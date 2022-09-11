WEC Fuji: #8 Toyota rahat kazandı, Alpine ile puanını eşitledi

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Hiper araç: #8 Toyota rahat kazandı, Peugeot dayanıklılık sorunları yaşadı

Kendi evinde yarışan Toyota GR010 araçları, yarış boyunca kendi liglerindelerdi ve Sebastien Buemi, Ryo Hirakawa ve Brendon Hartley'nin sürdüğü #8 araç, Kamui Kobayashi, Mike Conway ve Jose Maria Lopez'in sürdüğü #7 aracın önünde zafere ulaştı.

Pole'den başlayan Kobayashi, startta liderliğini korudu ve takım arkadaşı Buemi'nin önünde ufak bir fark yaratmayı başardı. Ancak ikinci saatin sonuna yaklaşırken, Buemi arayı kapamaya başladı ve bu noktada takım emirleri geldi. Takım, Buemi'nin sürdüğü ve daha hızlı olan #8 aracı öne geçirdi.

Stint'ler boyunca lastiklerine #7 araçtan daha iyi bakan #8 araç, liderliği almasının ardından bir daha tehdit altında kalmadı ve Hirakawa, damalı bayrağı takım arkadaşının 1 dakika 8 saniye önünde ilk sırada geçti. Bu, #8 aracın bu sezonki ikinci zaferi oldu. İlk zafer Le Mans'da gelmişti.

Bu zafer; Buemi, Hirakawa ve Hartley'nin sürdüğü #8 aracı, yarışı 3. sırada tamamlayan Alpine ile aynı puana getirdi. Fransız ekip, liderlik mücadelesinde hiç etkili bir faktör olamadı ve yarışı 2 tur geride tamamladı.

Peugeot, daha hızlı olan 9X8 aracı ile podyum için mücadele edebilecek gibi duruyordu ancak iki araç da dayanıklılık sorunları yaşadı.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Fotoğraf: Masahide Kamio

#94 Peugeot, ikinci saatte Alpine'in önünde 3. sırada gidiyordu ki yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere, 3. saatte bir yağ sızıntısından dolayı araçtan dumanlar çıkmaya başladı. #94 araç 20 dakikalık bir tamirin ardından piste geri döndü ama 3. sırasını kaybetti.

#93 Peugeot, yarışın ilk bölümünde zorlanmıştı ve 4. sırada yer alıyordu ancak diğer Peugeot sorun yaşayınca 3. sıraya yükseldi.

4. saatte 7 dakikalık bir tamir için pite giren #93 Peugeot, yarışı 3. sırada tamamlayamadı ve liderin 7 tur gerisinde dördüncü sırada finiş gördü.

#94 Peugeot ise teknik bir ihlalden dolayı 1 dakikalık dur kalk cezası çekti ve yarışı 15 tur geride tamamladı.

LMP2: WRT, JOTA'nın önünde ilk sırada

LMP2 sınıfında Robin Frijns, Sean Gelael ve Dries Vanthoor'un sürdüğü WRT #31 zafere ulaştı. Bu, #31 aracın bu sezonki ikinci zaferi oldu.

#31 WRT Oreca 07 - Gibson LMP2: Sean Gelael, Robin Frijns, Dries Vanthoor Photo by: JEP / Motorsport Images

Dördüncü sıradan start alan #31 araç, Gelael'le birlikte harika bir start aldı, ilk turda liderliğe yükseldi ve yarış sonuna kadar zirveden inmedi.

#31 WRT'yi damalı bayrağa getiren Frijns, #38 JOTA'nın 16 saniye önündeydi. #28 JOTA ise podyumu tamamladı.

LMP2 Pro/Am'de ise zafer AF Corse süren Francois Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera üçlüsüne gitti.

GTE Pro: Ferrari 1-2, Porsche ve Corvette zorlandı

Ferrari, GTE Pro sınıfında rahat bir şekilde kazandı ve Alessandro Pier Guidi ile James Calado 2022'deki zaferlerini alarak puan avantajlarını artırdılar.

Yarışın ilk bölümlerinde iki Ferrari ve fabrika Porsche araçları arasında yakın bir mücadele geçse de ilk saatin sonunda İtalyan marka avantajı elime geçirdi ve 488 GTE Evo araçları 1-2 gittiler.

İkinci saate geldiğimizde, pole'den başlayan ve en önde yer alan Porsche olan #92 araç Ferrari'ye 15 saniye kaybetti.

#52 Ferrari, son saatte öne geçse de bitime 50 dakika kala #51 Ferrari'nin arkasına düştü. Böylelikle #51 Ferrari, #52'nin önünde kazandı ve duble yaptılar.

Kevin Estre ve Christensen, liderin 31 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldılar ve en hızlı Porsche oldular. #91 Porsche ise dördüncü sıradaydı.

Corvette Racing ise iki tur geride beşinci sırayı aldı. Hem pist limitlerinden ceza almak hem de ilk saatin sonunda pite gelirken yakıtlarının bitmesi, Corvette'e yardımcı olmadı.

GTE AM: Aston Martin ilk sırada

Son yarış olan Monza'da Henrique Charles'ın büyük kazasından geri dönen TF Sport Aston Martin, GTE Am sınıfında zafere ulaştı.

Sarah Bovy, Michelle Gatting ve Rahal Frey'den oluşan tamamen kadın pilot kadrosuna sahip Iron Dames Ferrari ekibi ikinci oldu.

WEC Fuji 6 Saat- yarış sonucu: