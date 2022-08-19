MotoGP Avusturya 2. antrenman: Zarco lider, Ducati sürücüleri öne çıktı

Haberi dinle

Sabah gerçekleştirilen ilk antrenman seansının aksine pist tamamen kuruydu ve bu da tur zamanlarının sabaha göre gelişmesini sağladı.

Ducati'den Francesco Bagnaia, seansın ilk bölümünde 1:30.591'lik bir tur zamanı yakaladı ve liderliğe yükseldi. Sonrasında onu Suzuki sürücüsü Alex Rins geçerken, hemen ardından Fabio Quartararo 1:30.285'lik bir tur çıkardı ve seansın yeni lideri oldu.

Seansın son kısmında yumuşak lastiklerle hızlı turlar gelmeye başladı ve Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, 1:30.119'luk turuyla liderliği eline geçirdi.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin bir sonraki turda 1:29.866 yapsa da, Miller 1:29.861'lik bir tur çıkardı ve liderliğin yeni sahibi oldu.

Ancak son sözü Pramac Ducati'den Johann Zarco söyledi ve 1:29.837 ile seansı lider tamamlayan isim oldu.

Seansın son bölümünde yağan yağmurun da etkisiyle derecelerde değişiklik yaşanmadı ve Miller, 0.024 saniye geride ikinci olurken, Martin 0.029 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Böylelikle ilk üçte üç Ducati sürücü yer aldı.

Yamaha'dan Fabio Quartararo, Ducati sürücülerinin en iyi takipçisiydi ve 0.040 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

Son yarışlara damgasını vuran Bagnaia beşinci olurken, onu Luca Marini, Marco Bezzechhi ve Enea Bastianini takip etti.

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales yakın geçen seansta dokuzuncu olurken, takım arkadaşı Aleix Espargaro 11. sırada oldu. İki Aprilia sürücüsünün arasında KTM'den Brad Binder yer aldı.

Binder'ın takım arkadaşı Miguel Oliveira, seans içerisinde kaza yaptı ve 22. oldu.

Her iki Suzuki sürücüsü de ilk onun dışında kalırken Alex Rins 13., Joan Mir ise 15. sırada ilk yer aldı.

İkinci antrenman sonucu:

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images