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WEC / Fuji Yarış raporu

WEC Fuji: #8 Toyota rahat kazandı, Alpine ile puanını eşitledi

Toyota, kendi evinde gerçekleştirilen yarışta dominant bir şekilde duble yaparken; yarışı kazanan #8 Toyota şampiyonada Alpine ile puanlarını eşitledi.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
, Editör
WEC Fuji: #8 Toyota rahat kazandı, Alpine ile puanını eşitledi
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Hiper araç: #8 Toyota rahat kazandı, Peugeot dayanıklılık sorunları yaşadı 

Kendi evinde yarışan Toyota GR010 araçları, yarış boyunca kendi liglerindelerdi ve Sebastien Buemi, Ryo Hirakawa ve Brendon Hartley'nin sürdüğü #8 araç, Kamui Kobayashi, Mike Conway ve Jose Maria Lopez'in sürdüğü #7 aracın önünde zafere ulaştı. 

Pole'den başlayan Kobayashi, startta liderliğini korudu ve takım arkadaşı Buemi'nin önünde ufak bir fark yaratmayı başardı. Ancak ikinci saatin sonuna yaklaşırken, Buemi arayı kapamaya başladı ve bu noktada takım emirleri geldi. Takım, Buemi'nin sürdüğü ve daha hızlı olan #8 aracı öne geçirdi. 

Stint'ler boyunca lastiklerine #7 araçtan daha iyi bakan #8 araç, liderliği almasının ardından bir daha tehdit altında kalmadı ve Hirakawa, damalı bayrağı takım arkadaşının 1 dakika 8 saniye önünde ilk sırada geçti. Bu, #8 aracın bu sezonki ikinci zaferi oldu. İlk zafer Le Mans'da gelmişti. 

Bu zafer; Buemi, Hirakawa ve Hartley'nin sürdüğü #8 aracı, yarışı 3. sırada tamamlayan Alpine ile aynı puana getirdi.  Fransız ekip, liderlik mücadelesinde hiç etkili bir faktör olamadı ve yarışı 2 tur geride tamamladı. 

Peugeot, daha hızlı olan 9X8 aracı ile podyum için mücadele edebilecek gibi duruyordu ancak iki araç da dayanıklılık sorunları yaşadı. 

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne

Fotoğraf: Masahide Kamio

#94 Peugeot, ikinci saatte Alpine'in önünde 3. sırada gidiyordu ki yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere, 3. saatte bir yağ sızıntısından dolayı araçtan dumanlar çıkmaya başladı. #94 araç 20 dakikalık bir tamirin ardından piste geri döndü ama 3. sırasını kaybetti. 

#93 Peugeot, yarışın ilk bölümünde zorlanmıştı ve 4. sırada yer alıyordu ancak diğer Peugeot sorun yaşayınca 3. sıraya yükseldi. 

4. saatte 7 dakikalık bir tamir için pite giren #93 Peugeot, yarışı 3. sırada tamamlayamadı ve liderin 7 tur gerisinde dördüncü sırada finiş gördü. 

#94 Peugeot ise teknik bir ihlalden dolayı 1 dakikalık dur kalk cezası çekti ve yarışı 15 tur geride tamamladı. 

LMP2: WRT, JOTA'nın önünde ilk sırada

LMP2 sınıfında Robin Frijns, Sean Gelael ve Dries Vanthoor'un sürdüğü WRT #31 zafere ulaştı. Bu, #31 aracın bu sezonki ikinci zaferi oldu. 

#31 WRT Oreca 07 - Gibson LMP2: Sean Gelael, Robin Frijns, Dries Vanthoor

#31 WRT Oreca 07 - Gibson LMP2: Sean Gelael, Robin Frijns, Dries Vanthoor

Photo by: JEP / Motorsport Images

Dördüncü sıradan start alan #31 araç, Gelael'le birlikte harika bir start aldı, ilk turda liderliğe yükseldi ve yarış sonuna kadar zirveden inmedi. 

#31 WRT'yi damalı bayrağa getiren Frijns, #38 JOTA'nın 16 saniye önündeydi. #28 JOTA ise podyumu tamamladı. 

LMP2 Pro/Am'de ise zafer AF Corse süren Francois Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera üçlüsüne gitti. 

GTE Pro: Ferrari 1-2, Porsche ve Corvette zorlandı 

Ferrari, GTE Pro sınıfında rahat bir şekilde kazandı ve Alessandro Pier Guidi ile James Calado 2022'deki zaferlerini alarak puan avantajlarını artırdılar. 

