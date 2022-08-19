MotoGP Avusturya 2. antrenman: Zarco lider, Ducati sürücüleri öne çıktı
Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco, MotoGP Avusturya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını Jack Miller'ın önünde lider tamamladı.
Sabah gerçekleştirilen ilk antrenman seansının aksine pist tamamen kuruydu ve bu da tur zamanlarının sabaha göre gelişmesini sağladı.
Ducati'den Francesco Bagnaia, seansın ilk bölümünde 1:30.591'lik bir tur zamanı yakaladı ve liderliğe yükseldi. Sonrasında onu Suzuki sürücüsü Alex Rins geçerken, hemen ardından Fabio Quartararo 1:30.285'lik bir tur çıkardı ve seansın yeni lideri oldu.
Seansın son kısmında yumuşak lastiklerle hızlı turlar gelmeye başladı ve Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, 1:30.119'luk turuyla liderliği eline geçirdi.
Jack Miller, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Martin bir sonraki turda 1:29.866 yapsa da, Miller 1:29.861'lik bir tur çıkardı ve liderliğin yeni sahibi oldu.
Ancak son sözü Pramac Ducati'den Johann Zarco söyledi ve 1:29.837 ile seansı lider tamamlayan isim oldu.
Seansın son bölümünde yağan yağmurun da etkisiyle derecelerde değişiklik yaşanmadı ve Miller, 0.024 saniye geride ikinci olurken, Martin 0.029 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.
Böylelikle ilk üçte üç Ducati sürücü yer aldı.
Yamaha'dan Fabio Quartararo, Ducati sürücülerinin en iyi takipçisiydi ve 0.040 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.
Son yarışlara damgasını vuran Bagnaia beşinci olurken, onu Luca Marini, Marco Bezzechhi ve Enea Bastianini takip etti.
Aprilia sürücüsü Maverick Vinales yakın geçen seansta dokuzuncu olurken, takım arkadaşı Aleix Espargaro 11. sırada oldu. İki Aprilia sürücüsünün arasında KTM'den Brad Binder yer aldı.
Binder'ın takım arkadaşı Miguel Oliveira, seans içerisinde kaza yaptı ve 22. oldu.
Her iki Suzuki sürücüsü de ilk onun dışında kalırken Alex Rins 13., Joan Mir ise 15. sırada ilk yer aldı.
İkinci antrenman sonucu:
|S?ra
|Src
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Johann Zarco
|Ducati
|1'29.837
|2
|Jack Miller
|Ducati
|1'29.861
|0.024
|0.024
|3
|Jorge Martin
|Ducati
|1'29.866
|0.029
|0.005
|4
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|1'29.877
|0.040
|0.011
|5
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|1'29.997
|0.160
|0.120
|6
|Luca Marini
|Ducati
|1'30.030
|0.193
|0.033
|7
|Marco Bezzecchi
|Ducati
|1'30.066
|0.229
|0.036
|8
|Enea Bastianini
|Ducati
|1'30.066
|0.229
|0.000
|9
|Maverick Viales
|Aprilia
|1'30.113
|0.276
|0.047
|10
|Brad Binder
|KTM
|1'30.128
|0.291
|0.015
|11
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|1'30.147
|0.310
|0.019
|12
|Takaaki Nakagami
|Honda
|1'30.311
|0.474
|0.164
|13
|Alex Rins
|Suzuki
|1'30.321
|0.484
|0.010
|14
|Pol Espargaro
|Honda
|1'30.364
|0.527
|0.043
|15
|Joan Mir
|Suzuki
|1'30.455
|0.618
|0.091
|16
|Alex Marquez
|Honda
|1'30.509
|0.672
|0.054
|17
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|1'30.617
|0.780
|0.108
|18
|Andrea Dovizioso
|Yamaha
|1'30.639
|0.802
|0.022
|19
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|1'30.700
|0.863
|0.061
|20
|Lorenzo Savadori
|Aprilia
|1'30.874
|1.037
|0.174
|21
|Stefan Bradl
|Honda
|1'31.182
|1.345
|0.308
|22
|Miguel Oliveira
|KTM
|1'31.315
|1.478
|0.133
|23
|Remy Gardner
|KTM
|1'31.324
|1.487
|0.009
|24
|Darryn Binder
|Yamaha
|1'31.575
|1.738
|0.251
|25
|Raul Fernandez
|KTM
|1'31.978
|2.141
|0.403
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Jorge Martin, Pramac Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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