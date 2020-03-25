Super Formula Fuji testi: Fukuzumi en hızlısı

Eski GP3 ve Formula 2 pilotu Fukuzumi, 130 dakikalık Çarşamba sabahı seansında iyi bir performans sergiledi ve yeni lastiklerle 1:20.785 yaparak Tomoki Nojiri'nin önünde en hızlı isim oldu.

Bu, Ryo Hirakawa'nın Salı öğleden sonraki en iyi derecesinden daha yavaştı.

Fuji'deki ikinci gün, Salı gününden bir saat sonra başladı ve seansın başlangıcında kırmızı bayrak ortaya çıktı.

Nakajima Racing'den Tadasuke Makino, bir mekanik arıza ile ikinci virajda yolda kaldı ve kırmızı bayraklara sebep oldu.

O noktada Kondo Racing'de Sacha Fenestraz 1:21.833 ile liderdi. Daha sonra Nojiri 1:21.775'le liderliği aldığı ve daha sonra 1:21.509 yaptı.

Salı gününün en hızlı ismi olan Hirakawa, bitime 30 dakikadan az bir süre kala 1:21.203 yapıp ilk sıraya oturdu. Ancak damalı bayraktan hemen önce Fukuzumi'den 1:20 785 geldi ve bu turuyla birlikte seansın en hızlı ismi oldu.

Nojiri, 1:20.942'lik derecesiyle Fukuzumi'nin 0.157 saniye gerisinde ikinci sırada kendisine yer buldu.

Hirakawa 0.418 saniye geride üçüncü olurken, Honda destekli çaylaklar Toshiki Oyu ve Nojiri'nin takım arkadaşı Juri Vips ilk beşi tamamlayan isimler oldular.

Son dünya şampiyonu Nick Cassidy, Toyota destekli sürücüler arasında en hızlı ikinci isimdi ve altıncı oldu.

Kazuki Nakajima, Sho Tsuboi, Sacha Fenestraz ve Kenta Yamashita ilk onu tamamlayan isimler oldular.

Naoki Yamamoto (Dandelion) Fukuzumi'nin 1.3 saniye gerisinde 13. en hızlı isim olurken, Kamui Kobayashi 14. ve Tadasuke Makino ancak 16. olabildi.

Super Formula çaylakları Sergio Sette Camara (B-Max / Motopark) ve Tatiana Calderon (Drago Corse) salı günü derecelerini geliştirdiler. Camara 11. olurken, Calderon son sırada yer aldı.

Seans sonucu: