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MotoGP / Avusturya GP Antrenman raporu

MotoGP Avusturya 2. antrenman: Zarco lider, Ducati sürücüleri öne çıktı

Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco, MotoGP Avusturya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını Jack Miller'ın önünde lider tamamladı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
MotoGP Avusturya 2. antrenman: Zarco lider, Ducati sürücüleri öne çıktı
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Sabah gerçekleştirilen ilk antrenman seansının aksine pist tamamen kuruydu ve bu da tur zamanlarının sabaha göre gelişmesini sağladı.

Ducati'den Francesco Bagnaia, seansın ilk bölümünde 1:30.591'lik bir tur zamanı yakaladı ve liderliğe yükseldi. Sonrasında onu Suzuki sürücüsü Alex Rins geçerken, hemen ardından Fabio Quartararo 1:30.285'lik bir tur çıkardı ve seansın yeni lideri oldu.

Seansın son kısmında yumuşak lastiklerle hızlı turlar gelmeye başladı ve Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, 1:30.119'luk turuyla liderliği eline geçirdi.

Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin bir sonraki turda 1:29.866 yapsa da, Miller 1:29.861'lik bir tur çıkardı ve liderliğin yeni sahibi oldu.

Ancak son sözü Pramac Ducati'den Johann Zarco söyledi ve 1:29.837 ile seansı lider tamamlayan isim oldu.

Seansın son bölümünde yağan yağmurun da etkisiyle derecelerde değişiklik yaşanmadı ve Miller, 0.024 saniye geride ikinci olurken, Martin 0.029 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Böylelikle ilk üçte üç Ducati sürücü yer aldı.

Yamaha'dan Fabio Quartararo, Ducati sürücülerinin en iyi takipçisiydi ve 0.040 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

Son yarışlara damgasını vuran Bagnaia beşinci olurken, onu Luca Marini, Marco Bezzechhi ve Enea Bastianini takip etti.

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales yakın geçen seansta dokuzuncu olurken, takım arkadaşı Aleix Espargaro 11. sırada oldu. İki Aprilia sürücüsünün arasında  KTM'den Brad Binder yer aldı.

Binder'ın takım arkadaşı Miguel Oliveira, seans içerisinde kaza yaptı ve 22. oldu.

Her iki Suzuki sürücüsü de ilk onun dışında kalırken Alex Rins 13., Joan Mir ise 15. sırada ilk yer aldı.

İkinci antrenman sonucu:

S?ra Src Motosiklet Zaman Fark Ara
1 France Johann Zarco Ducati 1'29.837    
2 Australia Jack Miller Ducati 1'29.861 0.024 0.024
3 Spain Jorge Martin Ducati 1'29.866 0.029 0.005
4 France Fabio Quartararo Yamaha 1'29.877 0.040 0.011
5 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'29.997 0.160 0.120
6 Italy Luca Marini Ducati 1'30.030 0.193 0.033
7 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'30.066 0.229 0.036
8 Italy Enea Bastianini Ducati 1'30.066 0.229 0.000
9 Spain Maverick Viales Aprilia 1'30.113 0.276 0.047
10 South Africa Brad Binder KTM 1'30.128 0.291 0.015
11 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'30.147 0.310 0.019
12 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'30.311 0.474 0.164
13 Spain Alex Rins Suzuki 1'30.321 0.484 0.010
14 Spain Pol Espargaro Honda 1'30.364 0.527 0.043
15 Spain Joan Mir Suzuki 1'30.455 0.618 0.091
16 Spain Alex Marquez Honda 1'30.509 0.672 0.054
17 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'30.617 0.780 0.108
18 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 1'30.639 0.802 0.022
19 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'30.700 0.863 0.061
20 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'30.874 1.037 0.174
21 Germany Stefan Bradl Honda 1'31.182 1.345 0.308
22 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'31.315 1.478 0.133
23 Australia Remy Gardner KTM 1'31.324 1.487 0.009
24 South Africa Darryn Binder Yamaha 1'31.575 1.738 0.251
25 Spain Raul Fernandez KTM 1'31.978 2.141 0.403
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Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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