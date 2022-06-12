Le Mans 24 Saat: Zafer #8 Toyota'nın oldu, #7 Toyota ikinci!
Toyota, Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Ryo Hirakawa'dan oluşan #8 Toyota ile Le Mans 24 Saat'teki beşinci zaferini kazandı.
Japon üretici, iki rakibi Glickenhaus ve Alpine tarafından hiç ciddi bir tehdit altında kalmadı.
İki Toyota için de tek büyük olay 16. saatte yaşandı ve Jose Maria Lopez #7 araç ile pistte durarak bir tur zaman kaybetti.
#8 araç içinse tek sorun Buemi'den Hartley'e geçişin yavaş olmasıydı. Hartley daha sonra #7 Lopez'in 2 dakika kadar farkla önünde galibiyet aldı.
Bu, Buemi'nin dördüncü Hartley'nin ise üçüncü galibiyeti oldu. Yeni Toyota FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sürücüsü Ryo Hirakawa ise ilk zaferini aldı.
Beş araçlık Hypercar sınıfında geri kalanların en iyisi, Ryan Briscoe, Richard Westbrook ve Franck Mailleux'den oluşan #709 Glickenhaus 007 LMH oldu ve beş tur geride kaldı.
Olivier Pla, Pipo Derani ve Romain Dumas'tan oluşan #708 araç, sekizinci saatte Tertre Rouge'da bir arka süspansiyon sorunu ile spin attığında geri düştü.
Üçlü daha sonra dördüncülüğe tırmandı ve kazanan Toyota'dan 10 tur geride kaldı.
Alpine'in A480 LMP1 aracı, teknik sorunlar yüzünden tarafından felaket bir yarış geçirdi ve yarışı genel sıralamada ilk 20'nin dışında ve 18 tur geride bıraktı.
Vaxiviere, garaja iki kez gelmesinin ardından hız cezası aldı ve sonra pitte tekrar 20 dk kadar kaybetti.
LMP2'de JOTA baskın bir galibiyet aldı
#38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 of Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa, Will Stevens
Photo by: Eric Le Galliot
JOTA, yarışın başından bu yana baskın göründü ve LMP2 sınıfında zafer elde etti.
Antonio Felix da Costa, Roberto Gonzalez ve Will Stevens tarafından paylaşılan #38 Oreca 07-Gibson, ilk pitlerin ardından liderliği ele geçirdi ve bir noktada bir tur kadar avantaj elde etti.
Sabahın erken saatlerinde Robin Frijns'in #31 WRT ile kaza yapması, yarışın tek güvenlik aracı periyoduna neden oldu.
Sonunda Stevens, JOTA'ya 2017'den bu yana ilk galibiyetini 2 dk 21 sn farkla getirdi ve Robert Kubica, Louis Deletraz ve Lorenzo Colombo'nun #9 Prema Oreca'sı ikinci sırada yer aldı.
JOTA, podyuma iki araçla birden çıktı ve Ed Jones, Jonathan Aberdein ve Oliver Rasmussen'den oluşan #28, TDS Racing'in bir tur gerisinde üçüncü oldu.
Team Penske ise son LMP2 yarışında Felipe Nasr, Dane Cameron ve Emmanuel Collard ile ilk beşte yer aldı.
United Autosports, Will Owen'ın #22 aracına Rene Rast'ın çarpması sonucu çakıla girdiği mücadelede bir aracını kaybetti.
Pitten güvensiz bir şekilde ayrıldığı için ceza alan ve sonrasında yavaş bölgede kural ihlali yaptığı için pitten geçme cezası alan #23 araç altıncı sırada yer aldı.
Owen, Filipe Albuquerque ve Phil Hanson, (Rast'ın ceza almasına neden olan) taban ve side pod hasarıyla mücadele ettiği için 10. sırada yer aldı.
WRT ekiplerine bakıldığında #41 Realtem by WRT'de Robin Frjns, Rast ve Owen ile paylaştığı araçla kaza yapıp yarışa veda ederken, en iyi WRT ekibi Dries Vanthoor, Mirko Bortolotti ve Rolf Ineichen'in paylaştığı #42 aracıydı ve 11. oldu.
WRC efsanesi Sebastien Ogier, Le Mans'taki ilk yarışında #1 Richard Mille Racing ile 9 sırayı aldı.
Porsche, yoğun GTE Pro mücadelesinde zafer elde etti
#91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR 19 LMGTE Pro of Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Frederic Makowiecki
Photo by: JEP / Motorsport Images
Yarış öncesi favorileri Corvette Racing iki C8.R ile yarış dışı kalırken, GTE Pro mücadelesini Porsche kazandı.
