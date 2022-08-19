Resmi: Pol Espargaro, 2023 yılında Tech3 KTM takımıyla yarışacak!

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Honda, geçtiğimiz aylarda Pol Espargaro'ya sezon sonunda kendisiyle yolların ayrılacağını bildirmişti.

Japon üretici, RC213V ile zor bir yılı daha geçiriyor ve 2023'te yönünü tamamen değiştirecek. Bu kapsamda Espargaro, takımın yollarını ayırdığı isimlerden birisi olacak.

Son zamanlarda adı KTM ve Tech3'ya dönüşle anılıyordu ve son günlerde spekülasyonlar iyice tavan yapmıştı.

KTM ve GasGas yönetimi, Cuma günü Red Bull Ring'de düzenlenen bir basın toplantısıyla resmi açıklamayı yaptılar.

Anlaşma önümüzdeki iki yılı kapsarken, Herve Poncharal'ın takımı, gelecek sezonla birlikte GasGas Tech3 adını taşıyacak.

Başlangıçta GasGas, MotoGP'ye bağımsız olarak geçmek istese de, sonunda böyle bir yol tercih edilmedi ve bunun yerine KTM motosikleti kullanmaya devam edecek olan Tech3 ile anlaştılar.

2023 GASGAS Factory Racing Team livery Photo by: GasGas Factory Racing

GasGas, şimdiye kadar KTM tarafından desteklenen Tech3'nın isim sponsoru olacak ve motosikletin renk düzeni de bu kapsamda değişecek.

İspanyol marka Moto3 ve Moto2'de zaten yer alıyor ve ve Motokros Dünya Şampiyonasında KTM motosikletleriyle mücadele diyor.

31 yaşındaki Espargaro, MotoGP'deki ilk yarışına Tech3 ile 2014'te çıkmıştı. O dönem, Yamaha M1 onun sürüş tarzına uymazken. 2017'de RC16'nın geliştirilmesinde kilit rol oynadığı KTM'ye geçti.

2021'de fabrika Honda takımına geçti ancak bu hamle iki tarafa da başarı getirmedi.

Espargaro'nun ayrılığıyla Joan Mir'in Honda'ya geçişinin önü açılmış oldu. 2020 MotoGP şampiyonunun yakında Marc Marquez'in takım arkadaşı olarak Japon üreticiye katılması bekleniyor.

GasGas Tech3'nın ikinci sürücüsünün kim olacağı henüz belli değil. Raul Fernandez'in KTM il anlaşması olduğu biliniyor fakat Remy Gardner da adaylardan biri.

Her iki sürücü de bu sezon KTM Tech3 için yarışıyor.