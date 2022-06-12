Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / WEC, GTE Pro sınıfının sonlandırılmasına karar verdi
Le Mans / Le Mans 24 Saat Yarış raporu

Le Mans 24 Saat: Zafer #8 Toyota'nın oldu, #7 Toyota ikinci!

Toyota, Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Ryo Hirakawa'dan oluşan #8 Toyota ile Le Mans 24 Saat'teki beşinci zaferini kazandı.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Le Mans 24 Saat: Zafer #8 Toyota'nın oldu, #7 Toyota ikinci!
Haberi dinle

Japon üretici, iki rakibi Glickenhaus ve Alpine tarafından hiç ciddi bir tehdit altında kalmadı.

İki Toyota için de tek büyük olay 16. saatte yaşandı ve Jose Maria Lopez #7 araç ile pistte durarak bir tur zaman kaybetti.

#8 araç içinse tek sorun Buemi'den Hartley'e geçişin yavaş olmasıydı. Hartley daha sonra #7 Lopez'in 2 dakika kadar farkla önünde galibiyet aldı.

Bu, Buemi'nin dördüncü Hartley'nin ise üçüncü galibiyeti oldu. Yeni Toyota FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sürücüsü Ryo Hirakawa ise ilk zaferini aldı.

Beş araçlık Hypercar sınıfında geri kalanların en iyisi, Ryan Briscoe, Richard Westbrook ve Franck Mailleux'den oluşan #709 Glickenhaus 007 LMH oldu ve beş tur geride kaldı.

Olivier Pla, Pipo Derani ve Romain Dumas'tan oluşan #708 araç, sekizinci saatte Tertre Rouge'da bir arka süspansiyon sorunu ile spin attığında geri düştü.

Üçlü daha sonra dördüncülüğe tırmandı ve kazanan Toyota'dan 10 tur geride kaldı.

Alpine'in A480 LMP1 aracı, teknik sorunlar yüzünden tarafından felaket bir yarış geçirdi ve yarışı genel sıralamada ilk 20'nin dışında ve 18 tur geride bıraktı.

Vaxiviere, garaja iki kez gelmesinin ardından hız cezası aldı ve sonra pitte tekrar 20 dk kadar kaybetti.

LMP2'de JOTA baskın bir galibiyet aldı

#38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 of Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa, Will Stevens

#38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 of Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa, Will Stevens

Photo by: Eric Le Galliot

JOTA, yarışın başından bu yana baskın göründü ve LMP2 sınıfında zafer elde etti.

Antonio Felix da Costa, Roberto Gonzalez ve Will Stevens tarafından paylaşılan #38 Oreca 07-Gibson, ilk pitlerin ardından liderliği ele geçirdi ve bir noktada bir tur kadar avantaj elde etti.

Sabahın erken saatlerinde Robin Frijns'in #31 WRT ile kaza yapması, yarışın tek güvenlik aracı periyoduna neden oldu.

Sonunda Stevens, JOTA'ya 2017'den bu yana ilk galibiyetini 2 dk 21 sn farkla getirdi ve Robert Kubica, Louis Deletraz ve Lorenzo Colombo'nun #9 Prema Oreca'sı ikinci sırada yer aldı.

JOTA, podyuma iki araçla birden çıktı ve Ed Jones, Jonathan Aberdein ve Oliver Rasmussen'den oluşan #28, TDS Racing'in bir tur gerisinde üçüncü oldu.

Team Penske ise son LMP2 yarışında Felipe Nasr, Dane Cameron ve Emmanuel Collard ile ilk beşte yer aldı.

United Autosports, Will Owen'ın #22 aracına Rene Rast'ın çarpması sonucu çakıla girdiği mücadelede bir aracını kaybetti.

Pitten güvensiz bir şekilde ayrıldığı için ceza alan ve sonrasında yavaş bölgede kural ihlali yaptığı için pitten geçme cezası alan #23 araç altıncı sırada yer aldı.

Owen, Filipe Albuquerque ve Phil Hanson, (Rast'ın ceza almasına neden olan) taban ve side pod hasarıyla mücadele ettiği için 10. sırada yer aldı.

WRT ekiplerine bakıldığında #41 Realtem by WRT'de Robin Frjns, Rast ve Owen ile paylaştığı araçla kaza yapıp yarışa veda ederken, en iyi WRT ekibi Dries Vanthoor, Mirko Bortolotti ve Rolf Ineichen'in paylaştığı #42 aracıydı ve 11. oldu.

