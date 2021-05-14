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MotoGP / Fransa GP Haberler

Marquez: "Zafere yakın olan Honda MotoGP sürücüsü yok"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
German Garcia Casanovs
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez, Fransa Grand Prix'sinin ilk gününün ardından "zafere yakın olan bir Honda sürücüsü" olmadığını belirtti.

Marquez: "Zafere yakın olan Honda MotoGP sürücüsü yok"

Honda, 2021 sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı ve şimdiye kadar hiçbir Honda sürücüsü geride kalan dört yarışta podyum almayı başaramadı.

Kısa bir süre önce 2021 RC213V ile ilgili sorunlar yaşadığını kabul eden Japon üretici, İspanya GP sonrası yapılan test için oldukça yoğun bir test programı hazırlamıştı.

Le Mans'da cuma günü Pol Espargaro günü en hızlı dördüncü isim olarak tamamlarken, Marquez 8. ve LCR'den Takaaki Nakagami 10. oldu. Bu, Honda adına güçlü bir günü işaret ediyordu ve eğer cumartesi günü yağmur yağarsa, üçü de sıralama turlarında son bölüme kalacak.

Güçlü başlangıca rağmen Marquez, Honda'nın 2019 Valensiya'dan bu yana süregelen galibiyet hasretini noktalamasının pek de mümkün görünmediğini söyledi.

Marquez, “Geçen yıl kardeşim Alex Aragon'da ve burada [Fransa'daki] yarışta kazanmaya yakındı."

“Pol [Espargaro] açısından bakarsak Le Mans iyi olduğu bir pist, hızlı olacak; Nakagami de Jerez'de hızlı görünüyordu."

"Fakat doğruyu söylemek gerekirse zafere yakın bir Honda sürücüsü göremiyorum."

“İlk hedef bir podyum elde etmek ve her şeyden önce ilk beş veya ilk sekiz içerisine daha fazla Honda sürücüsü sokmak."

"Fakat güvenim tam ve daha şimdiden yılın sonuna kadar bazı Honda zaferleri göreceğimize eminim."

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, kendi gününü de yorumladı ve şöyle dedi: "Günüm, geri dönüşüm sonrası standart bir gündü."

"Islak zeminde kendimi hiç fena hissetmiyordum. Fiziksel anlamda daha az şey talep ettiği doğru ve kendimi çok daha iyi hissediyorum."

"Kuru zeminde ise zorlanıyordum. Bugün sürüş yaptıktan sonra garaja geldim. Zaman ekranında sekizinci olduğumu görünce 'tamam daha iyi' dedim."

"Fakat ikinci denememde de motosiklet üzerinde birkaç şey denemeye çalıştım ve bu temelde motosikletle ilgili bir şey değildi."

"Hislerim iyi değildi ve garaja geldikten sonra, bunun motosikletle ilgili bir sorun olduğunu düşündüm fakat sorun benimle ilgiliydi."

"Bu yüzden geri bildirimlerimde hâlâ yeterince net değilim. Fakat benim işim bu ve bu alanda gelişmem gerekiyor."

“Yeni lastiklerle ise birinci virajdan üçüncü viraja kadar dikkatli davranıyorum, yön değiştirmelere özellikle özen gösteriyorum çünkü zorlanıyordum, ayrıca 8. viraj gibi sert frenleme noktalarında da biraz zorlanıyordum."

"Fakat bunun ötesinde nerede olduğumuzu gayet iyi biliyoruz ve bu şekilde bile en iyilerden çok uzakta değildik."

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Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Pilotlar Marc Marquez
Editör Lewis Duncan

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