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MotoGP / Almanya GP Yarış raporu

Almanya GP: Quartararo rahat şekilde kazandı, Bagnaia yine kaza yaptı!

2022 MotoGP sezonunun 10. yarışı olan Almanya Grand Prix'sini Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Almanya GP: Quartararo rahat şekilde kazandı, Bagnaia yine kaza yaptı!
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Almanya'da, oldukça iyi şartlarda gerçekleştirilen yarışa Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia ilk sıradan başladı. 

Fakat Fabio Quartararo yarışa çok iyi başladı ve ilk viraja gelirken geç frenajla liderliği eline geçirmeyi başardı.

Bagnaia bir sonraki turda Quartararo'ya ilk virajda atak yaptı ancak Fransız sürücü kendisine yanıt verdi ve yerini korudu.

Üçüncülük savaşında ise Aleix Espargaro ve Johann Zarco birbirleriyle çekişmeye başladılar. Bu noktada sıralama Quartararo, Bagnaia, Zarco ve Espargaro şeklindeydi.

Üçüncü tur itibariyle büyük bir drama yaşandı ve Bagnaia, liderlik için Quartararo'yu zorlarken ilk virajda düşerek yarışa veda etti. Saniyeler sonra Joan Mir de aynı virajda yerde kaldı ve o da yarışa veda etti.

Quartararo bu olayın ardından galibiyet mücadelesinde yalnız kalırken, Yarışın orta noktasında Zarco farkı 1 saniye civarına indirdi. Fakat son bölümde Quartararo çok daha hızlıydı ve bir noktada avantajını 3 saniyeye kadar çıkardı.

Yarışın kalan bölümünde hata yapmayan Quartararo, damalı bayrağı ilk sırada görerek arka arkaya ikinci, bu yılki ise üçüncü galibiyetini elde etti.

Francesco Bagnaia, Ducati Team crash

Francesco Bagnaia, Ducati Team crash

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo bu sonuçla puanını 172'ye çıkardı ve şampiyonada farkı iyice açmış oldu.

Zarco, Aleix Espargaro'yu geçmesinin ardından üçüncülüğe çıktı ve Bagnaia'nın kazasıyla da ikinciliğe yükseldi. Bir ara Quartararo ile farkı kapatsa da, sonrasında aynı tempoda devam edemedi ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Fransız sürücü bu sonuçla arka arkaya ikinci podyumunu alırken, şampiyona üçüncülüğüne çıkmış oldu.

Üçüncülük mücadelesi son bölümde Espargaro ve Jack Miller arasında geçti. Miller, uzun tur cezasını çektiği yarışta güçlü bir sürüş çıkardı ve üçüncülük için Aprilia sürücüsünü sıkıştırdı.

Espargaro, Miller'ın yoğun baskısına rağmen uzun süre yerini korudu fakat bitime üç tur kala yaptığı hatayla podyumu Avustralyalı sürücüye bırakmış oldu.

Kalan turlarda hata yapmayan Miller, damalı bayrağı üçüncü sırada görerek bu yılki üçüncü podyumunu aldı.

Son beş yarışın dördünde podyuma çıkan Espargaro, podyuma yine çok yakındı ancak bitime üç tur kala yaptığı hatayla dördüncü sırada finiş gördü.

Son yarışlarda iyi performans sergileyen VR46 sürücüsü Luca Marini, yarışta sessiz sedasız iyi performans çıkaran bir başka isimdi ve güçlü bir yükseliş gerçekleştirmesinin ardından beşinci olarak bu yılki en iyi sonucunu yakaladı.

Luca Marini, VR46 Racing Team

Luca Marini, VR46 Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ameliyat sonrası iyileşme sürecine devam eden Jorge Martin, yarışı altıncı sırada tamamlarken, KTM sürüsü Brad Binder yedinci, Fabio di Giannatonio sekizinci ve Miguel Oliveira dokuzuncu oldu.

İlk onu Gresini Ducati ile gerilerde kalan Enea Bastianini tamamladı.

Yarış Honda sürücüleri için pek iyi geçmedi. Alex Marquez ve Pol Espargaro mekanik sorunlarla yarış dışı kalırken, LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami kaza yaptı.

Ayrıca Aprilia sürücüsü Maverick Vinales de İtalyan markayla en iyi yarışını çıkarıp, dördüncü sıra için takım arkadaşı Espargaro'yu zorlarken motosikletinde oluşan mekanik arızayla yarışa veda etti.

Sadece 16 sürücünün finiş gördüğü yarışta Marco Bezzecchi 11. olurken, Raul Fernandez 12. ve Franco Morbidelli 13. oldu.

Finiş gören son isimler Andrea Dovizioso, Ramy Gardner ve Stefan Bradl oldu.

MotoGP'de sezonun bir sonraki yarışı 26 Haziran'da Assen'de yapılacak ve Quartararo oraya 34 puan farkla lider gidiyor.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 France Fabio Quartararo Yamaha 30 -    
2 France Johann Zarco Ducati 30 4.939 4.939 4.939
3 Australia Jack Miller Ducati 30 8.372 8.372 3.433
4 Spain Aleix Espargaro Aprilia 30 9.113 9.113 0.741
5 Italy Luca Marini Ducati 30 11.679 11.679 2.566
6 Spain Jorge Martin Ducati 30 13.164 13.164 1.485
7 South Africa Brad Binder KTM 30 15.405 15.405 2.241
8 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 30 15.851 15.851 0.446
9 Portugal Miguel Oliveira KTM 30 19.740 19.740 3.889
10 Italy Enea Bastianini Ducati 30 21.611 21.611 1.871
11 Italy Marco Bezzecchi Ducati 30 23.175 23.175 1.564
12 Spain Raul Fernandez KTM 30 26.548 26.548 3.373
13 Italy Franco Morbidelli Yamaha 30 29.014 29.014 2.466
14 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 30 30.680 30.680 1.666
15 Australia Remy Gardner KTM 30 30.812 30.812 0.132
16 Germany Stefan Bradl Honda 30 52.040 52.040 21.228
  Spain Pol Espargaro Honda 22      
  Spain Maverick Viñales Aprilia 19      
  Japan Takaaki Nakagami Honda 6      
  Spain Alex Marquez Honda 6      
  South Africa Darryn Binder Yamaha 5      
  Italy Francesco Bagnaia Ducati 3      
  Spain Joan Mir Suzuki 3      
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