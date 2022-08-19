MotoGP, 2023 sezonundan itibaren sprint yarışı düzenlemeyi düşünüyor!

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2021 sezonunda ilk kez sprint yarışı düzenleyen F1, Silverstone, Monza ve Brezilya'da üç deneme gerçekleştirmiş, bu denemelerin seyirciler tarafından olumlu karşılanmasının ardından formatı kalıcı hale getirmeye karar vermişti.

Her sene Motorsport Network ile dünya çapında bir anket düzenleyen Dorna Sports, sprint yarışlarına sıcak bakmaya başlamış vaziyette ve Cuma günü gerçekleştirilecek Grand Prix Komisyonu'nda bu fikir masaya gelecek.

Ancak F1 her yıl sadece üç sprint yarışı düzenlerken, MotoGP için plan -tıpkı WSBK'de olduğu gibi- her hafta sonu sprint yarışı yapılması. Tur sayısı ana yarışın yarısı kadar olacak ve sürücülere yarım puan verilecek.

Bir diğer farklılık ise sprint yarışı sonucuna göre ana yarışın sıralamasının belirlenmeyecek olması, planlara göre mevcut sıralama formatı aynı şekilde devam edecek.

Yeni formata uyum sağlamak için herhangi bir antrenman seansının ve Pazar günü yarıştan önce gerçekleştirilen ısınma turlarının kaldırılması da bekleniyor.

Şu an için bu fikir sadece MotoGP için geçerli, Moto2 ve Moto3 bir süre daha mevcut hafta sonu formatını koruyacak.

Henüz detaylar tamamlanmış değil, fakat neredeyse tüm takımların format değişikliğine sıcak baktığı söylenmekte. Eğer bu gerçekleşirse, seri 2013'teki sıralama formatından 9 yıl sonra ilk kez bu denli büyük bir format değişikliğiyle karşı karşıya gelecek.

O günden bu yana hem dünya, hem de motor sporları çok değişti, ancak ufak değişiklikler dışında MotoGP'de her şey aynı kaldı. Dolayısıyla, sprint yarışlarının yeni bir heyecan getirmesini umut etmek pek de yanlış olmayacak.

Start action Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images