 

Yarışın ilk bölümlerinde iki Ferrari ve fabrika Porsche araçları arasında yakın bir mücadele geçse de ilk saatin sonunda İtalyan marka avantajı elime geçirdi ve 488 GTE Evo araçları 1-2 gittiler.

İkinci saate geldiğimizde, pole'den başlayan ve en önde yer alan Porsche olan #92 araç Ferrari'ye 15 saniye kaybetti. 

#52 Ferrari, son saatte öne geçse de bitime 50 dakika kala #51 Ferrari'nin arkasına düştü. Böylelikle #51 Ferrari, #52'nin önünde kazandı ve duble yaptılar. 

Kevin Estre ve Christensen, liderin 31 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldılar ve en hızlı Porsche oldular. #91 Porsche ise dördüncü sıradaydı. 

Corvette Racing ise iki tur geride beşinci sırayı aldı. Hem pist limitlerinden ceza almak hem de ilk saatin sonunda pite gelirken yakıtlarının bitmesi, Corvette'e yardımcı olmadı. 

GTE AM: Aston Martin ilk sırada

Son yarış olan Monza'da Henrique Charles'ın büyük kazasından geri dönen TF Sport Aston Martin, GTE Am sınıfında zafere ulaştı. 

 

Sarah Bovy, Michelle Gatting ve Rahal Frey'den oluşan tamamen kadın pilot kadrosuna sahip Iron Dames Ferrari ekibi ikinci oldu. 

WEC Fuji 6 Saat- yarış sonucu: 

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Tur Fark
1 8 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 232  
2 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 232 1'08.382
3 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 230 2 Laps
4 93 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 225 7 Laps
5 31 Indonesia Sean Gelael
Netherlands Robin Frijns
Belgium Dries Vanthoor 		Oreca 07 LMP2 225 7 Laps
6 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 224 8 Laps
7 28 Denmark Oliver Rasmussen
United Arab Emirates Ed Jones
South Africa Jonathan Aberdein 		Oreca 07 LMP2 224 8 Laps
8 41 Portugal Rui Andrade
Austria Ferdinand Habsburg
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 224 8 Laps
9 23 United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Oliver Jarvis
United States Josh Pierson 		Oreca 07 LMP2 224 8 Laps
10 9 Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
Italy Lorenzo Colombo 		Oreca 07 LMP2 224 8 Laps
11 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United States William Owen 		Oreca 07 LMP2 224 8 Laps
12 1 France Lilou Wadoux
France Paul-Loup Chatin
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 223 9 Laps
13 10 Netherlands Renger vanderZande
Ireland Ryan Cullen
France Sébastien Bourdais 		Oreca 07 LMP2 223 9 Laps
14 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Oreca 07 LMP2 223 9 Laps
15 34 Poland Jakub Smiechowski
United Kingdom Alex Brundle
Mexico Esteban Gutierrez 		Oreca 07 LMP2 222 10 Laps
16 35 France Jean Lahaye
France Matthieu Lahaye
France François Heriau 		Oreca 07 LMP2 221 11 Laps
17 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 217 15 Laps
18 52 Spain Miguel Molina
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 217 15 Laps
19 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 217 15 Laps
20 94 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
United Kingdom James Rossiter 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 217 15 Laps
21 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 216 16 Laps
22 64 United States Tommy Milner
United Kingdom Nick Tandy 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 215 17 Laps
23 33 United States Ben Keating
Portugal Henrique Chaves Jr.
Denmark Marco Sorensen 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 213 19 Laps
24 85 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Belgium Sarah Bovy 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 212 20 Laps
25 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Charlie Fagg 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 212 20 Laps
26 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Davide Rigon 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 212 20 Laps
27 98 Canada Paul DallaLana
United Kingdom David Pittard
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 212 20 Laps
28 46 Italy Matteo Cairoli
Denmark Mikkel Pedersen
Switzerland Nicolas Leutwiler 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 211 21 Laps
29 71 France Franck Dezoteux
France Pierre Ragues
France Gabriel Aubry 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 211 21 Laps
30 56 Japan Takeshi Kimura
United Kingdom Ollie Millroy
United Kingdom Ben Barnicoat 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 211 21 Laps
31 88 United States Fred Poordad
United States Patrick Lindsey
Belgium Jan Heylen 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 211 21 Laps
32 21 France Simon Mann
Switzerland Chris Ulrich
Finland Toni Vilander 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 211 21 Laps
33 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 211 21 Laps
34 45 United States Thomas Steven
Australia James Allen
Austria Rene Binder 		Oreca 07 LMP2 199 33 Laps
35 86 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 193 39 Laps
  77 Germany Christian Ried
United Kingdom Sebastian Priaulx
United Kingdom Harry Tincknell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 128 104 Laps
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