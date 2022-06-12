Le Mans 24 Saat: Zafer #8 Toyota'nın oldu, #7 Toyota ikinci!

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Japon üretici, iki rakibi Glickenhaus ve Alpine tarafından hiç ciddi bir tehdit altında kalmadı.

İki Toyota için de tek büyük olay 16. saatte yaşandı ve Jose Maria Lopez #7 araç ile pistte durarak bir tur zaman kaybetti.

#8 araç içinse tek sorun Buemi'den Hartley'e geçişin yavaş olmasıydı. Hartley daha sonra #7 Lopez'in 2 dakika kadar farkla önünde galibiyet aldı.

Bu, Buemi'nin dördüncü Hartley'nin ise üçüncü galibiyeti oldu. Yeni Toyota FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sürücüsü Ryo Hirakawa ise ilk zaferini aldı.

Beş araçlık Hypercar sınıfında geri kalanların en iyisi, Ryan Briscoe, Richard Westbrook ve Franck Mailleux'den oluşan #709 Glickenhaus 007 LMH oldu ve beş tur geride kaldı.

Olivier Pla, Pipo Derani ve Romain Dumas'tan oluşan #708 araç, sekizinci saatte Tertre Rouge'da bir arka süspansiyon sorunu ile spin attığında geri düştü.

Üçlü daha sonra dördüncülüğe tırmandı ve kazanan Toyota'dan 10 tur geride kaldı.

Alpine'in A480 LMP1 aracı, teknik sorunlar yüzünden tarafından felaket bir yarış geçirdi ve yarışı genel sıralamada ilk 20'nin dışında ve 18 tur geride bıraktı.

Vaxiviere, garaja iki kez gelmesinin ardından hız cezası aldı ve sonra pitte tekrar 20 dk kadar kaybetti.

LMP2'de JOTA baskın bir galibiyet aldı

#38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 of Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa, Will Stevens Photo by: Eric Le Galliot

JOTA, yarışın başından bu yana baskın göründü ve LMP2 sınıfında zafer elde etti.

Antonio Felix da Costa, Roberto Gonzalez ve Will Stevens tarafından paylaşılan #38 Oreca 07-Gibson, ilk pitlerin ardından liderliği ele geçirdi ve bir noktada bir tur kadar avantaj elde etti.

Sabahın erken saatlerinde Robin Frijns'in #31 WRT ile kaza yapması, yarışın tek güvenlik aracı periyoduna neden oldu.

Sonunda Stevens, JOTA'ya 2017'den bu yana ilk galibiyetini 2 dk 21 sn farkla getirdi ve Robert Kubica, Louis Deletraz ve Lorenzo Colombo'nun #9 Prema Oreca'sı ikinci sırada yer aldı.

JOTA, podyuma iki araçla birden çıktı ve Ed Jones, Jonathan Aberdein ve Oliver Rasmussen'den oluşan #28, TDS Racing'in bir tur gerisinde üçüncü oldu.

Team Penske ise son LMP2 yarışında Felipe Nasr, Dane Cameron ve Emmanuel Collard ile ilk beşte yer aldı.

United Autosports, Will Owen'ın #22 aracına Rene Rast'ın çarpması sonucu çakıla girdiği mücadelede bir aracını kaybetti.

Pitten güvensiz bir şekilde ayrıldığı için ceza alan ve sonrasında yavaş bölgede kural ihlali yaptığı için pitten geçme cezası alan #23 araç altıncı sırada yer aldı.

Owen, Filipe Albuquerque ve Phil Hanson, (Rast'ın ceza almasına neden olan) taban ve side pod hasarıyla mücadele ettiği için 10. sırada yer aldı.

WRT ekiplerine bakıldığında #41 Realtem by WRT'de Robin Frjns, Rast ve Owen ile paylaştığı araçla kaza yapıp yarışa veda ederken, en iyi WRT ekibi Dries Vanthoor, Mirko Bortolotti ve Rolf Ineichen'in paylaştığı #42 aracıydı ve 11. oldu.

WRC efsanesi Sebastien Ogier, Le Mans'taki ilk yarışında #1 Richard Mille Racing ile 9 sırayı aldı.

Porsche, yoğun GTE Pro mücadelesinde zafer elde etti

#91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR 19 LMGTE Pro of Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Frederic Makowiecki Photo by: JEP / Motorsport Images

Yarış öncesi favorileri Corvette Racing iki C8.R ile yarış dışı kalırken, GTE Pro mücadelesini Porsche kazandı.

Corvette, sınıfın önünde yer alıyordu ve kazanması bekleniyordu ancak 8.saate doğru #63 aracıyla sol arka süspansiyon hasarı yaşayarak yarıştan çekildi.

Bu da Porsche'nin Kevin Estre, Michael Christensen ve Laurens Vanthoor'dan oluşan #92 aracını lider konuma getirdi. Fakat sabah saatlerinde sağ ön lastikte patlak oldu ve bu, aracın ön tarafını mahvetti.

Corvette, kalan #64 aracı ile avantajı değerlendirdi ve diğerlerine karşı 1 dakikadan fazla bir farkla öndeydi.

Ancak Sims, Francois Perrodo'nun AF Corse LMP2 aracı yüzünden bariyerlere girince işler değişti.

İki Corvette'in de çıkmasıyla birlikte Porsche'nin #91 aracı ile #51 AF Corse Ferrari arasında mücadele yaşandı.

Pier Guidi, sağ arka lastiğindeki bir patlak nedeniyle erken durmak zorunda kalınca, #91 Porsche 2019 Silverstone yarışından bu yana ilk WEC galibiyetini almak için 42.6 saniye farkla ilerlemeye başladı.

Ferrari'nin Miguel Molina, Davide Rigon ve Antonio Fuoco'dan oluşan #52 ekibi üçüncü oldu ve podyumu tamamladı.

GTE Am'de Ben Keating, TF Sport'ta Aston Martin ile birinci oldu.

WeatherTech Racing Porsche üçlüsü Julien Andlauer, Cooper MacNeil ve Thomas Merrill başlarda güçlü görünüyordu ancak hem MacNeil hem de Merrill'in gece saatlerinde yaptığı hatalar ile ikinci sırayı aldı.

Harry Tincknell, Sebastian Priaulx ve Christian Ried'den oluşan #77 Dempsey-Proton Porsche, son üç saatte süspansiyon kolu kırıldığı için pozisyon kaybetti.

Yarış sonucu: