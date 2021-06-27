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MotoGP / Hollanda GP Haberler

Vinales, 2022'de Aprilia'ya geçmeye hazırlanıyor!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Maverick Vinales, 2021 MotoGP sezonunun sonunda Yamaha'dan Aprilia'ya geçerek herkesi şoke etmeye hazırlanıyor.

Vinales, 2022'de Aprilia'ya geçmeye hazırlanıyor!

MotoGP'de dokuz yarış galibiyeti bulunan Vinales, Yamaha ile 2022 sezonunun sonuna kadar devam edecek bir anlaşma imzalamıştı ancak Vinales ve Yamaha arasındaki ilişki son haftalarda giderek kötüleşti.

Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonunu kazanan Vinales, Almanya'da MotoGP kariyerinin en kötü hafta sonunu geçirdi ve takım arkadaşı Fabio Quartararo'nun podyuma çıktığı yarıştan puansız ayrıldı.

Mart ayındaki Katar GP'deki güçlü zaferinden bu yana form düşüşü yaşayan Vinales, sonraki yarışlarda podyum savaşında dahil olmakta zorlandı.

Vinales, Almanya yarışının ardından Yamaha'yı sert sözlerle eleştirdi ve takımın kendisine uygun ayarlar ya da motosiklet hazırlamadığını, bunun da büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi. Takımda artık bir test sürücüsü gibi hissettiğini söyleyen Vinales, her seferinde takım arkadaşlarının ayarlarını kullandığını belirtti.

Yamaha ve Vinales arasındaki ilişki, Vinales'in yeni takım şefi olarak Silvano Galbusera'nın atanmasının ardından da iyileşmedi.

Görünüşe bakılırsa Vinales, Yamaha'daki geleceğiyle ilgili artık pek fazla umut görmüyor ve yıl sonunda kontratını fesetmek istiyor.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport.com, hem Vinales hem de Yamaha'nın ortaklıkları için dostane bir yol aradıklarını öğrendi ancak henüz hiçbir şey sonuçlanmadı.

Vinales, Yamaha'dan ayrıldığı takdirde gelecek sezon şoke edici şekilde Aprilia'ya geçecek gibi görünüyor. Fakat Motorsport.com, pazar günü itibariyle henüz hiçbir anlaşma imzalanmadığını öğrendi.

Vinales, Assen'de pole pozisyonunu kazandı ve İspanyol sürücü bunu, Almanya GP'de sürdüğüyle aynı motosikletle aldığını söyledi. İspanyol sürücü, Assen'deki hafta sonunda motosiklette herhangi bir değişiklik yapmadığını da ekledi.

Eğer Yamaha'dan ayrılırsa, Japon markanın 2022 için yeni bir isme ihtiyacı olacak.

Mantıklı seçim, Franco Morbidelli'yi fabrika takımına almak olacak. Bu durumda Petronas SRT'nin emekli olduğu takdirde Valentino Rossi'ye ek olarak Morbidelli yerine de bir başka isim bulması gerekecek.

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