Corvette, sınıfın önünde yer alıyordu ve kazanması bekleniyordu ancak 8.saate doğru #63 aracıyla sol arka süspansiyon hasarı yaşayarak yarıştan çekildi.
Bu da Porsche'nin Kevin Estre, Michael Christensen ve Laurens Vanthoor'dan oluşan #92 aracını lider konuma getirdi. Fakat sabah saatlerinde sağ ön lastikte patlak oldu ve bu, aracın ön tarafını mahvetti.
Corvette, kalan #64 aracı ile avantajı değerlendirdi ve diğerlerine karşı 1 dakikadan fazla bir farkla öndeydi.
Ancak Sims, Francois Perrodo'nun AF Corse LMP2 aracı yüzünden bariyerlere girince işler değişti.
İki Corvette'in de çıkmasıyla birlikte Porsche'nin #91 aracı ile #51 AF Corse Ferrari arasında mücadele yaşandı.
Pier Guidi, sağ arka lastiğindeki bir patlak nedeniyle erken durmak zorunda kalınca, #91 Porsche 2019 Silverstone yarışından bu yana ilk WEC galibiyetini almak için 42.6 saniye farkla ilerlemeye başladı.
Ferrari'nin Miguel Molina, Davide Rigon ve Antonio Fuoco'dan oluşan #52 ekibi üçüncü oldu ve podyumu tamamladı.
GTE Am'de Ben Keating, TF Sport'ta Aston Martin ile birinci oldu.
WeatherTech Racing Porsche üçlüsü Julien Andlauer, Cooper MacNeil ve Thomas Merrill başlarda güçlü görünüyordu ancak hem MacNeil hem de Merrill'in gece saatlerinde yaptığı hatalar ile ikinci sırayı aldı.
Harry Tincknell, Sebastian Priaulx ve Christian Ried'den oluşan #77 Dempsey-Proton Porsche, son üç saatte süspansiyon kolu kırıldığı için pozisyon kaybetti.
Yarış sonucu:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Tur
|Fark
|Pitler
|1
|8
| Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|380
|31
|2
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|380
|2'01.222
|32
|3
|709
| Ryan Briscoe
Richard Westbrook
Franck Mailleux
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|375
|5 Laps
|31
|4
|708
| Olivier Pla
Romain Dumas
Pipo Derani
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|370
|10 Laps
|33
|5
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|369
|11 Laps
|41
|6
|9
| Robert Kubica
Louis Deletraz
Lorenzo Colombo
|Oreca 07
|LMP2
|369
|11 Laps
|42
|7
|28
| Oliver Rasmussen
Edward Jones
Jonathan Aberdein
|Oreca 07
|LMP2
|368
|12 Laps
|42
|8
|13
| Philippe Cimadomo
Mathias Beche
Tijmen van der Helm
|Oreca 07
|LMP2
|368
|12 Laps
|42
|9
|5
| Dane Cameron
Emmanuel Collard
Felipe Nasr
|Oreca 07
|LMP2
|368
|12 Laps
|41
|10
|23
| Alex Lynn
Oliver Jarvis
Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|368
|12 Laps
|49
|11
|37
| Ye Yifei
Ricky Taylor
Niklas Krütten
|Oreca 07
|LMP2
|367
|13 Laps
|44
|12
|48
| Paul Lafargue
Paul-Loup Chatin
Patrick Pilet
|Oreca 07
|LMP2
|366
|14 Laps
|43
|13
|1
| Lilou Wadoux
Sébastien Ogier
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|366
|14 Laps
|42
|14
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
William Owen
|Oreca 07
|LMP2
|366
|14 Laps
|43
|15
|32
| Rolf Ineichen
Mirko Bortolotti
Dries Vanthoor
|Oreca 07
|LMP2
|366
|14 Laps
|43
|16
|65
| Julien Canal
Nico Jamin
Job Uitert
|Oreca 07
|LMP2
|366
|14 Laps
|43
|17
|34
| Jakub Smiechowski
Alex Brundle
Esteban Gutierrez
|Oreca 07
|LMP2
|365
|15 Laps
|41
|18
|43
| David Heinemeier Hansson
Fabio Scherer
Pietro Fittipaldi
|Oreca 07
|LMP2
|364
|16 Laps
|43
|19
|45
| Thomas Steven
James Allen
Rene Binder
|Oreca 07
|LMP2
|363
|17 Laps
|42
|20
|24
| Rodrigo Sales
Matthew Bell
Ben Hanley
|Oreca 07
|LMP2
|362
|18 Laps
|44
|21
|41
| Rui Andrade
Ferdinand Habsburg
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|362
|18 Laps
|43
|22
|3
| Laurents Hörr
Jean Glorieux
Alexandre Cougnaud
|Oreca 07
|LMP2
|362
|18 Laps
|41
|23
|36
| André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|362
|18 Laps
|34
|24
|83
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Oreca 07
|LMP2
|361
|19 Laps
|43
|25
|47
| Sophia Floersch
John Falb
Jack Aitken
|Oreca 07
|LMP2
|361
|19 Laps
|42
|26
|44
| Miro Konopka
Bent Viscaal
Tristan Vautier
|Oreca 07
|LMP2
|360
|20 Laps
|44
|27
|10
| Nico Müller
Ryan Cullen
Sébastien Bourdais
|Oreca 07
|LMP2
|357
|23 Laps
|42
|28
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
Frédéric Makowiecki
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|350
|30 Laps
|24
|29
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
Daniel Serra
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|350
|30 Laps
|26
|30
|52
| Miguel Molina
Antonio Fuoco
Davide Rigon
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|349
|31 Laps
|24
|31
|92
| Michael Christensen
Kevin Estre
Laurens Vanthoor
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|348
|32 Laps
|23
|32
|74
| Felipe Fraga
Sam Bird
Shane vanGisbergen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|347
|33 Laps
|26
|33
|39
| Eric Trouillet
Sébastien Page
David Droux
|Oreca 07
|LMP2
|344
|36 Laps
|40
|34
|33
| Ben Keating
Henrique Chaves Jr.
