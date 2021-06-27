Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Vinales, 2022'de Aprilia'ya geçmeye hazırlanıyor!
MotoGP / Hollanda GP Yarış raporu

MotoGP Assen: Hollanda'da zafer Quartararo'nun, Yamaha duble yaptı

Ekleyen:

2021 MotoGP sezonunun 9. yarışı olan Hollanda Grand Prix'sini Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo kazandı.

MotoGP Assen: Hollanda'da zafer Quartararo'nun, Yamaha duble yaptı

2021 MotoGP sezonunun 9. yarışı olan Hollanda Grand Prix'sini Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo kazandı.

Quartararo, 6. turda liderliği eline geçirdiği yarışta hatasız bir sürüş ortaya koyarak galibiyete uzanırken; Quartararo'nun takım arkadaşı Maverick Vinales, yarışı ikinci sırada tamamladı. Böylelikle Yamaha duble yapmış oldu.

Joan Mir, 10. sırada başladığı yarışta damalı bayrağı 3. sırada görerek podyumu tamamladı.

Detaylar geliyor...

paylaşım
yorumlar
Vinales, 2022'de Aprilia'ya geçmeye hazırlanıyor!

Önceki haber

Vinales, 2022'de Aprilia'ya geçmeye hazırlanıyor!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff, Red Bull’un güç ünitesi sorularına tepki göstermesine şaşırmış

29 dk
2
Formula 1

Steiner, Mazepin'e ''Mazespin'' hediyesi verdi

44 dk
3
Formula 1

Steiermark GP öncesi: Yarış gridi

2 s
4
Formula 1

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor

2 g
5
Formula 1

Leclerc: "Yarış için sıralama performansından biraz ödün verdik"

6 s
Son Haberler
MotoGP Assen: Hollanda'da zafer Quartararo'nun, Yamaha duble yaptı
MOTOGP

MotoGP Assen: Hollanda'da zafer Quartararo'nun, Yamaha duble yaptı

1dk
Vinales, 2022'de Aprilia'ya geçmeye hazırlanıyor!
MOTOGP

Vinales, 2022'de Aprilia'ya geçmeye hazırlanıyor!

3 s
MotoGP Assen: Isınma turlarında Vinales zirvede
MOTOGP

MotoGP Assen: Isınma turlarında Vinales zirvede

4 s
Quartararo: "Vinales'le savaşta 'akıllı' olmalıyım"
MOTOGP

Quartararo: "Vinales'le savaşta 'akıllı' olmalıyım"

6 s
Marquez: ''İkinci antrenmanda yaptığım kaza beni çok etkiledi''
MOTOGP

Marquez: ''İkinci antrenmanda yaptığım kaza beni çok etkiledi''

7 s
Son Videolar
MotoGP Hollanda GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
2 s

MotoGP Hollanda GP grid pozisyonları

MotoGP: VR46, Ducati'yle üç senelik anlaşma imzaladı 00:32
MotoGP
25 Haz 2021

MotoGP: VR46, Ducati'yle üç senelik anlaşma imzaladı

MotoGP: Assen'de sanal tur 01:43
MotoGP
24 Haz 2021

MotoGP: Assen'de sanal tur

MotoGP Almanya GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
19 Haz 2021

MotoGP Almanya GP grid pozisyonları

MotoGP: Sachsenring'de sanal bir tur 01:29
MotoGP
18 Haz 2021

MotoGP: Sachsenring'de sanal bir tur

Daha fazlası
Can Çarpıcı
Moto2 Assen: Raul Fernandez, 9. sıraya kadar gerilediği yarışı kazanmayı başardı Assen
Moto2

Moto2 Assen: Raul Fernandez, 9. sıraya kadar gerilediği yarışı kazanmayı başardı

Norris, sıralamalarda aldığı sonuca şaşırmış Steiermark GP
Formula 1

Norris, sıralamalarda aldığı sonuca şaşırmış

Horner: "Mercedes'in elinde biraz daha zaman olduğunu düşünüyorduk" Steiermark GP
Formula 1

Horner: "Mercedes'in elinde biraz daha zaman olduğunu düşünüyorduk"

Çok Okunanlar Bugün

Wolff, Red Bull’un güç ünitesi sorularına tepki göstermesine şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Wolff, Red Bull’un güç ünitesi sorularına tepki göstermesine şaşırmış

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor
Formula 1 Formula 1

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor

Steiermark GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Steiermark GP öncesi: Yarış gridi

Steiner, Mazepin'e ''Mazespin'' hediyesi verdi
Formula 1 Formula 1

Steiner, Mazepin'e ''Mazespin'' hediyesi verdi

Ferrari, DRS bölgesindeki hız kaybı karşısında şaşkın
Formula 1 Formula 1

Ferrari, DRS bölgesindeki hız kaybı karşısında şaşkın

Steiermark GP: Verstappen ve Red Bull arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!
Formula 1 Formula 1

Steiermark GP: Verstappen ve Red Bull arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!

Steiermark GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Formula 1 Formula 1

Steiermark GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Leclerc: "Yarış için sıralama performansından biraz ödün verdik"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Yarış için sıralama performansından biraz ödün verdik"

Son Haberler

MotoGP Assen: Hollanda'da zafer Quartararo'nun, Yamaha duble yaptı
MotoGP MotoGP

MotoGP Assen: Hollanda'da zafer Quartararo'nun, Yamaha duble yaptı

Vinales, 2022'de Aprilia'ya geçmeye hazırlanıyor!
MotoGP MotoGP

Vinales, 2022'de Aprilia'ya geçmeye hazırlanıyor!

MotoGP Assen: Isınma turlarında Vinales zirvede
MotoGP MotoGP

MotoGP Assen: Isınma turlarında Vinales zirvede

Quartararo: "Vinales'le savaşta 'akıllı' olmalıyım"
MotoGP MotoGP

Quartararo: "Vinales'le savaşta 'akıllı' olmalıyım"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.