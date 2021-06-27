MotoGP Assen: Isınma turlarında Vinales zirvede

Yamaha sürücüsü Maverick Vinales, bugün sabah gerçekleştirilen ısınma turlarında zirvede yer almayı başardı. Ancak padokun odak noktası pistte olanlar değil, Vinales'in Yamaha'dan ayrılabileceği yönündeki söylentilerdi.

İspanyol sürücünün bu yıl sonunda sözleşmesi bitiyor ve iddialara göre Aprilia'ya geçiş yapacak. Şimdilik bu haberler doğrulanmadı.

Söylentiler, ısınma turlarında olanlardan daha fazla konuşulurken, İspanyol sürücü 1:32.569'luk turuyla seansı zirvede tamamladı.

Bu tur, Fabio Quartararo'dan 0.329 saniye daha iyiydi. İlk üçü Suzuki sürücüsü Alex Rins tamamladı.

LCR Honda'dan Takaaki Nakagami, Marc Marquez'in hemen önünde dördüncü sırada yer aldı ve en iyi Honda sürücüsü oldu.

Johann Zarco ise Pramac Ducati ile, PolEspargaro'nun hemen önünde altıncı sırada yer aldı.

Tech KTM'den Iker Lecuona, Ducati'den Pecco Bagnaia ve MotoGP efsanesi Valentino Rossi'nin önünde sekizinci oldu. Rossi'nin turu 1:33.355'ti.

Yarış bugün TSi 15:00'te başlayacak.

Seans sonucu: