WEC Fuji: #8 Toyota rahat kazandı, Alpine ile puanını eşitledi
Toyota, kendi evinde gerçekleştirilen yarışta dominant bir şekilde duble yaparken; yarışı kazanan #8 Toyota şampiyonada Alpine ile puanlarını eşitledi.
Hiper araç: #8 Toyota rahat kazandı, Peugeot dayanıklılık sorunları yaşadı
Kendi evinde yarışan Toyota GR010 araçları, yarış boyunca kendi liglerindelerdi ve Sebastien Buemi, Ryo Hirakawa ve Brendon Hartley'nin sürdüğü #8 araç, Kamui Kobayashi, Mike Conway ve Jose Maria Lopez'in sürdüğü #7 aracın önünde zafere ulaştı.
Pole'den başlayan Kobayashi, startta liderliğini korudu ve takım arkadaşı Buemi'nin önünde ufak bir fark yaratmayı başardı. Ancak ikinci saatin sonuna yaklaşırken, Buemi arayı kapamaya başladı ve bu noktada takım emirleri geldi. Takım, Buemi'nin sürdüğü ve daha hızlı olan #8 aracı öne geçirdi.
Stint'ler boyunca lastiklerine #7 araçtan daha iyi bakan #8 araç, liderliği almasının ardından bir daha tehdit altında kalmadı ve Hirakawa, damalı bayrağı takım arkadaşının 1 dakika 8 saniye önünde ilk sırada geçti. Bu, #8 aracın bu sezonki ikinci zaferi oldu. İlk zafer Le Mans'da gelmişti.
Bu zafer; Buemi, Hirakawa ve Hartley'nin sürdüğü #8 aracı, yarışı 3. sırada tamamlayan Alpine ile aynı puana getirdi. Fransız ekip, liderlik mücadelesinde hiç etkili bir faktör olamadı ve yarışı 2 tur geride tamamladı.
Peugeot, daha hızlı olan 9X8 aracı ile podyum için mücadele edebilecek gibi duruyordu ancak iki araç da dayanıklılık sorunları yaşadı.
#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne
Fotoğraf: Masahide Kamio
#94 Peugeot, ikinci saatte Alpine'in önünde 3. sırada gidiyordu ki yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere, 3. saatte bir yağ sızıntısından dolayı araçtan dumanlar çıkmaya başladı. #94 araç 20 dakikalık bir tamirin ardından piste geri döndü ama 3. sırasını kaybetti.
#93 Peugeot, yarışın ilk bölümünde zorlanmıştı ve 4. sırada yer alıyordu ancak diğer Peugeot sorun yaşayınca 3. sıraya yükseldi.
4. saatte 7 dakikalık bir tamir için pite giren #93 Peugeot, yarışı 3. sırada tamamlayamadı ve liderin 7 tur gerisinde dördüncü sırada finiş gördü.
#94 Peugeot ise teknik bir ihlalden dolayı 1 dakikalık dur kalk cezası çekti ve yarışı 15 tur geride tamamladı.
LMP2: WRT, JOTA'nın önünde ilk sırada
LMP2 sınıfında Robin Frijns, Sean Gelael ve Dries Vanthoor'un sürdüğü WRT #31 zafere ulaştı. Bu, #31 aracın bu sezonki ikinci zaferi oldu.
#31 WRT Oreca 07 - Gibson LMP2: Sean Gelael, Robin Frijns, Dries Vanthoor
Photo by: JEP / Motorsport Images
Dördüncü sıradan start alan #31 araç, Gelael'le birlikte harika bir start aldı, ilk turda liderliğe yükseldi ve yarış sonuna kadar zirveden inmedi.
#31 WRT'yi damalı bayrağa getiren Frijns, #38 JOTA'nın 16 saniye önündeydi. #28 JOTA ise podyumu tamamladı.
LMP2 Pro/Am'de ise zafer AF Corse süren Francois Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera üçlüsüne gitti.
GTE Pro: Ferrari 1-2, Porsche ve Corvette zorlandı
Ferrari, GTE Pro sınıfında rahat bir şekilde kazandı ve Alessandro Pier Guidi ile James Calado 2022'deki zaferlerini alarak puan avantajlarını artırdılar.
Yarışın ilk bölümlerinde iki Ferrari ve fabrika Porsche araçları arasında yakın bir mücadele geçse de ilk saatin sonunda İtalyan marka avantajı elime geçirdi ve 488 GTE Evo araçları 1-2 gittiler.