WRC efsanesi Sebastien Ogier, Le Mans'taki ilk yarışında #1 Richard Mille Racing ile 9 sırayı aldı.

Porsche, yoğun GTE Pro mücadelesinde zafer elde etti

#91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR 19 LMGTE Pro of Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Frederic Makowiecki

#91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR 19 LMGTE Pro of Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Frederic Makowiecki

Photo by: JEP / Motorsport Images

Yarış öncesi favorileri Corvette Racing iki C8.R ile yarış dışı kalırken, GTE Pro mücadelesini Porsche kazandı.

Corvette, sınıfın önünde yer alıyordu ve kazanması bekleniyordu ancak 8.saate doğru #63 aracıyla sol arka süspansiyon hasarı yaşayarak yarıştan çekildi.

Bu da Porsche'nin Kevin Estre, Michael Christensen ve Laurens Vanthoor'dan oluşan #92 aracını lider konuma getirdi. Fakat sabah saatlerinde sağ ön lastikte patlak oldu ve bu, aracın ön tarafını mahvetti.

Corvette, kalan #64 aracı ile avantajı değerlendirdi ve diğerlerine karşı 1 dakikadan fazla bir farkla öndeydi.

Ancak Sims, Francois Perrodo'nun AF Corse LMP2 aracı yüzünden bariyerlere girince işler değişti. 

İki Corvette'in de çıkmasıyla birlikte Porsche'nin #91 aracı ile #51 AF Corse Ferrari arasında mücadele yaşandı.

Pier Guidi, sağ arka lastiğindeki bir patlak nedeniyle erken durmak zorunda kalınca, #91 Porsche 2019 Silverstone yarışından bu yana ilk WEC galibiyetini almak için 42.6 saniye farkla ilerlemeye başladı.

Ferrari'nin Miguel Molina, Davide Rigon ve Antonio Fuoco'dan oluşan #52 ekibi üçüncü oldu ve podyumu tamamladı.

GTE Am'de Ben Keating, TF Sport'ta Aston Martin ile birinci oldu.

WeatherTech Racing Porsche üçlüsü Julien Andlauer, Cooper MacNeil ve Thomas Merrill başlarda güçlü görünüyordu ancak hem MacNeil hem de Merrill'in gece saatlerinde yaptığı hatalar ile ikinci sırayı aldı.

Harry Tincknell, Sebastian Priaulx ve Christian Ried'den oluşan #77 Dempsey-Proton Porsche, son üç saatte süspansiyon kolu kırıldığı için pozisyon kaybetti.

Yarış sonucu:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Tur Fark Pitler
1 8 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 380   31
2 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 380 2'01.222 32
3 709 Australia Ryan Briscoe
United Kingdom Richard Westbrook
France Franck Mailleux 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 375 5 Laps 31
4 708 France Olivier Pla
France Romain Dumas
Brazil Pipo Derani 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 370 10 Laps 33
5 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 369 11 Laps 41
6 9 Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
Italy Lorenzo Colombo 		Oreca 07 LMP2 369 11 Laps 42
7 28 Denmark Oliver Rasmussen
Edward Jones
South Africa Jonathan Aberdein 		Oreca 07 LMP2 368 12 Laps 42
8 13 Philippe Cimadomo
Switzerland Mathias Beche
Netherlands Tijmen van der Helm 		Oreca 07 LMP2 368 12 Laps 42
9 5 United States Dane Cameron
France Emmanuel Collard
Brazil Felipe Nasr 		Oreca 07 LMP2 368 12 Laps 41
10 23 United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Oliver Jarvis
United States Josh Pierson 		Oreca 07 LMP2 368 12 Laps 49
11 37 China Ye Yifei
United States Ricky Taylor
Germany Niklas Krütten 		Oreca 07 LMP2 367 13 Laps 44
12 48 France Paul Lafargue
France Paul-Loup Chatin
France Patrick Pilet 		Oreca 07 LMP2 366 14 Laps 43
13 1 France Lilou Wadoux
France Sébastien Ogier
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 366 14 Laps 42
14 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United States William Owen 		Oreca 07 LMP2 366 14 Laps 43
15 32 Switzerland Rolf Ineichen
Italy Mirko Bortolotti
Belgium Dries Vanthoor 		Oreca 07 LMP2 366 14 Laps 43
16 65 France Julien Canal
France Nico Jamin
Netherlands Job Uitert 		Oreca 07 LMP2 366 14 Laps 43
17 34 Poland Jakub Smiechowski
United Kingdom Alex Brundle
Mexico Esteban Gutierrez 		Oreca 07 LMP2 365 15 Laps 41
18 43 Denmark David Heinemeier Hansson
Switzerland Fabio Scherer
Brazil Pietro Fittipaldi 		Oreca 07 LMP2 364 16 Laps 43
19 45 United States Thomas Steven
Australia James Allen
Austria Rene Binder 		Oreca 07 LMP2 363 17 Laps 42
20 24 United States Rodrigo Sales
United Kingdom Matthew Bell
United Kingdom Ben Hanley 		Oreca 07 LMP2 362 18 Laps 44
21 41 Portugal Rui Andrade
Austria Ferdinand Habsburg
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 362 18 Laps 43
22 3 Germany Laurents Hörr
Belgium Jean Glorieux
France Alexandre Cougnaud 		Oreca 07 LMP2 362 18 Laps 41
23 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 362 18 Laps 34
24 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Oreca 07 LMP2 361 19 Laps 43
25 47 Germany Sophia Floersch
United States John Falb
United Kingdom Jack Aitken 		Oreca 07 LMP2 361 19 Laps 42
26 44 Slovakia Miro Konopka
Netherlands Bent Viscaal
France Tristan Vautier 		Oreca 07 LMP2 360 20 Laps 44
27 10 Switzerland Nico Müller
Ireland Ryan Cullen
France Sébastien Bourdais 		Oreca 07 LMP2 357 23 Laps 42
28 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz
France Frédéric Makowiecki 		Porsche 911 RSR LMGTE PRO 350 30 Laps 24
29 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
Brazil Daniel Serra 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 350 30 Laps 26
30 52 Spain Miguel Molina
Italy Antonio Fuoco
Italy Davide Rigon 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 349 31 Laps 24
31 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre
Belgium Laurens Vanthoor 		Porsche 911 RSR LMGTE PRO 348 32 Laps 23
32 74 Brazil Felipe Fraga
United Kingdom Sam Bird
New Zealand Shane vanGisbergen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 347 33 Laps 26
33 39 France Eric Trouillet
Switzerland Sébastien Page
Switzerland David Droux 		Oreca 07 LMP2 344 36 Laps 40
34 33 United States Ben Keating
Portugal Henrique Chaves Jr.
Denmark Marco Sorensen 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 343 37 Laps 24
35 79 United States Cooper MacNeil
France Julien Andlauer
United States Thomas Merrill 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 343 37 Laps 24
36 98 Canada Paul DallaLana
United Kingdom David Pittard
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 342 38 Laps 25
37 86 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 340 40 Laps 26
38 88 United States Fred Poordad
United States Maxwell Root
Belgium Jan Heylen 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 340 40 Laps 25
39 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
New Zealand Nick Cassidy 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 340 40 Laps 25
40 85 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Belgium Sarah Bovy 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 339 41 Laps 28
41 21 France Simon Mann
Switzerland Chris Ulrich
Finland Toni Vilander 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 339 41 Laps 25
42 61 Monaco Louis Prette
Conrad Grunewald
Monaco Vincent Abril 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 339 41 Laps 28
43 55 United Kingdom Duncan Cameron
Ireland Matt Griffin
South Africa David Perel 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 339 41 Laps 26
44 99 Indonesia Andrew Haryanto
Belgium Alessio Picariello
Estonia Martin Rump 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 338 42 Laps 24
45 57 Japan Takeshi Kimura
Switzerland Frederik Schandorff
Denmark Mikkel Jensen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 336 44 Laps 26
46 80 Italy Matteo Cressoni
Italy Giancarlo Fisichella
United States Richard Heistand 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 336 44 Laps 28
47 77 Germany Christian Ried
United Kingdom Sebastian Priaulx
United Kingdom Harry Tincknell 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 336 44 Laps 25
48 35 France Jean Lahaye
France Matthieu Lahaye
France François Heriau 		Oreca 07 LMP2 335 45 Laps 40
49 27 Cresp Christophe
Michael Jensen
Steven Palette 		Ligier JSP 217 LMP2 333 47 Laps 41
50 66 Netherlands Renger vanderZande
United States Mark Kvamme
United States Jason Hart 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 331 49 Laps 25
51 93 Germany Michael Fassbender
Australia Matt Campbell
Canada Zacharie Robichon 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 329 51 Laps 27
52 30 United Kingdom Richard Bradley
Mexico Guillermo Rojas
France Reshad de Gerus 		Oreca 07 LMP2 326 54 Laps 41
53 75 Germany Pierre Ehret
Germany Christian Hook
Argentina Nicolás Varrone 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 324 56 Laps 28
  60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Alessandro Balzan
Italy Raffaele Giammaria 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 289 91 Laps 22
  31 Indonesia Sean Gelael
Netherlands Robin Frijns
Germany René Rast 		Oreca 07 LMP2 285 95 Laps 35
  64 United States Tommy Milner
United Kingdom Nick Tandy
United Kingdom Alexander Sims 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 260 120 Laps 18
  56 United States Brendan Iribe
United Kingdom Ollie Millroy
United Kingdom Ben Barnicoat 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 241 139 Laps 17
  63 Spain Antonio Garcia
United States Jordan Taylor
Netherlands Nick Catsburg 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 214 166 Laps 16
  59 Sweden Alexander West
France Come Ledogar
France Marvin Klein 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 190 190 Laps 14
  71 France Franck Dezoteux
France Pierre Ragues
France Gabriel Aubry 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 127 253 Laps 11
  777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Charlie Fagg 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 112 268 Laps 9
  46 Italy Matteo Cairoli
Denmark Mikkel Pedersen
Switzerland Nicolas Leutwiler 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 77 303 Laps 10
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
WEC, GTE Pro sınıfının sonlandırılmasına karar verdi
Önceki haber

