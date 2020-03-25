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Super Formula / Fuji Mart testi / Test raporu

Super Formula Fuji testi: Fukuzumi en hızlısı

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Super Formula Fuji testi: Fukuzumi en hızlısı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Mar 2020 06:06

Dandelion Racing sürücüsü Nirei Fukuzumi, Fuji Speedway'deki Super Formula sezon öncesi testinde en hızlı isim olmayı başardı.

Eski GP3 ve Formula 2 pilotu Fukuzumi, 130 dakikalık Çarşamba sabahı seansında iyi bir performans sergiledi ve yeni lastiklerle 1:20.785 yaparak Tomoki Nojiri'nin önünde en hızlı isim oldu.

Bu, Ryo Hirakawa'nın Salı öğleden sonraki en iyi derecesinden daha yavaştı.

Fuji'deki ikinci gün, Salı gününden bir saat sonra başladı ve seansın başlangıcında kırmızı bayrak ortaya çıktı.

Nakajima Racing'den Tadasuke Makino, bir mekanik arıza ile ikinci virajda yolda kaldı ve kırmızı bayraklara sebep oldu.

O noktada Kondo Racing'de Sacha Fenestraz 1:21.833 ile liderdi. Daha sonra Nojiri 1:21.775'le liderliği aldığı ve daha sonra 1:21.509 yaptı.

Salı gününün en hızlı ismi olan Hirakawa, bitime 30 dakikadan az bir süre kala 1:21.203 yapıp ilk sıraya oturdu. Ancak damalı bayraktan hemen önce Fukuzumi'den 1:20 785 geldi ve bu turuyla birlikte seansın en hızlı ismi oldu.

Nojiri, 1:20.942'lik derecesiyle Fukuzumi'nin 0.157 saniye gerisinde ikinci sırada kendisine yer buldu.

Hirakawa 0.418 saniye geride üçüncü olurken, Honda destekli çaylaklar Toshiki Oyu ve Nojiri'nin takım arkadaşı Juri Vips ilk beşi tamamlayan isimler oldular.

Son dünya şampiyonu Nick Cassidy, Toyota destekli sürücüler arasında en hızlı ikinci isimdi ve altıncı oldu.

Kazuki Nakajima, Sho Tsuboi, Sacha Fenestraz ve  Kenta Yamashita ilk onu tamamlayan isimler oldular.

Naoki Yamamoto (Dandelion) Fukuzumi'nin 1.3 saniye gerisinde 13. en hızlı isim olurken, Kamui Kobayashi 14. ve Tadasuke Makino ancak 16. olabildi.

Super Formula çaylakları Sergio Sette Camara (B-Max / Motopark) ve Tatiana Calderon (Drago Corse) salı günü derecelerini geliştirdiler. Camara 11. olurken,  Calderon son sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Poz. No. Sürücü Takım/Motor Derece Fark
1 6 Japan Nirei Fukuzumi Dandelion/Honda 1m20.785s  
2 16 Japan Tomoki Nojiri Mugen/Honda 1m20.942s 0.157s
3 20 Japan Ryo Hirakawa Impul/Toyota 1m21.203s 0.418s
4 65 Japan Toshiki Oyu Nakajima/Honda 1m21.596s 0.811s
5 15 Estonia Juri Vips Mugen/Honda 1m21.620s 0.835s
6 1 New Zealand Nick Cassidy TOM'S/Toyota 1m21.623s 0.838s
7 36 Japan Kazuki Nakajima TOM'S/Toyota 1m21.710s 0.925s
8 39 Japan Sho Tsuboi Inging/Toyota 1m21.729s 0.944s
9 4 France Sacha Fenestraz Kondo/Toyota 1m21.783s 0.998s
10 3 Japan Kenta Yamashita Kondo/Toyota 1m21.791s 1.006s
11 50 Brazil Sergio Sette Camara B-Max/Honda 1m21.856s 1.071s
12 38 Japan Hiroaki Ishiura Inging/Toyota 1m22.042s 1.257s
13 5 Japan Naoki Yamamoto Dandelion/Honda 1m22.132s 1.347s
14 7 Japan Kamui Kobayashi KCMG/Toyota 1m22.212s 1.427s
15 18 Japan Yuji Kunimoto KCMG/Toyota 1m22.236s 1.451s
16 64 Japan Tadasuke Makino Nakajima/Honda 1m22.259s 1.474s
17 51 France Charles Milesi B-Max/Honda 1m22.270s 1.485s
18 14 Japan Kazuya Oshima Inging/Toyota 1m22.285s 1.500s
19 19 Japan Yuhi Sekiguchi Impul/Toyota 1m22.534s 1.749s
20 12 Colombia Tatiana Calderon Drago Corse/Honda 1m23.111s 2.326s
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Bu Haber Hakkında

Seri Super Formula
Etkinlik Fuji Mart testi
Pilotlar Nirei Fukuzumi
Takımlar Dandelion Racing
Editör Jamie Klein

Super Formula Sıradaki seans

Autopolis

Autopolis

16 May - 17 May

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