Marco Sorensen
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|343
|37 Laps
|24
|35
|79
| Cooper MacNeil
Julien Andlauer
Thomas Merrill
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|343
|37 Laps
|24
|36
|98
| Paul DallaLana
David Pittard
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|342
|38 Laps
|25
|37
|86
| Michael Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|340
|40 Laps
|26
|38
|88
| Fred Poordad
Maxwell Root
Jan Heylen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|340
|40 Laps
|25
|39
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Nick Cassidy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|340
|40 Laps
|25
|40
|85
| Rahel Frey
Michelle Gatting
Sarah Bovy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|339
|41 Laps
|28
|41
|21
| Simon Mann
Chris Ulrich
Toni Vilander
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|339
|41 Laps
|25
|42
|61
| Louis Prette
Conrad Grunewald
Vincent Abril
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|339
|41 Laps
|28
|43
|55
| Duncan Cameron
Matt Griffin
David Perel
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|339
|41 Laps
|26
|44
|99
| Andrew Haryanto
Alessio Picariello
Martin Rump
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|338
|42 Laps
|24
|45
|57
| Takeshi Kimura
Frederik Schandorff
Mikkel Jensen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|336
|44 Laps
|26
|46
|80
| Matteo Cressoni
Giancarlo Fisichella
Richard Heistand
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|336
|44 Laps
|28
|47
|77
| Christian Ried
Sebastian Priaulx
Harry Tincknell
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|336
|44 Laps
|25
|48
|35
| Jean Lahaye
Matthieu Lahaye
François Heriau
|Oreca 07
|LMP2
|335
|45 Laps
|40
|49
|27
|Cresp Christophe
Michael Jensen
Steven Palette
|Ligier JSP 217
|LMP2
|333
|47 Laps
|41
|50
|66
| Renger vanderZande
Mark Kvamme
Jason Hart
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|331
|49 Laps
|25
|51
|93
| Michael Fassbender
Matt Campbell
Zacharie Robichon
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|329
|51 Laps
|27
|52
|30
| Richard Bradley
Guillermo Rojas
Reshad de Gerus
|Oreca 07
|LMP2
|326
|54 Laps
|41
|53
|75
| Pierre Ehret
Christian Hook
Nicolás Varrone
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|324
|56 Laps
|28
|60
| Claudio Schiavoni
Alessandro Balzan
Raffaele Giammaria
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|289
|91 Laps
|22
|31
| Sean Gelael
Robin Frijns
René Rast
|Oreca 07
|LMP2
|285
|95 Laps
|35
|64
| Tommy Milner
Nick Tandy
Alexander Sims
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|260
|120 Laps
|18
|56
| Brendan Iribe
Ollie Millroy
Ben Barnicoat
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|241
|139 Laps
|17
|63
| Antonio Garcia
Jordan Taylor
Nick Catsburg
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|214
|166 Laps
|16
|59
| Alexander West
Come Ledogar
Marvin Klein
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|190
|190 Laps
|14
|71
| Franck Dezoteux
Pierre Ragues
Gabriel Aubry
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|127
|253 Laps
|11
|777
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Charlie Fagg
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|112
|268 Laps
|9
|46
| Matteo Cairoli
Mikkel Pedersen
Nicolas Leutwiler
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|77
|303 Laps
|10
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