WEC, GTE Pro sınıfının sonlandırılmasına karar verdi
Yorumları görüntüle
Jamie Klein Daha fazlası
Jamie Klein
Ferrari, Le Mans öncesinde Performans Dengesi desteği aldı Le Mans 24 Saat
Le Mans

Ferrari, Le Mans öncesinde Performans Dengesi desteği aldı

Le Mans 24 Saat: Isınma turlarında #7 Toyota lider, Glickenhaus ve Corvette sorun yaşadı! Le Mans 24 Saat
Le Mans

Le Mans 24 Saat: Isınma turlarında #7 Toyota lider, Glickenhaus ve Corvette sorun yaşadı!

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı Prime
MotoGP

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı

Brendon Hartley Daha fazlası
Brendon Hartley
Le Mans 24 Saat 1. antrenman: #8 Toyota, ilk seansta Glickenhaus'un önünde lider Le Mans 24 Saat
Le Mans

Le Mans 24 Saat 1. antrenman: #8 Toyota, ilk seansta Glickenhaus'un önünde lider

Bahreyn WEC: Hartley, Kobayashi'nin önünde pole'ü aldı Bahreyn
WEC

Bahreyn WEC: Hartley, Kobayashi'nin önünde pole'ü aldı

Fuji WEC: Toyota duble yaptı, PRO Am'de Salih kazandı! Fuji
WEC

Fuji WEC: Toyota duble yaptı, PRO Am'de Salih kazandı!

Daha fazlası
Toyota Gazoo Racing WEC
Le Mans 24 Saat 4. antrenman: Son antrenmanda Toyota rahat şekilde lider Le Mans 24 Saat
Le Mans

Le Mans 24 Saat 4. antrenman: Son antrenmanda Toyota rahat şekilde lider

2022 Le Mans 24 Saat: Kaza dolu 3. antrenmanda lider Toyota Le Mans 24 Saat
Le Mans

2022 Le Mans 24 Saat: Kaza dolu 3. antrenmanda lider Toyota

Le Mans 24 Saat: Yağmurun etkilediği sıralama turlarında #7 Toyota zirvede Le Mans 24 Saat
Le Mans

Le Mans 24 Saat: Yağmurun etkilediği sıralama turlarında #7 Toyota zirvede

Son Haberler

Le Mans 24 Saat: Zafer #8 Toyota'nın oldu, #7 Toyota ikinci!
Le Mans Le Mans

Le Mans 24 Saat: Zafer #8 Toyota'nın oldu, #7 Toyota ikinci!

WEC, GTE Pro sınıfının sonlandırılmasına karar verdi
WEC WEC

WEC, GTE Pro sınıfının sonlandırılmasına karar verdi

Canlı Anlatım: 2022 Le Mans 24 Saat
Le Mans Le Mans

Canlı Anlatım: 2022 Le Mans 24 Saat

Alpine, Toyota'nın yakıt stintlerine ulaşamıyor
Le Mans Le Mans

Alpine, Toyota'nın yakıt stintlerine ulaşamıyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.