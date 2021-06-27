MotoGP Assen: Hollanda'da zafer Quartararo'nun, Yamaha duble yaptı
Ekleyen: Can Çarpıcı
2021 MotoGP sezonunun 9. yarışı olan Hollanda Grand Prix'sini Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo kazandı.
2021 MotoGP sezonunun 9. yarışı olan Hollanda Grand Prix'sini Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo kazandı.
Quartararo, 6. turda liderliği eline geçirdiği yarışta hatasız bir sürüş ortaya koyarak galibiyete uzanırken; Quartararo'nun takım arkadaşı Maverick Vinales, yarışı ikinci sırada tamamladı. Böylelikle Yamaha duble yapmış oldu.
Joan Mir, 10. sırada başladığı yarışta damalı bayrağı 3. sırada görerek podyumu tamamladı.
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MotoGP Assen: Hollanda'da zafer Quartararo'nun, Yamaha duble yaptı
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