Sette Camara, Super Formula'da yarışacak

Normalde bu koltuk 2020 sezonu için, Emerson Fittipaldi'nin torunu olan Pietro'nun olmuştu ancak sponsorluklarla ilgili yaşanan anlaşmazlıklar sonrası, yerini Sergio Sette Camara'nın alacağı açıklandı. Brezilyalı sürücünün takım arkadaşı da çaylak Charles Milesi olacak.

Bu, Sette Camara’nın Japon serisindeki ilk yılı olacak fakat 2015 ve 2016 yıllarında Avrupa Formula 3 Şampiyonası'nda yarıştığı takım olan Motopark'ı zaten tanıyor.

Sette Camara, 2015 yılında Avrupa F3 şampiyonasındaki güçlü performansı sonrası 2016 için Red Bull Genç Sürücü Programı'na katıldı, ancak herhangi bir yarış kazanamadı ve sezonu 11. bitirince programdan çıkarıldı.

Daha sonra Formula 2'de kendisini göstermeye başladı ve McLaren F1'in genç sürücüsü olarak geçen yıl sezonu dördüncü bitirdi.

Ayrıca 2017 Macau Grand Prix'sinde Motopark ile yarıştı ve son virajda kaza yapana kadar liderdi.

Sette Camara, Carlin ile yarı zamanlı bir IndyCar programına sahip olacaktı, ancak takım St Petersburg'daki açılış yarışı için eski F1 pilotu Felipe Nasr'ı seçti.

Sette Camara, “Bunun kariyerim için en iyi yön olduğundan eminim."

“Super Formula, Formula 1'den sonra en hızlı yarış araçları ve buradaki takımlar en üst düzeyde çalışıyor."

“Bu fırsat için B-Max ve Motopark'a teşekkür etmek istiyorum. Daha önce onlarla birlikte çalıştım ve bu seride harika şeyler başarabileceğimize eminim.”

Motopark şefi Timo Rumpfkeil ise, "Yeniden Sergio ile çalışmaktan memnuniyet duyuyorum."

“Onun tanıtıma ihtiyacı yok; en heyecan verici yeteneklerden biri ve böyle kaliteli bir sürücü ile çalışmak her zaman büyük bir zevk."

“Team Motopark ve Sergio arasında güçlü bir geçmiş var ve şimdi eve dönüyormuş gibi geliyor.

“Onu çok iyi tanıdığımız için bize avantaj getirecek, çünkü bu en başından itibaren yüksek seviyede başlamamıza izin verecek.” dedi.