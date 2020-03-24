Super Formula Fuji testi 1. gün. Hirakawa lider, Kobayashi kaza yaptı
Ryo Hirakawa, Fuji Speedway'deki Super Formula sezon öncesi testinin ilk gününde en hızlı zamanı yapan isim oldu.
Fuji'de hava açıktı ancak hava soğuktu ve seansın ilk 20 dakikasında iki kez kırmızı bayrak ortaya çıktı.
Bunlardan ilki bu yıl Super Formula'ya geçen çaylak Tatiana Calderon'un kazası nedeniyle ortaya çıktı. Drago Corce aracı, bir gaz pedalı sorunu nedeniyle henüz piste çıkış turunda 10. virajda spin attı.
Seans yeniden başladıktan yalnızca birkaç dakika sonra Kobayashi 2. virajda KCMG tarafından yönetilen aracının kontrolünü kaybetti ve seansın geri kalanında yer alamamasına neden olacak bir kaza yaptı.
Seans başladıktan sonra ilk hızlı isim Nirei Fukuzumi'ydi ve dereler 1:22'lerdeydi.
Ancak son bölümünde Naoki Yamamoto'nun 1:21.480'lik turunu 1:21.342 ile geçen Hirakawa, seansı ilk sırada noktaladı.
İkinci sırada Nakajima Racing'den Tadasuke Makino takip etti ve sadece 0.054 saniye geride kaldı.
Yamamoto, Mugen şoförü Tomoki Nojiri ve Kondo Racing'in Kenta Yamashita'sının önünde üçüncü sırada yer aldı. Bu beş isim 0.263 saniye içinde dizildi.
Fukuzumi, son bölümdeki hızlı turların ardından altıncı sıraya düştü ve onu Toyota sürücüleri Sacha Fenestraz (Kondo) ile Kazuki Nakajima (TOM'S) takip etti.
Son şampiyon Nick Cassidy, TOM'S aracıyla 14. en hızlı isim olurken, onu Red Bull'un genç sürücüsü Juri Vips takip etti. Çaylak pilot Sergio Sette Camara ise 16. sırada yer aldı.
Sabah yaşadığı sorunların ardından Calderon, toplamda 29 tur atmayı başardı ve 3.8 saniye geride 19. oldu.
Seans sonuçları:
|Poz.
|No.
|Sürücü
|Takım/Motor
|Derece
|Fark
|1
|20
|Ryo Hirakawa
|Impul/Toyota
|1m21.342s
|2
|64
|Tadasuke Makino
|Nakajima/Honda
|1m21.396s
|0.054s
|3
|5
|Naoki Yamamoto
|Dandelion/Honda
|1m21.480s
|0.138s
|4
|16
|Tomoki Nojiri
|Mugen/Honda
|1m21.532s
|0.190s
|5
|3
|Kenta Yamashita
|Kondo/Toyota
|1m21.605s
|0.263s
|6
|6
|Nirei Fukuzumi
|Dandelion/Honda
|1m21.640s
|0.298s
|7
|4
|Sacha Fenestraz
|Kondo/Toyota
|1m21.696s
|0.354s
|8
|36
|Kazuki Nakajima
|TOM'S/Toyota
|1m22.024s
|0.682s
|9
|19
|Yuhi Sekiguchi
|Impul/Toyota
|1m22.298s
|0.956s
|10
|38
|Hiroaki Ishiura
|Inging/Toyota
|1m22.405s
|1.063s
|11
|65
|Toshiki Oyu
|Nakajima/Honda
|1m22.488s
|1.146s
|12
|39
|Sho Tsuboi
|Inging/Toyota
|1m22.504s
|1.162s
|13
|18
|Yuji Kunimoto
|KCMG/Toyota
|1m22.798s
|1.456s
|14
|1
|Nick Cassidy
|TOM'S/Toyota
|1m22.826s
|1.484s
|15
|51
|Charles Milesi
|B-Max/Honda
|1m23.026s
|1.684s
|16
|50
|Sergio Sette Camara
|B-Max/Honda
|1m23.268s
|1.926s
|17
|15
|Juri Vips
|Mugen/Honda
|1m23.282s
|1.940s
|18
|14
|Kazuya Oshima
|Inging/Toyota
|1m23.490s
|2.148s
|19
|12
|Tatiana Calderon
|Drago Corse/Honda
|1m25.190s
|3.848s
|20
|7
|Kamui Kobayashi
|KCMG/Toyota
|no time
Tatiana Calderon（THREEBOND DRAGO CORSE）
Photo by: Tomohiro Yoshita
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Super Formula
|Etkinlik
|Fuji Mart testi
|Pilotlar
|Ryo Hirakawa
|Takımlar
|Impul
|Editör
|Jamie Klein
Super Formula Fuji testi 1. gün. Hirakawa lider, Kobayashi kaza yaptı
Super Formula Sıradaki seans
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
11 Haz - 14 HazBiletler
|
25 Haz - 28 HazBiletler
|
2 Tem - 5 TemBiletler
|
16 Tem - 19 TemBiletler
|
30 Tem - 2 AğuBiletler
|
27 Ağu - 30 AğuBiletler