İkinci saate geldiğimizde, pole'den başlayan ve en önde yer alan Porsche olan #92 araç Ferrari'ye 15 saniye kaybetti.
#52 Ferrari, son saatte öne geçse de bitime 50 dakika kala #51 Ferrari'nin arkasına düştü. Böylelikle #51 Ferrari, #52'nin önünde kazandı ve duble yaptılar.
Kevin Estre ve Christensen, liderin 31 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldılar ve en hızlı Porsche oldular. #91 Porsche ise dördüncü sıradaydı.
Corvette Racing ise iki tur geride beşinci sırayı aldı. Hem pist limitlerinden ceza almak hem de ilk saatin sonunda pite gelirken yakıtlarının bitmesi, Corvette'e yardımcı olmadı.
GTE AM: Aston Martin ilk sırada
Son yarış olan Monza'da Henrique Charles'ın büyük kazasından geri dönen TF Sport Aston Martin, GTE Am sınıfında zafere ulaştı.
Sarah Bovy, Michelle Gatting ve Rahal Frey'den oluşan tamamen kadın pilot kadrosuna sahip Iron Dames Ferrari ekibi ikinci oldu.
WEC Fuji 6 Saat- yarış sonucu:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Tur
|Fark
|1
|8
| Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|232
|2
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|232
|1'08.382
|3
|36
| André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|230
|2 Laps
|4
|93
| Paul diResta
Mikkel Jensen
Jean-Eric Vergne
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|225
|7 Laps
|5
|31
| Sean Gelael
Robin Frijns
Dries Vanthoor
|Oreca 07
|LMP2
|225
|7 Laps
|6
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|224
|8 Laps
|7
|28
| Oliver Rasmussen
Ed Jones
Jonathan Aberdein
|Oreca 07
|LMP2
|224
|8 Laps
|8
|41
| Rui Andrade
Ferdinand Habsburg
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|224
|8 Laps
|9
|23
| Alex Lynn
Oliver Jarvis
Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|224
|8 Laps
|10
|9
| Robert Kubica
Louis Deletraz
Lorenzo Colombo
|Oreca 07
|LMP2
|224
|8 Laps
|11
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
William Owen
|Oreca 07
|LMP2
|224
|8 Laps
|12
|1
| Lilou Wadoux
Paul-Loup Chatin
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|223
|9 Laps
|13
|10
| Renger vanderZande
Ryan Cullen
Sébastien Bourdais
|Oreca 07
|LMP2
|223
|9 Laps
|14
|83
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Oreca 07
|LMP2
|223
|9 Laps
|15
|34
| Jakub Smiechowski
Alex Brundle
Esteban Gutierrez
|Oreca 07
|LMP2
|222
|10 Laps
|16
|35
| Jean Lahaye
Matthieu Lahaye
François Heriau
|Oreca 07
|LMP2
|221
|11 Laps
|17
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|217
|15 Laps
|18
|52
| Miguel Molina
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|217
|15 Laps
|19
|92
| Michael Christensen
Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|217
|15 Laps
|20
|94
| Loic Duval
Gustavo Menezes
James Rossiter
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|217
|15 Laps
|21
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|216
|16 Laps
|22
|64
| Tommy Milner
Nick Tandy
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|215
|17 Laps
|23
|33
| Ben Keating
Henrique Chaves Jr.
Marco Sorensen
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|213
|19 Laps
|24
|85
| Rahel Frey
Michelle Gatting
Sarah Bovy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|212
|20 Laps
|25
|777
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Charlie Fagg
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|212
|20 Laps
|26
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Davide Rigon
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|212
|20 Laps
|27
|98
| Paul DallaLana
David Pittard
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|212
|20 Laps
|28
|46
| Matteo Cairoli
Mikkel Pedersen
Nicolas Leutwiler
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|211
|21 Laps
|29
|71
| Franck Dezoteux
Pierre Ragues
Gabriel Aubry
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|211
|21 Laps
|30
|56
| Takeshi Kimura
Ollie Millroy
Ben Barnicoat
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|211
|21 Laps
|31
|88
| Fred Poordad
Patrick Lindsey
Jan Heylen
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|211
|21 Laps
|32
|21
| Simon Mann
Chris Ulrich
Toni Vilander
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|211
|21 Laps
|33
|60
| Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|211
|21 Laps
|34
|45
| Thomas Steven
James Allen
Rene Binder
|Oreca 07
|LMP2
|199
|33 Laps
|35
|86
| Michael Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|193
|39 Laps
|77
| Christian Ried
Sebastian Priaulx
Harry Tincknell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|128
|104 Laps
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