, bir gaz pedalı sorunu nedeniyle henüz piste çıkış turunda 10. virajda spin attı.

Seans yeniden başladıktan yalnızca birkaç dakika sonra Kobayashi 2. virajda KCMG tarafından yönetilen aracının kontrolünü kaybetti ve seansın geri kalanında yer alamamasına neden olacak bir kaza yaptı.

Seans başladıktan sonra ilk hızlı isim Nirei Fukuzumi'ydi ve dereler 1:22'lerdeydi.

Ancak son bölümünde Naoki Yamamoto'nun 1:21.480'lik turunu 1:21.342 ile geçen Hirakawa, seansı ilk sırada noktaladı.

İkinci sırada Nakajima Racing'den Tadasuke Makino takip etti ve sadece 0.054 saniye geride kaldı.

Yamamoto, Mugen şoförü Tomoki Nojiri ve Kondo Racing'in Kenta Yamashita'sının önünde üçüncü sırada yer aldı. Bu beş isim 0.263 saniye içinde dizildi.

Fukuzumi, son bölümdeki hızlı turların ardından altıncı sıraya düştü ve onu Toyota sürücüleri Sacha Fenestraz (Kondo) ile Kazuki Nakajima (TOM'S) takip etti.

Son şampiyon Nick Cassidy, TOM'S aracıyla 14. en hızlı isim olurken, onu Red Bull'un genç sürücüsü Juri Vips takip etti. Çaylak pilot Sergio Sette Camara ise 16. sırada yer aldı.

Sabah yaşadığı sorunların ardından Calderon, toplamda 29 tur atmayı başardı ve 3.8 saniye geride 19. oldu.

Seans sonuçları:

Poz. No. Sürücü Takım/Motor Derece Fark 1 20 Ryo Hirakawa Impul/Toyota 1m21.342s 2 64 Tadasuke Makino Nakajima/Honda 1m21.396s 0.054s 3 5 Naoki Yamamoto Dandelion/Honda 1m21.480s 0.138s 4 16 Tomoki Nojiri Mugen/Honda 1m21.532s 0.190s 5 3 Kenta Yamashita Kondo/Toyota 1m21.605s 0.263s 6 6 Nirei Fukuzumi Dandelion/Honda 1m21.640s 0.298s 7 4 Sacha Fenestraz Kondo/Toyota 1m21.696s 0.354s 8 36 Kazuki Nakajima TOM'S/Toyota 1m22.024s 0.682s 9 19 Yuhi Sekiguchi Impul/Toyota 1m22.298s 0.956s 10 38 Hiroaki Ishiura Inging/Toyota 1m22.405s 1.063s 11 65 Toshiki Oyu Nakajima/Honda 1m22.488s 1.146s 12 39 Sho Tsuboi Inging/Toyota 1m22.504s 1.162s 13 18 Yuji Kunimoto KCMG/Toyota 1m22.798s 1.456s 14 1 Nick Cassidy TOM'S/Toyota 1m22.826s 1.484s 15 51 Charles Milesi B-Max/Honda 1m23.026s 1.684s 16 50 Sergio Sette Camara B-Max/Honda 1m23.268s 1.926s 17 15 Juri Vips Mugen/Honda 1m23.282s 1.940s 18 14 Kazuya Oshima Inging/Toyota 1m23.490s 2.148s 19 12 Tatiana Calderon Drago Corse/Honda 1m25.190s 3.848s 20 7 Kamui Kobayashi KCMG/Toyota no time