Almanya GP: Quartararo rahat şekilde kazandı, Bagnaia yine kaza yaptı!

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Almanya'da, oldukça iyi şartlarda gerçekleştirilen yarışa Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia ilk sıradan başladı.

Fakat Fabio Quartararo yarışa çok iyi başladı ve ilk viraja gelirken geç frenajla liderliği eline geçirmeyi başardı.

Bagnaia bir sonraki turda Quartararo'ya ilk virajda atak yaptı ancak Fransız sürücü kendisine yanıt verdi ve yerini korudu.

Üçüncülük savaşında ise Aleix Espargaro ve Johann Zarco birbirleriyle çekişmeye başladılar. Bu noktada sıralama Quartararo, Bagnaia, Zarco ve Espargaro şeklindeydi.

Üçüncü tur itibariyle büyük bir drama yaşandı ve Bagnaia, liderlik için Quartararo'yu zorlarken ilk virajda düşerek yarışa veda etti. Saniyeler sonra Joan Mir de aynı virajda yerde kaldı ve o da yarışa veda etti.

Quartararo bu olayın ardından galibiyet mücadelesinde yalnız kalırken, Yarışın orta noktasında Zarco farkı 1 saniye civarına indirdi. Fakat son bölümde Quartararo çok daha hızlıydı ve bir noktada avantajını 3 saniyeye kadar çıkardı.

Yarışın kalan bölümünde hata yapmayan Quartararo, damalı bayrağı ilk sırada görerek arka arkaya ikinci, bu yılki ise üçüncü galibiyetini elde etti.

Francesco Bagnaia, Ducati Team crash Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo bu sonuçla puanını 172'ye çıkardı ve şampiyonada farkı iyice açmış oldu.

Zarco, Aleix Espargaro'yu geçmesinin ardından üçüncülüğe çıktı ve Bagnaia'nın kazasıyla da ikinciliğe yükseldi. Bir ara Quartararo ile farkı kapatsa da, sonrasında aynı tempoda devam edemedi ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Fransız sürücü bu sonuçla arka arkaya ikinci podyumunu alırken, şampiyona üçüncülüğüne çıkmış oldu.

Üçüncülük mücadelesi son bölümde Espargaro ve Jack Miller arasında geçti. Miller, uzun tur cezasını çektiği yarışta güçlü bir sürüş çıkardı ve üçüncülük için Aprilia sürücüsünü sıkıştırdı.

Espargaro, Miller'ın yoğun baskısına rağmen uzun süre yerini korudu fakat bitime üç tur kala yaptığı hatayla podyumu Avustralyalı sürücüye bırakmış oldu.

Kalan turlarda hata yapmayan Miller, damalı bayrağı üçüncü sırada görerek bu yılki üçüncü podyumunu aldı.

Son beş yarışın dördünde podyuma çıkan Espargaro, podyuma yine çok yakındı ancak bitime üç tur kala yaptığı hatayla dördüncü sırada finiş gördü.

Son yarışlarda iyi performans sergileyen VR46 sürücüsü Luca Marini, yarışta sessiz sedasız iyi performans çıkaran bir başka isimdi ve güçlü bir yükseliş gerçekleştirmesinin ardından beşinci olarak bu yılki en iyi sonucunu yakaladı.

Luca Marini, VR46 Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ameliyat sonrası iyileşme sürecine devam eden Jorge Martin, yarışı altıncı sırada tamamlarken, KTM sürüsü Brad Binder yedinci, Fabio di Giannatonio sekizinci ve Miguel Oliveira dokuzuncu oldu.

İlk onu Gresini Ducati ile gerilerde kalan Enea Bastianini tamamladı.

Yarış Honda sürücüleri için pek iyi geçmedi. Alex Marquez ve Pol Espargaro mekanik sorunlarla yarış dışı kalırken, LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami kaza yaptı.

Ayrıca Aprilia sürücüsü Maverick Vinales de İtalyan markayla en iyi yarışını çıkarıp, dördüncü sıra için takım arkadaşı Espargaro'yu zorlarken motosikletinde oluşan mekanik arızayla yarışa veda etti.

Sadece 16 sürücünün finiş gördüğü yarışta Marco Bezzecchi 11. olurken, Raul Fernandez 12. ve Franco Morbidelli 13. oldu.

Finiş gören son isimler Andrea Dovizioso, Ramy Gardner ve Stefan Bradl oldu.

MotoGP'de sezonun bir sonraki yarışı 26 Haziran'da Assen'de yapılacak ve Quartararo oraya 34 puan farkla lider gidiyor.

Yarış sonucu: