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MotoGP / Hollanda GP Haberler

MotoGP Assen: Isınma turlarında Vinales zirvede

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Yamaha sürücüsü Maverick Vinales, ısınma turlarında zirvede yer almayı başardı.

MotoGP Assen: Isınma turlarında Vinales zirvede

Yamaha sürücüsü Maverick Vinales, bugün sabah gerçekleştirilen ısınma turlarında zirvede yer almayı başardı. Ancak padokun odak noktası pistte olanlar değil, Vinales'in Yamaha'dan ayrılabileceği yönündeki söylentilerdi.

İspanyol sürücünün bu yıl sonunda sözleşmesi bitiyor ve iddialara göre Aprilia'ya geçiş yapacak. Şimdilik bu haberler doğrulanmadı.

Söylentiler, ısınma turlarında olanlardan daha fazla konuşulurken, İspanyol sürücü 1:32.569'luk turuyla seansı zirvede tamamladı.

Bu tur, Fabio Quartararo'dan 0.329 saniye daha iyiydi. İlk üçü Suzuki sürücüsü Alex Rins tamamladı.

LCR Honda'dan Takaaki Nakagami, Marc Marquez'in hemen önünde dördüncü sırada yer aldı ve en iyi Honda sürücüsü oldu.

Johann Zarco ise Pramac Ducati ile, PolEspargaro'nun hemen önünde altıncı sırada yer aldı.

Tech KTM'den Iker Lecuona, Ducati'den Pecco Bagnaia ve MotoGP efsanesi Valentino Rossi'nin önünde sekizinci oldu. Rossi'nin turu 1:33.355'ti.

Yarış bugün TSi 15:00'te başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Maverick Viñales Yamaha 12 1'32.569  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 12 1'32.898 0.329
3 Spain Alex Rins Suzuki 12 1'32.924 0.355
4 Japan Takaaki Nakagami Honda 12 1'32.950 0.381
5 Spain Marc Marquez Honda 13 1'32.996 0.427
6 France Johann Zarco Ducati 13 1'33.088 0.519
7 Spain Pol Espargaro Honda 13 1'33.228 0.659
8 Spain Iker Lecuona KTM 13 1'33.270 0.701
9 Italy Francesco Bagnaia Ducati 11 1'33.326 0.757
10 Italy Valentino Rossi Yamaha 13 1'33.355 0.786
11 Italy Danilo Petrucci KTM 13 1'33.356 0.787
12 Spain Joan Mir Suzuki 11 1'33.422 0.853
13 Australia Jack Miller Ducati 12 1'33.450 0.881
14 South Africa Brad Binder KTM 13 1'33.719 1.150
15 Spain Alex Marquez Honda 12 1'33.809 1.240
16 Spain Aleix Espargaro Aprilia 13 1'33.891 1.322
17 Portugal Miguel Oliveira KTM 10 1'33.957 1.388
18 United States Garrett Gerloff Yamaha 13 1'34.134 1.565
19 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 11 1'34.144 1.575
20 Italy Enea Bastianini Ducati 13 1'34.186 1.617
21 Italy Luca Marini Ducati 12 1'34.308 1.739
22 Spain Jorge Martin Ducati 11 1'34.439 1.870
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